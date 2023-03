O novo aplicativo Splashtop Whiteboard converte tablets e notebooks do Windows 8 em um quadro interativo

O aplicativo Whiteboard líder de mercado está agora disponível para Windows 8 Tablets e laptops. Os educadores Agora Podem Controlar seu PC ou Mac e Depois Anotar o Conteúdo a uma Fração do Custo dos Quadros Brancos Interativos.

29 de Abril de 2014 - Redmond, WA e San Jose, CA - Splashtop, Inc, o líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, e com mais de um milhão de educadores que utilizam os produtos Splashtop, anuncia a disponibilidade da mais recente aplicação para educadores, Splashtop Whiteboard para computadores portáteis e tablets Windows 8.

O Splashtop Whiteboard foi construído sobre o Splashtop Remote Desktop, o aplicativo de acesso remoto inovador da empresa e um dos aplicativos mais antigos da Apple App Store. A oferta mais recente permite que professores e alunos transformem seu tablet Windows 8 em um quadro interativo. Ao se conectar ao computador da sala de aula pela Wi-Fi, eles podem assistir ao conteúdo de vídeo com o áudio totalmente sincronizado, controlar seus aplicativos favoritos e anotar o conteúdo da lição, tudo isso em seu tablet Windows 8. Os professores agora podem interagir com os alunos em suas mesas ou em todos os quatro cantos da sala de aula.

“Estamos animados em melhorar ainda mais a aprendizagem dos alunos com a Splashtop e sua plataforma de tecnologia, juntamente com a Microsoft”, disse Anthony Salcito, Vice-Presidente de Educação Mundial da Microsoft Corp. “A Splashtop é uma parceira importante que apoia o nosso foco: causar um impacto positivo na aprendizagem dos alunos, a qualquer momento e em qualquer lugar, para todos.”

“O tablet Windows 8 está se tornando uma poderosa ferramenta de educação, melhorando os quadros interativos já existentes de empresas como Promethean e Smart Technologies”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Agora as escolas podem dar um passo além para concluir suas iniciativas 1:1 usando os tablets Windows 8 mais recentes.”

Usando o Tablet Windows 8 como um quadro interativo

Ao usar o Splashtop Whiteboard, os professores podem:

Estar no controle Controlo completo sobre aplicações PC ou Mac, tais como Microsoft Office, PowerPoint ou Apple Keynote a partir de um tablet Windows 8 Ensinar em todos os quatro cantos da sala — Interagir com os alunos individualmente ou como classe através do controle 1:1 pelos tablets dos alunos.

Anotar Sobre Qualquer Coisa Usar gestos para desenhar e realçar usando canetas coloridas e de tamanhos diferentes, usar marcadores, formas e ferramentas de texto sobre conteúdo já existente ou em planos de fundo ou gráficos Faça capturas de tela e salve-as na galeria para uso posterior, ou envie-as por email para alunos, pais ou colegas

Aumentar o engajamento da turma Usar as ferramentas de sombreamento da tela para direcionamento de foco Importar e compartilhar planilhas da turma — Não é necessário usar uma câmera de documentos Gravar a sessão para reprodução posterior



A nova aplicação Splashtop Whiteboard para Windows 8 tablets e computadores portáteis está disponível na Windows Store. Para celebrar o lançamento, estamos a oferecer a aplicação a um preço introdutório de $9,99 (abaixo de US$ 19,99) para cada utilizador. Está disponível um vídeo do Splashtop Whiteboard para Windows 8:

Splashtop Whiteboard for Windows 8

Veja como o Splashtop Whiteboard pode transformar a sua sala de aula: www.splashtop.com/whiteboard

Saiba mais sobre o conjunto de produtos Splashtop para Educação: www.splashtop.com/education

Sobre Splashtop



Esta solução de acesso remoto ao desktop e à aplicação é uma forma mais rápida, fácil e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Best of What's New" da Popular Science, prémio "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America de 2013. O Splashtop é distribuído através de parceiros MDM / MAM e revendedores adicionais. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visita

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.