Novo SO Splashtop Agora Disponível para Download do Consumidor Líder Instantâneo Assina acordo de distribuição de pesquisa com a Microsoft, fornece pesquisa Bing instantânea aos usuários

30 de Novembro de 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, o líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje a disponibilidade imediata do SplashtopR OS (beta), um sistema operativo leve e centrado na web, optimizado para portáteis e netbooks. Splashtop é um "SO de companhia" baseado no browser que pode coexistir com o sistema operativo Windows. A empresa também anunciou um novo acordo de distribuição de pesquisa mundial com a Microsoft Corp., através do qual o Bing se tornará o motor de pesquisa padrão em toda a família de produtos Splashtop. O novo produto, aliado à tecnologia Bing, tornará a promessa da Pesquisa Instantânea disponível a milhões de consumidores em todo o mundo.

O Splashtop OS foi projetado para pessoas que “vivem na web” e precisam de acesso rápido e confiável aos seus sites favoritos e aplicativos baseados na web, bem como a um desktop tradicional baseado no Windows. Além de apresentar o Bing como provedor de pesquisa padrão, o Splashtop OS oferece um ambiente simples e familiar baseado no Chromium, o projeto de código aberto por trás do navegador Google Chrome.

“Somos especialistas em conseguir o que nossos clientes querem — e bem rápido!” disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop Inc. “Através dos nossos produtos instantâneos da marca OEM, já temos milhões de usuários PC viciados na velocidade da Splashtop. Com o nosso produto disponível para download, pretendemos alcançar o resto da população. Agora, juntamente com a Microsoft, vamos esquentar as pesquisas na web.”

Ao contrário dos produtos anteriores da Splashtop que eram pré-instalados e distribuídos em dezenas de milhões de computadores de grandes distribuidoras como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e LG, o produto novo será da marca Splashtop, e vai estar disponível para usuários finais via download no site da empresa. O sistema operacional da Splashtop é simples: ele não possui aplicativos pré-instalados, apenas o Chromium. Ele inicia diretamente em uma caixa de pesquisa com tecnologia Bing em apenas alguns segundos.

“Estamos muito animados em trabalhar com a Splashtop, queremos oferecer aos nossos clientes em comum o acesso fácil às poderosas ferramentas do Bing que ajudam os clientes a tomar decisões mais bem informadas”, disse Jon Tinter, Gerente Geral do Bing. “Nossas duas empresas compartilham a mesma visão de computação quando o assunto são pesquisas disponíveis instantaneamente. O Bing é uma adição natural ao SO da Splashtop, fornecendo a maneira perfeita dos usuários encontrarem as informações que precisam para concluir tarefas complexas e tomar melhores decisões.”

Um sistema operacional centrado no navegador instantâneo permite que os usuários acessem o conteúdo mais importante rapidamente. Os usuários podem fazer uma pesquisa rápida, encontrar um endereço, verificar seu e-mail ou atualizar seu status no Facebook ou Twitter sem precisar inicializar o Windows e abrir seu navegador. Em contraste com o Chrome OS da Google, que irá chegar ao mercado antes do final do ano, o Splashtop OS destina-se a complementar — não substituir — o Windows como o principal sistema operacional de desktop.

Os principais benefícios incluem:

● Fácil - Pesquisa Instantânea, uma caixa de pesquisa pré-browser Bing-powered para consultas mais rápidas

● Conveniente - inclui todos os plug-ins do núcleo, como o Adobe Flash, pré-instalado para que não haja mais nada

● Inteligente - importa automaticamente configurações críticas como região, idioma, hora/data, redes Wi-Fi



Disponibilidade



Sobre Splashtop



Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 40 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

