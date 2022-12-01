Novo SO Splashtop Agora Disponível para Download do Consumidor Líder Instantâneo Assina acordo de distribuição de pesquisa com a Microsoft, fornece pesquisa Bing instantânea aos usuários
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30 de Novembro de 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, o líder mundial em computação de acesso instantâneo, anunciou hoje a disponibilidade imediata do SplashtopR OS (beta), um sistema operativo leve e centrado na web, optimizado para portáteis e netbooks. Splashtop é um "SO de companhia" baseado no browser que pode coexistir com o sistema operativo Windows. A empresa também anunciou um novo acordo de distribuição de pesquisa mundial com a Microsoft Corp., através do qual o Bing se tornará o motor de pesquisa padrão em toda a família de produtos Splashtop. O novo produto, aliado à tecnologia Bing, tornará a promessa da Pesquisa Instantânea disponível a milhões de consumidores em todo o mundo.
O Splashtop OS foi projetado para pessoas que “vivem na web” e precisam de acesso rápido e confiável aos seus sites favoritos e aplicativos baseados na web, bem como a um desktop tradicional baseado no Windows. Além de apresentar o Bing como provedor de pesquisa padrão, o Splashtop OS oferece um ambiente simples e familiar baseado no Chromium, o projeto de código aberto por trás do navegador Google Chrome.
“Somos especialistas em conseguir o que nossos clientes querem — e bem rápido!” disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop Inc. “Através dos nossos produtos instantâneos da marca OEM, já temos milhões de usuários PC viciados na velocidade da Splashtop. Com o nosso produto disponível para download, pretendemos alcançar o resto da população. Agora, juntamente com a Microsoft, vamos esquentar as pesquisas na web.”
Ao contrário dos produtos anteriores da Splashtop que eram pré-instalados e distribuídos em dezenas de milhões de computadores de grandes distribuidoras como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e LG, o produto novo será da marca Splashtop, e vai estar disponível para usuários finais via download no site da empresa. O sistema operacional da Splashtop é simples: ele não possui aplicativos pré-instalados, apenas o Chromium. Ele inicia diretamente em uma caixa de pesquisa com tecnologia Bing em apenas alguns segundos.
“Estamos muito animados em trabalhar com a Splashtop, queremos oferecer aos nossos clientes em comum o acesso fácil às poderosas ferramentas do Bing que ajudam os clientes a tomar decisões mais bem informadas”, disse Jon Tinter, Gerente Geral do Bing. “Nossas duas empresas compartilham a mesma visão de computação quando o assunto são pesquisas disponíveis instantaneamente. O Bing é uma adição natural ao SO da Splashtop, fornecendo a maneira perfeita dos usuários encontrarem as informações que precisam para concluir tarefas complexas e tomar melhores decisões.”
Um sistema operacional centrado no navegador instantâneo permite que os usuários acessem o conteúdo mais importante rapidamente. Os usuários podem fazer uma pesquisa rápida, encontrar um endereço, verificar seu e-mail ou atualizar seu status no Facebook ou Twitter sem precisar inicializar o Windows e abrir seu navegador. Em contraste com o Chrome OS da Google, que irá chegar ao mercado antes do final do ano, o Splashtop OS destina-se a complementar — não substituir — o Windows como o principal sistema operacional de desktop.
Seus principais benefícios são:
Rápido — menos de 5 segundos para começar
Fácil — Pesquisa instantânea, uma caixa de pesquisa pré-navegador alimentada pelo Bing para consultas mais rápidas
Seguro — apresenta um núcleo do Linux bloqueado que corre um navegador baseado no Chromium
Prático — inclui todos os plug-ins principais, como o Adobe Flash, pré-instalado assim não há mais nada a configurar
Inteligente — importa automaticamente configurações críticas, como região, idioma, hora/data, redes Wi-Fi e marcadores de navegador do Windows para uma configuração simplificada
Disponibilidade
O SO Splashtop (beta) foi optimizado para instalar e correr em várias plataformas populares da HP, incluindo Mini netbooks e notebooks Pavilion. Também serão suportadas plataformas de outros fabricantes de PCs que tenham empacotado o Splashtop. O suporte para plataformas adicionais baseadas em Splashtop será disponibilizado nos próximos meses.
Sobre Splashtop
Splashtop Inc. (anteriormente conhecida como DeviceVM, Inc.) foi fundada em 2006 com o objectivo de optimizar a experiência informática para que as pessoas em todo o lado possam chegar rapidamente ao que é importante para elas. O principal produto Splashtop OS, introduzido pela primeira vez em 2007, é uma premiada plataforma instantânea que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem os seus PCs. A família alargada de produtos inclui o Splashtop Remote, que permite aos utilizadores desfrutar de toda a experiência do Windows a partir do seu iPad ou outro dispositivo móvel, enquanto estão longe do seu PC Windows.
Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 40 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com
Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop
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Página inicial da Splashtop: https://www.splashtop.com