Linux Foundation nomeia Diretor de Operações de Taiwan

Alex Lu, sediado em Taiwan, irá reunir fabricantes de dispositivos de consumo e desenvolvedores de Linux para fazer avançar a plataforma para a próxima geração de computação

SAN FRANCISCO - 11 de Maio de 2010 - A Linux Foundation (LF), a organização sem fins lucrativos dedicada a acelerar o crescimento do Linux, anunciou hoje que nomeou Alex Lu como o seu novo Director de Operações de Taiwan. Lu irá usar a sua experiência a trabalhar com fabricantes de dispositivos de consumo em Taiwan para avançar na colaboração em iniciativas estratégicas móveis como o MeeGo.

“O movimento global em direção à computação móvel não estaria ocorrendo se não fosse pelas pessoas e empresas de Taiwan”, disse Jim Zemlin, diretor executivo da Linux Foundation. “Novas pressões competitivas e oportunidades de mercado estão levando as empresas de Taiwan a adotar o Linux cada vez mais, e não há ninguém mais adequado para facilitar a colaboração Linux em Taiwan do que Alex Lu.”

Com iniciativas como o Android e o MeeGo, as estimativas dos analistas indicam que o Linux é a plataforma de crescimento mais rápido para a computação móvel - em telemóveis, portáteis, MIDs, dispositivos de informação e entretenimento, e muito mais. Taiwan, em particular, é um foco de desenvolvimento móvel e incorporado, e há uma variedade de empresas no país que hoje em dia estão a aumentar a sua participação na comunidade de desenvolvimento Linux e iniciativas como o MeeGo. O trabalho de Lu ajudará a concentrar esforços e a fazer avançar o Linux em PCs, bem como em computação móvel e integrada.

"Taiwan pode ser uma ilha pequena, mas tem um grande impacto global quando se trata de fabrico de computadores e electrónica", disse Alex Lu, Director de Operações de Taiwan da The Linux Foundation. "Existe uma grande oportunidade de partilhar conhecimentos técnicos e poder de marketing entre a comunidade de desenvolvimento Linux e as empresas de Taiwan. Estou ansioso por ajudar a reunir estes importantes intervenientes para fazer avançar o Linux".

A carreira de Lu inclui oito anos na Applied Materials e um papel como Vice-presidente de Finanças da Associação de Ciência e Tecnologia de Monte Jade, uma organização sem fins lucrativos dedicada a combinar conhecimentos de alta tecnologia da área da Baía e da Ásia. Lu também é cofundador da DeviceVM e, como vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Negócios, continua fechando contratos mundiais com OEMs líderes (Acer, ASUS, Lenovo, LG e Sony, entre outros), levando o Linux a dezenas de milhões de netbooks, notebooks e desktops. Lu recebeu possui bacharelado em Engenharia Química na Universidade de Tunghai, Taiwan e MBA na Universidade Drexel.

Sobre a Linux Foundation



Marcas comerciais: A Linux Foundation e a Linux Standard Base são marcas comerciais da The Linux Foundation. Linux é uma marca comercial de Linus Torvalds. Marcas de terceiros são propriedade de seus respectivos titulares.

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop