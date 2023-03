Linux Foundation nomeia Diretor de Operações na China

O veterano do Linux Cliff Miller traz a experiência do mercado Ásia-Pacífico para fazer a ponte entre a comunidade e a indústria na China

SAN FRANCISCO - 11 de Maio de 2010 - A Fundação Linux (LF), a organização sem fins lucrativos dedicada a acelerar o crescimento do Linux, anunciou hoje que nomeou Cliff Miller como o seu novo Director de Operações na China. Miller irá trabalhar com empresas e membros da comunidade no país para ajudar a avançar iniciativas estratégicas como o MeeGo e para facilitar a colaboração com eventos exclusivos, workshops de formação e grupos de trabalho técnicos.

“A China representa uma parte importante da comunidade Linux”, disse Jim Zemlin, diretor executivo da Linux Foundation. “Empresas chinesas e desenvolvedores Linux estão ajudando a construir algumas das tecnologias mais inovadoras do futuro e estão usando Linux em empresas em todo o país. Cliff vai ajudar a reunir partes interessadas do Linux na China para acelerar o trabalho de todo o Linux.”

Um estudo recente da Springboard Research e Spiceworks reportou que a adopção de servidores Linux entre pequenas e médias empresas (PMEs) é 25% mais elevada na região da Ásia-Pacífico e cresce mais rapidamente do que a média mundial. Miller vai ajudar a aproveitar este impulso e reunir os interessados para fazer avançar a plataforma na China.

“Em pouco tempo, haverá mais de um bilhão de pessoas na China, conectando-se entre si através de telefones celulares, computadores e outros dispositivos”, disse Cliff Miller, diretor da Linux Foundation da China. “Qual a melhor maneira de tornar a experiência Linux rápida, confiável e divertida? Estou ansioso para possibilitar um amplo uso do Linux e realizar essa troca com desenvolvedores, consumidores e empresas da China.”

Miller fundou o TurboLinux em 1992, trazendo o Linux comercial para o Japão e China na década de 1990. Ele também cofundou o Mountain View Data em 2000, que forneceu software de armazenamento de dados baseado em Linux e software de provisionamento de servidores para a empresa. Ele atuou como diretor da Linux International e é o autor do livro “The Linux Revolution” (Softbank Publishing 1999). Miller realizou alguns dos primeiros negócios de pacotes Linux comerciais do setor com Dell, HP, IBM, NEC, Panasonic, Oracle e Sybase, entre outros. Atualmente, Miller também trabalha como Diretor de Estratégia na DeviceVM.

