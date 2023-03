Lakeshore IT e Splashtop Parceiro para Trazer Soluções Técnicas Remotas Seguras Ed às Equipas de TI que Suportam as Escolas K-12

As Soluções Educativas Baseadas em Nuvem da Splashtop — Disponíveis Através da Lakeshore IT — Permitem que as Operações de TI Gerenciem e Suportem Computadores em Sala de Aula e Dispositivos Conectados a Partir de Qualquer Local, Proporcionando uma Experiência de Aprendizagem Enriquecida.

SPRING GROVE, Ill. e SAN JOSE, Califórnia - 17 de Janeiro de 2022- Lakeshore IT Solutions, um revendedor de TI consultivo que serve escolas K-12, e Splashtop, um líder em acesso remoto seguro e software de suporte, anunciaram hoje uma parceria. Juntos, fornecerão soluções tecnológicas de alto desempenho a instituições educacionais estratégicas que estão a investir no futuro das salas de aula.

As soluções seguras Splashtop na nuvem e no local permitem que os distritos escolares mudem sem esforço para dentro e para fora dos modos de aprendizagem remotos sem sobrecarregar as operações de TI. As equipes de TI podem gerenciar facilmente o acesso remoto a máquinas virtuais e a infra-estrutura de desktop virtual (VDI) a partir da mesma aplicação. A faculdade pode acessar com segurança os computadores escolares a partir de uma série de dispositivos e sistemas operacionais. Quando é necessário suporte, as equipes de help desk podem solucionar rapidamente problemas sob demanda a partir de qualquer lugar, permitindo que as escolas se adaptem e acostumem às mudanças sem obstruir as salas de aula.

"Estamos orgulhosos de ser parceiros da Splashtop e de recomendar a sua tecnologia de educação de alto desempenho para suporte de help desk de TI, trabalho a partir de casa, e sala de aula cloud", disse Rian Yablun, Presidente da Lakeshore IT Solutions. "As suas soluções são um grande ajuste para a maioria dos nossos clientes K-12, e o feedback que recebemos é excelente".

Splashtop for Education melhora a aprendizagem ao proporcionar uma experiência presencial que ajuda os alunos a atingirem o seu potencial máximo, seja na sala de aula ou a acederem aos recursos de que necessitam após o horário de aulas. Os alunos podem utilizar computadores de laboratório e software licenciado da Adobe, Autodesk ou outros fornecedores dos seus computadores portáteis, iPads, Chromebooks ou dispositivos adicionais, mesmo após o horário de laboratório. As equipas de TI podem facilmente agendar sessões de acesso remoto ao laboratório para que os alunos optimizem o uso de computadores de laboratório e licenças de software caras, bem como fornecer apoio a professores e alunos que não possam estar fora do local noutros locais.

Professores e alunos podem usar Splashtop Mirroring360 para criar experiências interactivas na sala de aula, permitindo-lhes espelhar conteúdos, ideias e aplicações no seu dispositivo pessoal para partilhar com toda a turma. Esta ferramenta de colaboração funciona na perfeição com tablets, smartphones, computadores e Chromebooks para criar um ambiente de aprendizagem produtivo onde os professores podem mover-se livremente pelas suas salas de aula e interagir eficazmente com os seus alunos.

“À medida que o mundo normaliza os locais de trabalho flexíveis, as escolas precisam de tecnologia que aumente a produtividade, permita o trabalho a partir de casa e facilite a vida de estudantes, professores e profissionais de TI”, disse Justin Windsor, Chief Channel Channel for the Americas da Splashtop. “A Splashtop oferece ferramentas de colaboração em sala de aula e soluções de acesso remoto que são fáceis de utilizar para públicos técnicos e não técnicos. São fáceis de implementar, fáceis de dar suporte e proteger contra vulnerabilidades comummente exploradas pelos cibercriminosos.”

A plataforma Splashtop está disponível através de Lakeshore IT Solutions. Para mais informações, contacte Lakeshore IT em (888) 700-2788 ou .

Sobre Lakeshore IT Solutions

Lakeshore IT é um Revendedor de Valor Acrescentado (VAR) com sede em Spring Grove, Illinois, que é especializado em fornecer serviços de TI consultivos e apoio à educação K-12. Lakeshore IT foi fundada em 2016 por Rian Yablun após mais de 15 anos na indústria de TI, com o objectivo de fornecer soluções de TI aos clientes com o serviço e apoio excepcionais que merecem. A Lakeshore IT esforça-se por ser uma loja única para todos os clientes, quer seja para produtos ou serviços. Visite-nos em .

Sobre Splashtop

Splashtop fornece acesso remoto seguro e software de suporte remoto de TI para empresas, educação, governo, PMEs, MSPs, departamentos de TI, e indivíduos. É cloud- baseado em soluções remotas, seguras e de fácil gestão são utilizadas por mais de 30 milhões de clientes, incluindo 85% dos Fortune 500, e ganharam um 93 Net Promoter Score (NPS). Visita Splashtop.com para mais informação.