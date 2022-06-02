A segunda maior operadora móvel do Japão KDDI migra mais de 5 mil clientes do GoToMyPC para a Splashtop Business
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- A KDDI escolheu o Splashtop para substituir o GoToMyPC como fornecedor de acesso remoto ao ambiente de trabalho e migrou mais de 5.000 clientes para o negócio Splashtop -
San Jose, CA, 30 de Abril de 2018 - A KDDI Corporation (Sede: Chiyoda, Tóquio, Japão), a segunda maior operadora móvel do Japão, seleccionou recentemente o Splashtop para ser o seu novo fornecedor de acesso remoto e migrou mais de 5.000 clientes GoToMyPC para o Splashtop. A KDDI Corporation anunciou recentemente aos seus clientes que deixariam de oferecer GoToMyPC após três anos e, em vez disso, começaram a oferecer Splashtop Business.
A KDDI, com uma base de clientes de mais de 50 milhões de assinantes, oferece serviços celulares móveis e serviços de rede e soluções ISP à sua base mundial de clientes. Em 2013 a KDDI começou a oferecer o GoToMyPC aos seus clientes para lhes dar uma forma de acederem remotamente aos computadores sem precisarem de construir um servidor, comprar hardware, ou alterar a política de rede. No entanto, após receber o feedback dos clientes e a avaliação adicional do produto, a KDDI seleccionou o Splashtop Business para substituir o GoToMyPC no início de 2017.
Splashtop Business é a melhor solução de acesso remoto da classe, conhecida por ser líder na indústria em fiabilidade, velocidade e segurança. Ao oferecer o Splashtop Business, a KDDI deu aos seus clientes a possibilidade de acederem aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer outro dispositivo, de qualquer parte do mundo, em tempo real, com ligações rápidas e qualidade e som de alta definição. Splashtop é também conhecido por uma infra-estrutura global fiável que é facilmente escalável, e é por isso que as operadoras móveis preferem Splashtop quando procuram uma solução de acesso remoto para os seus clientes.
A inclusão da Splashtop Business nas ofertas de produtos da KDDI garantiu à KDDI um acesso remoto fiável aos seus clientes. A KDDI migrou os seus antigos clientes GoToMyPC para Splashtop e continuará a oferecer o negócio Splashtop a novos clientes no futuro.
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Sobre a Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em várias telas do setor. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem seus aplicativos e dados de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem ao TI e MSP suportar computadores, equipamento móvel, industrial, e Internet das coisas (IoT). Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo Mirroring360 e Classroom, permitem o compartilhamento de tela eficaz de 1-para-muitos entre dispositivos. Mais de 25 milhões de usuários desfrutam dos produtos Splashtop hoje, e parceiros de fabricação, incluindo Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba e outros enviaram softwares da Splashtop em mais de 100 milhões dispositivos. Saiba mais em https://www.splashtop.com.