A segunda maior operadora móvel do Japão KDDI migra mais de 5 mil clientes do GoToMyPC para a Splashtop Business

- A KDDI escolheu o Splashtop para substituir o GoToMyPC como fornecedor de acesso remoto ao ambiente de trabalho e migrou mais de 5.000 clientes para o negócio Splashtop -

San Jose, CA, 30 de Abril de 2018 - A KDDI Corporation (Sede: Chiyoda, Tóquio, Japão), a segunda maior operadora móvel do Japão, seleccionou recentemente o Splashtop para ser o seu novo fornecedor de acesso remoto e migrou mais de 5.000 clientes GoToMyPC para o Splashtop. A KDDI Corporation anunciou recentemente aos seus clientes que deixariam de oferecer GoToMyPC após três anos e, em vez disso, começaram a oferecer Splashtop Business.

A KDDI, com uma base de clientes de mais de 50 milhões de assinantes, oferece serviços celulares móveis e serviços de rede e soluções ISP à sua base mundial de clientes. Em 2013 a KDDI começou a oferecer o GoToMyPC aos seus clientes para lhes dar uma forma de acederem remotamente aos computadores sem precisarem de construir um servidor, comprar hardware, ou alterar a política de rede. No entanto, após receber o feedback dos clientes e a avaliação adicional do produto, a KDDI seleccionou o Splashtop Business para substituir o GoToMyPC no início de 2017.

Splashtop Business é a melhor solução de acesso remoto da classe, conhecida por ser líder na indústria em fiabilidade, velocidade e segurança. Ao oferecer o Splashtop Business, a KDDI deu aos seus clientes a possibilidade de acederem aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer outro dispositivo, de qualquer parte do mundo, em tempo real, com ligações rápidas e qualidade e som de alta definição. Splashtop é também conhecido por uma infra-estrutura global fiável que é facilmente escalável, e é por isso que as operadoras móveis preferem Splashtop quando procuram uma solução de acesso remoto para os seus clientes.

A inclusão da Splashtop Business nas ofertas de produtos da KDDI garantiu à KDDI um acesso remoto fiável aos seus clientes. A KDDI migrou os seus antigos clientes GoToMyPC para Splashtop e continuará a oferecer o negócio Splashtop a novos clientes no futuro.