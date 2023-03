A maior operadora móvel do Japão NTT DOCOMO revende mais de 10.000 assentos da Splashtop Business

O Splashtop Business, uma solução de acesso remoto, é um dos aplicativos mais vendidos da NTT DOCOMO desde que a NTT DOCOMO fez parceria com a Splashtop quatro anos atrás

San Jose, Califórnia 15 de Maio, 2018

A Splashtop Inc. anunciou hoje que a NTT DOCOMO, Inc. (Sede: Chiyoda, Tóquio, Japão), a maior operadora móvel do Japão, revendeu recentemente mais de 10.000 assinaturas Splashtop Business. A NTT DOCOMO fez uma parceria com Splashtop em 2014 para introduzir a aplicação de acesso remoto à sua linha de aplicações de negócios.

A NTT DOCOMO é a maior operadora móvel do Japão, com mais de 75 milhões de assinantes. Para além de fornecer soluções de telecomunicações e internet a utilizadores pessoais e empresas, a NTT DOCOMO também oferece muitas soluções e aplicações empresariais como a transmissão de SMS, armazenamento/ partilha de ficheiros e conferências web. Em 2014, a NTT DOCOMO fez uma parceria com o Splashtop para levar a premiada solução de acesso remoto do Splashtop aos clientes da NTT DOCOMO. Desde que a aplicação Splashtop Business foi disponibilizada através da NTT DOCOMO, já foram vendidas mais de 10.000 licenças e tornou-se uma das aplicações empresariais mais vendidas da NTT DOCOMO.

Splashtop Business é uma solução de acesso remoto de alto desempenho que permite aos utilizadores acederem aos seus computadores a partir de qualquer lugar, a qualquer hora, a partir de qualquer dispositivo. Splashtop foi escolhido pela NTT DOCOMO para fornecer uma aplicação de acesso remoto devido ao seu motor fiável, seguro e rápido que fornece sessões HD em tempo real. Splashtop também tem uma infra-estrutura global fiável que é facilmente escalável, e é por isso que as operadoras móveis de todo o mundo preferem Splashtop quando escolhem uma solução de acesso remoto. Ao incluir Splashtop Business na sua lista de produtos e serviços, a NTT DOCOMO trouxe o melhor acesso remoto à sua grande base de clientes no Japão.