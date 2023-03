Expandindo para dispositivos de próxima geração, o DeviceVM apresenta o Splashtop MeeGo Remix

Com o Splashtop MeeGo Remix, o DeviceVM tem como alvo os tablets portáteis, smartphones, TVs ligadas à Internet e sistemas de informação de entretenimento dentro do veículo.

Computex, Taipei, Taiwan - 1 de Junho de 2010 - Hoje, DeviceVM, o líder mundial em computação instantânea, anunciou planos para entregar Splashtop™ MeeGo Remix, uma versão melhorada da premiada plataforma de software Splashtop instantânea que já é enviada em milhões de dispositivos em todo o mundo. A nova oferta é baseada na plataforma MeeGo v1.0, que combina os projectos de código aberto da Intel Moblin™ e da Nokia Maemo num sistema operativo comum baseado em Linux alojado pela Linux Foundation.

O Splashtop MeeGo Remix oferece os mesmos benefícios que fizeram do Splashtop a plataforma instantânea mais popular do mundo entre os principais PC OEM e utilizadores finais: segundos para arrancar, uma interface altamente personalizável e um modelo de segurança robusto. Para além do acesso instantâneo às aplicações nativas pré-carregadas e do acesso com um clique às populares aplicações web, podem agora ser desenvolvidas aplicações de terceiros para o Splashtop. Isto não só é bom para os programadores como é óptimo para os utilizadores finais.

O Splashtop MeeGo Remix vai expandir o sucesso de mercado da Splashtop para além dos netbooks e notebooks dos principais fabricantes de computadores, como Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony e outros, para os próximos dispositivos que não sejam computadores, incluindo smartphones, TVs e dispositivos de informação e entretenimento disponíveis até o final de 2010.

"Estamos entusiasmados por o DeviceVM ter abraçado a plataforma MeeGo e acreditamos que o Splashtop MeeGo Remix irá acelerar o crescimento de um ecossistema de desenvolvimento de aplicações por trás do MeeGo", disse Jim Zemlin, director executivo da Linux Foundation. "Com a sua ampla base de clientes OEM, DeviceVM está bem posicionado para ajudar a criar emoção para esta nova plataforma. Ao trabalharmos de perto com DeviceVM, pretendemos fazer avançar a adopção do Linux através de centenas de milhões de novos dispositivos nos próximos anos".

“Desde o lançamento da Splashtop em 2007, recebemos milhares de solicitações de desenvolvedores de aplicativos e conteúdo para fornecer um kit de desenvolvedor de software [SDK]”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da DeviceVM. “Ao adotar a plataforma MeeGo aberta e consistente e trabalhar em estreita colaboração com o Linux Foundation em grandes projetos, estamos abrindo nosso principal ambiente instant-on Splashtop para os grandes aplicativos de terceiros que nossos clientes desejam.”

"A plataforma de software MeeGo foi concebida para acelerar o tempo de colocação no mercado e reduzir a complexidade para OEMs que visem múltiplos segmentos de dispositivos", disse Doug Fisher, vice-presidente do Grupo de Software e Serviços e director geral da Divisão de Software de Sistemas da Intel Corporation. "Com produtos inovadores como o Splashtop MeeGo Remix da DeviceVM agora disponível para dispositivos baseados no processador Intel® Atom™, os consumidores podem ansiar por um acesso rápido às suas actividades online favoritas".

A DeviceVM vai apresentar o Splashtop MeeGo Remix em vários dispositivos na Computex 2010. O Splashtop MeEgo Remix também está disponível no modo avaliação para parceiros OEM. Os novos produtos com Splashtop MeEgo Remix devem estar disponíveis no quarto trimestre de 2010.

Sobre Splashtop

Splashtop é a premiada plataforma instantânea que melhora a experiência informática pessoal. Splashtop permite aos utilizadores procurar e navegar na Web, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o PC. Splashtop está actualmente disponível em mais de 30 milhões de PCs em 400 modelos de netbooks, notebooks, motherboards e desktops dos principais fabricantes incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Desde a sua estreia em Outubro de 2007, Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science, e o prémio "Best of 2010 CES" da Laptop Magazine. Para mais informações, visita

Sobre o DeviceVM

O DeviceVM, Inc. é uma empresa de software privada, selecionada pela Dow Jones como uma das 50 melhores empresas do setor. Com seu produto Splashtop, o DeviceVM está melhorando a experiência diária dos usuários de computadores. Fundada em 2006, a DeviceVM possui sua sede no Vale do Silício, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei.

Sobre o Projecto MeeGo

O projeto MeeGo combina os projetos da Intel Moblin™ e Maemo da Nokia numa plataforma de software open source, baseada em Linux, para a próxima geração de dispositivos informáticos. A plataforma de software MeeGo foi concebida para dar aos desenvolvedores a mais ampla gama de segmentos de dispositivos para direcionar as suas aplicações, incluindo netbooks e desktops de entrada, dispositivos portáteis de computação e comunicações, dispositivos de info-entretenimento nos veículos, televisões conectadas, telefones de mídia e muito mais — tudo usando um conjunto uniforme de APIs baseadas no Qt. Para os consumidores, o MeeGo oferecerá experiências de aplicação inovadoras que podem levar de dispositivo em dispositivo. O projeto MeeGo é hospedado pela Linux Foundation.

