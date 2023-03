DeviceVM processa Phoenix Technologies por violação de patentes

SAN JOSE, CA - 9 de Janeiro de 2010 - DeviceVM, uma companhia de software privada que oferece Splashtop™, uma premiada plataforma de software instantâneo, anunciou hoje que apresentou uma queixa por violação de patente contra a Phoenix Technologies Ltd. (Nasdaq: PTEC) no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Norte da Califórnia. A reivindicação da patente é baseada na determinação da DeviceVM de que o produto HyperSpace™ da Phoenix infringe uma patente de propriedade da DeviceVM para um "Mecanismo para Invocar Intuitivamente Um ou Mais Programas Auxiliares Durante um Processo de Arranque do Computador". O DeviceVM procura, entre outras medidas, obter uma indemnização pela infracção da Phoenix e uma providência cautelar que impeça a Phoenix de fazer, usar, oferecer para vender, licenciar e/ou vender produtos Hyperspace™.



Suplementos de reivindicação de patente da DeviceVM foram realizados no mês passado contra a Phoenix por concorrência desleal, publicidade falsa e violações da Lei Lanham em conexão com os produtos HyperSpace™ da Phoenix. Essas alegações mostram que, apesar de enfrentar perdas financeiras crescentes, não atrair clientes e se encontrar atrasada em sua concorrência no mercado, a Phoenix embarcou em uma campanha para enganar os meios de comunicação, fabricantes de computadores e investidores em relação à má adoção do HyperSpace™ na indústria de computadores. A reivindicação de patente da DeviceVM sustenta suas reivindicações anteriores e fornece uma base separada e adicional para a DeviceVM obter alívio contra a Phoenix nesse processo judicial.

Sobre Splashtop

Splashtop é a premiada plataforma instantânea que melhora a experiência informática pessoal. Splashtop permite aos utilizadores procurar e navegar na Web, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o PC. Splashtop está actualmente disponível em mais de 30 milhões de PCs em 400 modelos de netbooks, notebooks, motherboards e desktops dos principais fabricantes incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Desde a sua estreia em Outubro de 2007, Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science, e o prémio "Best of 2010 CES" da Laptop Magazine. Para mais informações, visita

Sobre o DeviceVM

O DeviceVM, Inc. é uma empresa de software privada, selecionada pela Dow Jones como uma das 50 melhores empresas do setor. Com seu produto Splashtop, o DeviceVM está melhorando a experiência diária dos usuários de computadores. Fundada em 2006, a DeviceVM possui sua sede no Vale do Silício, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei.

Ligações úteis:

Mais sobre a Splashtop: https://www.splashtop.com

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop