O DeviceVM resolve litígios com a Phoenix Technologies
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San Jose, CA. - 25 de Maio de 2010 - DeviceVM, Inc., o líder em produtos de plataforma de SO instantâneo, e Phoenix Technologies Ltd. (NASDAQ: PTEC), líder mundial em software de sistemas centrais, anunciaram hoje que as partes resolveram e resolveram a disputa no Tribunal do Distrito Norte da Califórnia, no caso Phoenix Technologies Ltd. v. DeviceVM, Inc. e Benedict Chong (Processo No. C09-04697). Os termos do acordo são confidenciais e todas as reclamações e pedidos reconvencionais serão rejeitados com prejuízo.
Sobre o DeviceVM
A DeviceVM, Inc. é uma empresa de software de capital privados, selecionada pelo Dow Jones como uma das 50 melhores empresas para observar. Com o seu produto instantâneo Splashtop, a DeviceVM está a melhorar a experiência diária dos utilizadores de computadores. Fundada em 2006, o DeviceVM tem sede em Silicon Valley com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipé. Para mais informações visite: www.splashtop.com
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