O DeviceVM resolve litígios com a Phoenix Technologies

San Jose, CA. - 25 de Maio de 2010 - DeviceVM, Inc., o líder em produtos de plataforma de SO instantâneo, e Phoenix Technologies Ltd. (NASDAQ: PTEC), líder mundial em software de sistemas centrais, anunciaram hoje que as partes resolveram e resolveram a disputa no Tribunal do Distrito Norte da Califórnia, no caso Phoenix Technologies Ltd. v. DeviceVM, Inc. e Benedict Chong (Processo No. C09-04697). Os termos do acordo são confidenciais e todas as reclamações e pedidos reconvencionais serão rejeitados com prejuízo.

Sobre o DeviceVM

A DeviceVM, Inc. é uma empresa de software de capitais privados, selecionada pelo Dow Jones como uma das 50 melhores empresas para ver. Com o seu produto Splashtop instantâneo, o DeviceVM está a melhorar a experiência diária dos utilizadores de computadores. Fundado em 2006, o DeviceVM tem sede em Silicon Valley com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipé. Para mais informações visite: www.splashtop.com

Contacto para os media:

Equipe de Relações Públicas da Splashtop