DeviceVM, Inc. torna-se oficialmente Splashtop Inc.

Líder Mundial em Computação Instantânea Muda o Nome da Empresa para Refletir a Crescente Conscientização e Reconhecimento da marca Splashtop

22 de Outubro de 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, o líder mundial em computação instantânea, anunciou hoje oficialmente que mudou o nome da empresa de DeviceVM, Inc. Com a expansão da linha de produtos Splashtop para incluir o Splashtop Remote, uma aplicação de produtividade de topo disponível para o iPad, a empresa abraçou a crescente consciência e familiaridade da marca Splashtop e optou por mudar legalmente o nome da empresa para Splashtop Inc.

“Alimentados pelo crescente impulso da nossa família de produtos Splashtop, estamos entusiasmados em mudar o nome da nossa empresa para Splashtop Inc.” disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop Inc. “Continuamos oferecendo produtos de software inovadores que encantam os nossos clientes e consumidores, acreditamos que o nome Splashtop reflete melhor a nossa promessa de levar os usuários do nosso software às informações necessárias mais rápido do que nunca.”

Desde a sua incorporação como uma empresa de software privada em 2006, a empresa cresceu muito, saindo da sua base de operações em San José para abraçar centros de desenvolvimento na Ásia. A empresa apresentou pela primeira vez sua premiada plataforma Splashtop em 2007 e aumentou sua base de clientes consideravelmente, incluindo grandes OEMs de PC, como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A empresa é apoiada por notáveis investidores, incluindo Storm Ventures, DFJ Dragon Fund, NEA e recentemente recebeu um investimento estratégico de $10 milhões da SAP Ventures, uma divisão da SAP AG, em junho de 2010.

Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop Inc. (anteriormente conhecida como DeviceVM, Inc.) é uma empresa privada de software, selecionada pela Dow Jones como uma das 50 melhores empresas do setor. A Splashtop Inc. está sediada no Vale do Silício, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Com sua premiada família de produtos Splashtop, a empresa está melhorando a experiência de computação diariamente, proporcionando acesso rápido e conveniente às informações que importam. Apresentado pela primeira vez em 2007, o seu principal produto, Splashtop, é uma plataforma instant-on premiada que permite aos seus usuários ficar online apenas alguns segundos após ligar a sua máquina. O Splashtop Remote permite que os usuários aproveitem a experiência completa do Windows usando seu iPad ou outro dispositivo móvel, em situações nas quais estiver longe do seu computador.

Os produtos Splashtop estão disponíveis em mais de 40 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Desde a sua estreia em outubro de 2007, a Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das Novidades” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop