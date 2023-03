DeviceVM vai compatível com Meego com seu popular produto Splashtop

Plataforma Splashtop Permite aos Desenvolvedores de Aplicações MeeGo um Alcance Mais Amplo

14 de SETEMBRO de 2010 - São Francisco, CA - DeviceVM, o líder mundial em computação instantânea, previu hoje a próxima geração da sua premiada plataforma Splashtop instantânea no Fórum de Desenvolvedores da Intel em São Francisco. O principal produto Splashtop já foi enviado em milhões de computadores portáteis e netbooks de fabricantes líderes mundiais de PCs, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony e outros. A empresa planeia agora oferecer uma versão compatível com o MeeGo-compliant do popular SO companheiro a todos os clientes OEM existentes, ao mesmo tempo que permite aos utilizadores actuais de sistemas alimentados por Splashtop tirar partido de uma actualização contínua no primeiro semestre de 2011.

Ao abraçar o MeeGo como a base do Splashtop, os criadores de aplicações têm a possibilidade de distribuir o seu software a milhões de potenciais utilizadores, levando a uma maior adopção da plataforma MeeGo. O DeviceVM também irá considerar a pré-agregação de aplicações populares juntamente com a distribuição do Splashtop baseado no MeeGo-. Ao mudares para uma plataforma baseada no MeeGo-, os utilizadores poderão agora descarregar, instalar e executar centenas de aplicações actualmente disponíveis a partir do Intel AppUp Center.

"Desde o lançamento de Splashtop no final de 2007, recebemos milhares de pedidos de criadores de aplicações para lançar um SDK", disse Mark Lee, CEO e co-fundador do DeviceVM. "Abraçando o MeeGo e movendo o Splashtop para estar totalmente de acordo com as especificações da Linux Foundation, vamos efectivamente abrir o Splashtop para permitir que os programadores entreguem aplicações de alto valor a audiências através de uma gama de dispositivos informáticos".

"O MeeGo foi construído para suportar compatibilidade e facilidade de desenvolvimento em múltiplas plataformas baseadas em Intel ® Atom™" disse Doug Fisher, vice-presidente do Grupo de Software e Serviços e gerente geral da Divisão de Software de Sistemas da Intel Corporation. "O DeviceVM está a lançar um produto inovador e a sua adopção do MeeGo abre novas oportunidades de mercado através de múltiplos factores de forma do dispositivo - que é exactamente a intenção do MeeGo".

DeviceVM é um proponente activo do Linux, e no início deste ano anunciou a eleição do CEO e co-fundador, Mark Lee, para o Conselho de Administração da Linux Foundation. Cliff Miller, Director de Estratégia da DeviceVM, sediada em Pequim, também foi nomeada como Directora de Operações da China da Fundação. Estes compromissos reconheceram o papel significativo que o DeviceVM tem desempenhado na proliferação do Splashtop ao longo dos últimos anos.

As demonstrações do novo produto Splashtop baseado em Meego- podem ser vistas durante a exposição até 15 de Setembro no stand DeviceVM como parte do MeeGo Community Technology Showcase, Stand # 112 em Moscone Center West.

Disponibilidade

O Splashtop baseado no MeeGo- já está a ser disponibilizado aos principais OEMs de PCs que actualmente enviam Splashtop numa gama de tipos de dispositivos. Os consumidores e utilizadores finais comerciais poderão fazer o upgrade para o novo Splashtop no primeiro semestre de 2011.

Sobre o Projecto MeeGo

O projeto MeeGo combina os projetos da Intel Moblin™ e Maemo da Nokia numa plataforma de software open source, baseada em Linux, para a próxima geração de dispositivos informáticos. A plataforma de software MeeGo foi projetada para dar aos desenvolvedores a mais ampla gama de segmentos de dispositivos para direcionar as suas aplicações, incluindo netbooks e desktops de entrada, dispositivos portáteis de computação e comunicações, dispositivos de info-entretenimento nos veículos, televisões conectadas, telefones de mídia e muito mais — tudo usando um conjunto uniforme de APIs Baseado no Qt. Para os consumidores, o MeeGo oferecerá experiências de aplicação inovadoras que podem levar de dispositivo em dispositivo. O projeto MeeGo é hospedado pela Linux Foundation.

Sobre Splashtop

A Splashtop é uma família de produtos que aprimoram a experiência de computação, proporcionando acesso rápido e conveniente às informações que os usuários se importam. Apresentado pela primeira vez em 2007, o principal produto Splashtop é uma plataforma instant-on premiada que permite que os usuários fiquem online, acessem e-mails e conversem com seus amigos apenas alguns segundos depois de ligar seus computadores. O Splashtop Remote permite que os usuários desfrutem da experiência completa do Windows usando seu iPad ou outro dispositivo móvel, mesmo longe do seu computador Windows. Os usuários podem ver e controlar o seu desktop remoto ou de escritório, assistia vídeos, ouvir música, acessar todos os arquivos e programas e até mesmo jogar jogos remotamente.

Os produtos Splashtop estão actualmente disponíveis em mais de 40 milhões de PCs de fabricantes líderes incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Desde a sua estreia em Outubro de 2007, Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science, e o prémio "Best of 2010 CES" da Laptop Magazine. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com

Sobre o DeviceVM

A DeviceVM, Inc. é uma empresa de software privada, apontada pela Dow Jones como uma das 50 melhores empresas do setor. Com sua premiada família de produtos Splashtop, a DeviceVM está melhorando a experiência diária dos usuários de computadores. Fundada em 2006, a DeviceVM está sediada no Vale do Silício, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei.

Contato de mídia:

Equipe de Relações Públicas da Splashtop