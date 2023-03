O co-fundador e CEO da DeviceVM Mark Lee eleito para o Conselho de Administração da Fundação Linux

DeviceVM conduz a Proliferação Linux em mais de 30 milhões de PCs; A companhia também irá apoiar o Projecto MeeGo Open-Source alojado pela Fundação Linux

San Jose, CA - 30 de Março de 2010 - DeviceVM, o líder mundial em computação instantânea, anunciou hoje a eleição do co-fundador e CEO Mark Lee para o Conselho de Administração da Linux Foundation. Esta nomeação reconhece o papel significativo que o Sr. Lee e o DeviceVM desempenharam na proliferação do Splashtop, o ambiente instantâneo baseado no Linux, em 30 milhões de PCs no ano passado. Já enviado em mais de 400 modelos de netbooks, notebooks, placas-mãe e desktops, DeviceVM projecta que o seu software terá sido enviado em 100 milhões de dispositivos até ao final de 2010.

A Fundação Linux tem como objectivo promover, proteger e padronizar o Linux, e dedica-se a acelerar o crescimento e a compreensão da plataforma Linux. O Sr. Lee vai juntar-se ao conselho com luminárias da indústria da AMD, Bank of America, Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, IBM, Intel, Motorola, NEC, NetApp, Novell, Oracle e Texas Instruments. A nomeação oficial terá lugar na reunião anual da direcção da fundação coincidindo com a 4ª Cimeira Anual de Colaboração da Fundação Linux em São Francisco, CA, de 14 a 16 de Abril.

"É uma verdadeira honra ter sido eleito para se juntar a um grupo tão distinto de líderes tecnológicos. Como membro da direcção da Fundação Linux, estou ansioso por continuar o nosso trabalho para levar o Linux em novas e excitantes direcções", disse Mark Lee, co-fundador e CEO da DeviceVM. "Como o uso do Linux está a aumentar tanto na indústria da electrónica de consumo como na indústria dos PCs, estou empenhado em cultivar o incrível crescimento e potencial desta plataforma aberta".

"Mark e DeviceVM têm sido vitais para acentuar e conduzir a consciência do poder do Linux", disse Jim Zemlin, director executivo da Linux Foundation. "Mark traz consigo um vasto conhecimento da plataforma Linux e será uma mais-valia incrível para o nosso quadro".

A DeviceVM está também entusiasmada por anunciar o seu apoio e adoção da plataforma de software MeeGo. MeeGo é um projeto Linux de código aberto que reúne o projeto Moblin, liderado pela Intel e a Fundação Linux, e Maemo, liderado pela Nokia. Para mais informações, visite: http://meego.com/

Sobre o DeviceVM

A DeviceVM, Inc. é uma empresa de software de capitais privados, selecionada pelo Dow Jones como uma das 50 melhores empresas para ver. Com o seu produto Splashtop instantâneo, o DeviceVM está a melhorar a experiência diária dos utilizadores de computadores. Fundado em 2006, o DeviceVM tem sede em Silicon Valley com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipé. Para mais informações, visite www.splashtop.com

Sobre a Linux Foundation

A Fundação Linux é um consórcio sem fins lucrativos dedicado a promover o crescimento do Linux. Fundada em 2007, a Fundação Linux patrocina o trabalho do criador do Linux Linus Torvalds e é apoiada pelas principais empresas e desenvolvedores de Linux e de código aberto de todo o mundo. A Fundação Linux promove, protege e padroniza o Linux ao acolher importantes grupos de trabalho, eventos e recursos em linha tais como Linux.com. Para mais informações, por favor visite www.linuxfoundation.org .

