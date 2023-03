DeviceVM traz experiência completa do Windows para o iPad com o produto Splashtop Remote

DeviceVM expande a família de produtos Splashtop; Splashtop Remote é a primeira aplicação para iPad a acessar o Windows remotamente, incluindo vídeo e áudio

Agosto 27, 2010 - San Jose, CA - DeviceVM, o líder mundial em computação instantânea, anunciou hoje a disponibilidade do Splashtop Remote para o iPad. O Splashtop Remote permite aos utilizadores acederem e controlarem o seu PC sem esforço, experimentando totalmente o Windows remotamente através de um iPad. Pela primeira vez, os utilizadores podem desfrutar de uma experiência rica e interactiva de PC remoto que inclui capacidades completas de vídeo e áudio em tempo real. Com o Splashtop Remote, os utilizadores podem ver filmes, ouvir música, aceder a todos os ficheiros e aplicações Windows, e até jogar jogos para PC e Flash remotamente.

“Tablets e outros dispositivos móveis são ótimos para consumir conteúdo, eles funcionam bem em conjunto com computadores. No entanto, à medida que a popularidade desses dispositivos cresce, as experiências de computação se tornam cada vez mais fragmentadas”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da DeviceVM. “O Splashtop Remote traz toda a experiência de computação do Windows para dispositivos que não são computadores, começando pelo iPad, criando uma ponte entre as plataformas de computação.”

Com o Splashtop Remote, os utilizadores podem usar o seu iPad para:

Assistir vídeos e ouvir músicas armazenadas no computador usando o iTunes®, Windows® Media Player ou em qualquer outro formato

Jogar jogos baseados em Flash, como Bloons™ ou Bejeweled™

Trabalhar em documentos do Microsoft Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint, e acessar o Microsoft Outlook

Abrir todos os arquivos e documentos que podem ser visualizados no computador

Controlar o seu computador remotamente

O Splashtop Remote para iPad está disponível hoje na Apple App Store. Será vendido a um preço normal de $19.99, com um preço de introdução especial disponível por um período de tempo limitado após o lançamento.

https://www.splashtop.com/remote

Sobre Splashtop



Os produtos Splashtop estão disponíveis em mais de 40 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Desde a sua estreia em outubro de 2007, a Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor de 2010 CES” da Laptop Magazine. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

Sobre DeviceVM



