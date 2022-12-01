DeviceVM traz experiência completa do Windows para o iPad com o produto Splashtop Remote
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DeviceVM expande a família de produtos Splashtop; Splashtop Remote é a primeira aplicação para iPad a acessar o Windows remotamente, incluindo vídeo e áudio
Agosto 27, 2010 - San Jose, CA - DeviceVM, o líder mundial em computação instantânea, anunciou hoje a disponibilidade do Splashtop Remote para o iPad. O Splashtop Remote permite aos utilizadores acederem e controlarem o seu PC sem esforço, experimentando totalmente o Windows remotamente através de um iPad. Pela primeira vez, os utilizadores podem desfrutar de uma experiência rica e interactiva de PC remoto que inclui capacidades completas de vídeo e áudio em tempo real. Com o Splashtop Remote, os utilizadores podem ver filmes, ouvir música, aceder a todos os ficheiros e aplicações Windows, e até jogar jogos para PC e Flash remotamente.
“Tablets e outros dispositivos móveis são ótimos para consumir conteúdo, eles funcionam bem em conjunto com computadores. No entanto, à medida que a popularidade desses dispositivos cresce, as experiências de computação se tornam cada vez mais fragmentadas”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da DeviceVM. “O Splashtop Remote traz toda a experiência de computação do Windows para dispositivos que não são computadores, começando pelo iPad, criando uma ponte entre as plataformas de computação.”
Com o Splashtop Remote, os utilizadores podem usar o seu iPad para:
Assistir vídeos e ouvir músicas armazenadas no computador usando o iTunes®, Windows® Media Player ou em qualquer outro formato
Jogar jogos baseados em Flash, como Bloons™ ou Bejeweled™
Trabalhar em documentos do Microsoft Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint, e acessar o Microsoft Outlook
Abrir todos os arquivos e documentos que podem ser visualizados no computador
Controlar o seu computador remotamente
O Splashtop Remote para iPad está disponível hoje na Apple App Store. Será vendido a um preço normal de $19.99, com um preço de introdução especial disponível por um período de tempo limitado após o lançamento.
O Splashtop Remote liga-se a qualquer sistema operativo Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP. Splashtop Remote consiste em dois componentes: uma aplicação a correr no iPad, e uma aplicação a correr no PC. O iPad liga-se ao PC através de qualquer rede. Para saber mais sobre o Splashtop Remote, por favor visita: https://www.splashtop.com/remote
Sobre Splashtop
Splashtop é uma família de produtos que melhoram a experiência informática, proporcionando um acesso rápido e conveniente à informação de que os utilizadores gostam. Apresentado pela primeira vez em 2007, o produto emblemático Splashtop é uma plataforma instantânea premiada que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem os seus PCs. O Splashtop Remote permite aos utilizadores desfrutar de toda a experiência do Windows a partir do seu iPad ou outro dispositivo móvel, enquanto estão longe do seu PC Windows. Os utilizadores podem ver e controlar o ambiente de trabalho do seu computador de casa ou do escritório, ver vídeos, ouvir música, aceder a todos os ficheiros e programas, e até jogar jogos remotamente.
Os produtos Splashtop estão disponíveis em mais de 40 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Desde a sua estreia em outubro de 2007, a Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor de 2010 CES” da Laptop Magazine. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com
Sobre DeviceVM
DeviceVM, Inc. é uma empresa de software privada, seleccionada pela Dow Jones como uma das 50 melhores empresas para assistir. Com a sua premiada família de produtos Splashtop, DeviceVM está a melhorar a experiência quotidiana dos utilizadores de computadores. Fundada em 2006, a DeviceVM está sediada em Silicon Valley com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, e Taipé.
Contacto para os media:
Equipa de RP Splashtop
Ligações úteis:
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote
Casa Splashtop: