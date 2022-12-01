DeviceVM anuncia investimento estratégico de US$10 milhões liderado pela SAP Ventures
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Novo financiamento irá expandir os negócios corporativos da DeviceVM para computadores móveis e fornecer a premiada tecnologia Splashtop para ainda mais dispositivos móveis
2 de Junho de 2010 - San Jose, CA - DeviceVM, o líder mundial em computação instantânea, anunciou hoje um investimento estratégico de $10 milhões liderado pela SAP Ventures, uma divisão da SAP AG. Os actuais investidores de capital de risco que também participam na ronda incluem Storm Ventures, DFJ Dragon, e New Enterprise Associates (NEA).
“A consumo ao redor da TI está criando novos desafios para as empresas do mundo todo”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da DeviceVM. “Os funcionários querem usar seu dispositivo móvel favorito sempre que possível. Essa nova rodada, liderada pela SAP Ventures, irá acelerar nossos planos para tornar essa nova geração de dispositivos móveis (de netbooks a smartphones) “prontos para atuar em empresas”, permitindo que equipes de TI ofereçam o melhor suporte de todos dentro das políticas de gerenciamento e segurança.”
O financiamento adicional será usado para impulsionar o crescimento da premiada plataforma Splashtop™, da DeviceVM, ainda mais fundo no mercado empresarial que envolve dispositivos móveis. A plataforma instant-on Splashtop, pré-instalada pela maioria dos principais fornecedores de computadores em seus dispositivos para uso empresarial móvel, atende às necessidades dos “guerreiros da estrada” de uma empresa, integrando clientes Citrix e VMware para permitir o acesso seguro e instantâneo a desktops virtualizados remotos e aplicativos e, assim, reduzindo o risco de roubo de dados.
“Estamos entusiasmados por liderar os investimentos na DeviceVM para apoiar seu crescimento e expansão, é ótimo poder oferecer plataformas instantâneas de nível empresarial para os mercados móveis”, disse Jai Das, parceiro da SAP Ventures. ”O acesso remoto seguro a dados corporativos de vários dispositivos é fundamental no trabalho móvel.”
A empresa DeviceVM oferece versões personalizadas da Splashtop para funcionários móveis que oferecem suporte à conectividade instantânea usado seu e-mail, calendário, contato e tarefas do Outlook, além de exibir e editar documentos do Microsoft Office 2003, 2007 e 2010. Todas as versões oferecem produtividade instantânea sem a necessidade de iniciar o Windows. Os fornecedores que oferecem esses recursos incluem Acer, Dell e HP.
O DeviceVM espera ser rentável até ao final do ano civil de 2010.
Sobre Splashtop
Splashtop é a plataforma premiada e instantânea que melhora a experiência informática pessoal. Splashtop permite aos utilizadores procurar e navegar na Web, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem os seus PCs. Splashtop está actualmente disponível em mais de 30 milhões de PCs em 400 modelos de netbooks, notebooks, motherboards e desktops dos principais fabricantes incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Desde a sua estreia em Outubro de 2007, Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science, e o prémio "Best of 2010 CES" da Laptop Magazine. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com
Sobre SAP Ventures
SAP Ventures investe em software inovador e disruptivo e em empresas de serviços a nível global. Procuramos oportunidades em todas as fases para um retorno financeiro excepcional. O nosso objectivo é trazer benefícios substanciais a todas as partes, facilitando a interacção entre as empresas do portfolio e a SAP e o seu ecossistema de clientes e parceiros. SAP Ventures tem um historial de sucesso na construção de empresas líderes da indústria através de parcerias com empreendedores excepcionais e empresas de capital de risco de primeira linha desde 1996. Para mais informações, visita .
Sobre DeviceVM
DeviceVM, Inc. é uma empresa de software privada, seleccionada pela Dow Jones como uma das 50 melhores empresas para assistir. Com o seu produto Splashtop instantâneo, DeviceVM está a melhorar a experiência quotidiana dos utilizadores de computadores. Fundada em 2006, a DeviceVM está sediada em Silicon Valley com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, e Taipé.
SAP e todos os logótipos SAP são marcas comerciais ou marcas registadas da SAP AG na Alemanha e em vários outros países.
Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados são marcas registadas das suas respectivas empresas.
Declaração Preventiva SAP
Quaisquer declarações contidas neste documento que não sejam factos históricos são declarações preditivas tal como definidas no U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Palavras como "antecipar", "acreditar", "estimar", "esperar", "prever", "pretender", "pode", "planear", "projectar", "prever", "deverá" e "irá" e expressões semelhantes, tal como se relacionam com a SAP, destinam-se a identificar tais declarações prospectivas. A SAP não assume qualquer obrigação de actualizar ou rever publicamente quaisquer afirmações sobre o futuro. Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas Os factores que podem afectar os resultados financeiros futuros da SAP são discutidos mais detalhadamente nos arquivos da SAP na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos ("SEC"), incluindo o mais recente Relatório Anual da SAP no Formulário 20-F arquivado na SEC. Os leitores são avisados para não depositarem confiança indevida nestas declarações prospectivas, que falam apenas a partir das suas datas.
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