DeviceVM anuncia o Splashtop 2.0, o primeiro sistema operacional instantâneo personalizável do mundo

Tecnologia de Próxima Geração Também Inclui Suporte 3G e Táctil, Pesquisa Instantânea e Ecrã Inicial Smarter



LAS VEGAS, NV - 7 de Janeiro de 2010 - Na feira Consumer Electronics Show 2010, DeviceVM, a San Jose, líder em computação instantânea baseada na CA, anunciou oficialmente a disponibilidade de Splashtop™ 2.0, a próxima geração da sua premiada plataforma de software. Com a nova oferta, DeviceVM permite aos consumidores adaptar verdadeiramente a sua experiência informática instantânea às suas necessidades informáticas diárias através de uma doca de lançamento rápido facilmente personalizável que incorpora tanto aplicações baseadas na Web como locais. O lançamento do novo produto representa um significativo passo em frente na entrega de maior flexibilidade, conectividade melhorada e gratificação instantânea para os consumidores.

O anúncio de hoje segue a apresentação do novo Lenovo Ideapad S10-3t, um netbook habilitado para toque com QuickStart™, a primeira implementação do novo produto Splashtop. As funcionalidades melhoradas, fácil utilização e personalização simples do Splashtop 2.0 estarão disponíveis apenas alguns segundos depois de você ligar seu dispositivo.

“Ao fabricar mais de 30 milhões de dispositivos habilitados para a Splashtop (até o momento), aprendemos a melhor forma de oferecer valor aos parceiros OEM que buscam diferenciar seus produtos de notebook e netbook com a tecnologia Instant-on”, disse Mark Lee, CEO da DeviceVM. “No entanto, também aprendemos muito com a nossa crescente base de usuários. Com a introdução do Splashtop 2.0, aproveitando o nosso sucesso inicial, estamos fornecendo um produto simplificado, personalizável e orientado para o consumidor. Será um produto que nossos clientes irão usar, personalizar e amar todos os dias.”

A DeviceVM está empenhada em trabalhar com parceiros de tecnologia líderes do setor para permitir que os consumidores acessem rapidamente a Web e os principais aplicativos de software sem precisar inicializar o principal sistema operacional do computador. Com o Splashtop 2.0, o acesso à Internet é fácil via DSL, Wifi ou 3G (caso esteja habilitado), permitindo a computação instantânea em qualquer lugar. A nova versão da Splashtop também é a primeira a ser ativada por toque, e está otimizada para ser ainda mais rápida, combinando serviços em uma única tela de início inteligente que fica disponível segundos após a inicialização. Alguns novos recursos notáveis incluem:

Doca de Aplicações Redesenhada - uma doca de lançamento rápido altamente configurável combina aplicações locais com aplicações Web para colocar a Internet na ponta dos teus dedos - basta clicares (ou tocares) e ires.

Assistente de personalização — Com a nova ferramenta arrasta e solta, os usuários podem adicionar seus aplicativos e sites favoritos das seguintes categorias: Aplicativos Web como Gmail, Yahoo! Mail e Calendário; Sites de Redes Sociais como Facebook, Twitter, My Space, Plurk e Flickr; Sites de vídeo como o YouTube e o Hulu; Sites de conteúdo como a ESPN, CNN e BBC; Jogos de grandes desenvolvedores como Zynga e 9wee; Até mesmo aplicativos como Skype, chat, player de música e e visualizador de fotos.

Temas Personalizados - tal como é fácil adicionar ou remover aplicações da doca, é simples mudar o aspecto e a sensação do papel de parede do ambiente de trabalho. Por exemplo, a Lenovo fornece várias variações estilosas pré-instaladas como parte do pacote QuickStart.

Pacotes Personalizados - para utilizadores que gostam de mudar o aspecto do seu Netbook com frequência, o Splashtop 2.0 facilita a criação do teu próprio "pacote" composto por diferentes combinações de aplicações e temas - dá um nome a cada pacote, e até adiciona os teus próprios websites favoritos.

Pacotes Regionais - um pacote padrão é pré-carregado no sistema com base no idioma escolhido como parte do processo de configuração inicial. Por exemplo, o pacote dos EUA inclui sites populares de redes sociais como o Facebook, Flickr, Twitter e YouTube, assim como a CNN, ESPN e Pandora. Em comparação, o pacote da China inclui QQ, Kaixin, Sina, Baidu e Youku. Actualmente o Splashtop 2.0 fornece 9 pacotes e suporta 23 idiomas.

Pesquisa Instantânea - o caminho mais rápido para uma caixa de pesquisa antes mesmo de lançar um browser, com parceiros de pesquisa globais Yahoo! (YHOO), Baidu na China, e Yandex na Rússia.

Navegação Visual - verifica rapidamente as visualizações em miniatura dos teus sites mais visitados com links rápidos para os teus favoritos para uma navegação mais rápida.

Além de abraçar o novo Lenovo Ideapad S10-3t, a nova plataforma Splashtop 2.0 foi otimizada para conectividade 3G e a comutação perfeita entre 3G e Wi-Fi exigida pelos usuários atuais do netbook. A Splashtop agora suporta as soluções de chipset 3G mais populares do mercado — incluindo chipsets da Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm e ZTE — e continuará trabalhando em estreita colaboração com operadores wireless para oferecer uma funcionalidade robusta de gerenciamento de conexão 3G.

O DeviceVM anunciou hoje que a Splashtop é agora o sistema operacional instant-on de escolha de todos os atuais produtos de netbook, incluindo o novo tablet netbook ASUS EeePC T91MT touchscreen, bem como netbooks adicionais da Acer, HP, Lenovo e LG.

https://www.splashtop.com

