DeviceVM anuncia o Splashtop 2.0, o primeiro sistema operacional instantâneo personalizável do mundo
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Tecnologia de Próxima Geração Também Inclui Suporte 3G e Táctil, Pesquisa Instantânea e Ecrã Inicial Smarter
Actualizações Líderes do PC Maker Lenovo QuickStart™ - Powered by Splashtop 2.0 - com a Introdução do Novo Ideapad S10-3t de ecrã táctil Netbook
LAS VEGAS, NV - 7 de Janeiro de 2010 - Na feira Consumer Electronics Show 2010, DeviceVM, a San Jose, líder em computação instantânea baseada na CA, anunciou oficialmente a disponibilidade de Splashtop™ 2.0, a próxima geração da sua premiada plataforma de software. Com a nova oferta, DeviceVM permite aos consumidores adaptar verdadeiramente a sua experiência informática instantânea às suas necessidades informáticas diárias através de uma doca de lançamento rápido facilmente personalizável que incorpora tanto aplicações baseadas na Web como locais. O lançamento do novo produto representa um significativo passo em frente na entrega de maior flexibilidade, conectividade melhorada e gratificação instantânea para os consumidores.
O anúncio de hoje segue a apresentação do novo Lenovo Ideapad S10-3t, um netbook habilitado para toque com QuickStart™, a primeira implementação do novo produto Splashtop. As funcionalidades melhoradas, fácil utilização e personalização simples do Splashtop 2.0 estarão disponíveis apenas alguns segundos depois de você ligar seu dispositivo.
“Ao fabricar mais de 30 milhões de dispositivos habilitados para a Splashtop (até o momento), aprendemos a melhor forma de oferecer valor aos parceiros OEM que buscam diferenciar seus produtos de notebook e netbook com a tecnologia Instant-on”, disse Mark Lee, CEO da DeviceVM. “No entanto, também aprendemos muito com a nossa crescente base de usuários. Com a introdução do Splashtop 2.0, aproveitando o nosso sucesso inicial, estamos fornecendo um produto simplificado, personalizável e orientado para o consumidor. Será um produto que nossos clientes irão usar, personalizar e amar todos os dias.”
A DeviceVM está empenhada em trabalhar com parceiros de tecnologia líderes do setor para permitir que os consumidores acessem rapidamente a Web e os principais aplicativos de software sem precisar inicializar o principal sistema operacional do computador. Com o Splashtop 2.0, o acesso à Internet é fácil via DSL, Wifi ou 3G (caso esteja habilitado), permitindo a computação instantânea em qualquer lugar. A nova versão da Splashtop também é a primeira a ser ativada por toque, e está otimizada para ser ainda mais rápida, combinando serviços em uma única tela de início inteligente que fica disponível segundos após a inicialização. Alguns novos recursos notáveis incluem:
Doca de Aplicações Redesenhada - uma doca de lançamento rápido altamente configurável combina aplicações locais com aplicações Web para colocar a Internet na ponta dos teus dedos - basta clicares (ou tocares) e ires.
Assistente de personalização — Com a nova ferramenta arrasta e solta, os usuários podem adicionar seus aplicativos e sites favoritos das seguintes categorias:
Aplicativos Web como Gmail, Yahoo! Mail e Calendário;
Sites de Redes Sociais como Facebook, Twitter, My Space, Plurk e Flickr;
Sites de vídeo como o YouTube e o Hulu;
Sites de conteúdo como a ESPN, CNN e BBC;
Jogos de grandes desenvolvedores como Zynga e 9wee;
Até mesmo aplicativos como Skype, chat, player de música e e visualizador de fotos.
Temas Personalizados - tal como é fácil adicionar ou remover aplicações da doca, é simples mudar o aspecto e a sensação do papel de parede do ambiente de trabalho. Por exemplo, a Lenovo fornece várias variações estilosas pré-instaladas como parte do pacote QuickStart.
Pacotes Personalizados - para utilizadores que gostam de mudar o aspecto do seu Netbook com frequência, o Splashtop 2.0 facilita a criação do teu próprio "pacote" composto por diferentes combinações de aplicações e temas - dá um nome a cada pacote, e até adiciona os teus próprios websites favoritos.
Pacotes Regionais - um pacote padrão é pré-carregado no sistema com base no idioma escolhido como parte do processo de configuração inicial. Por exemplo, o pacote dos EUA inclui sites populares de redes sociais como o Facebook, Flickr, Twitter e YouTube, assim como a CNN, ESPN e Pandora. Em comparação, o pacote da China inclui QQ, Kaixin, Sina, Baidu e Youku. Actualmente o Splashtop 2.0 fornece 9 pacotes e suporta 23 idiomas.
Pesquisa Instantânea - o caminho mais rápido para uma caixa de pesquisa antes mesmo de lançar um browser, com parceiros de pesquisa globais Yahoo! (YHOO), Baidu na China, e Yandex na Rússia.
Navegação Visual - verifica rapidamente as visualizações em miniatura dos teus sites mais visitados com links rápidos para os teus favoritos para uma navegação mais rápida.
Além de abraçar o novo Lenovo Ideapad S10-3t, a nova plataforma Splashtop 2.0 foi otimizada para conectividade 3G e a comutação perfeita entre 3G e Wi-Fi exigida pelos usuários atuais do netbook. A Splashtop agora suporta as soluções de chipset 3G mais populares do mercado — incluindo chipsets da Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm e ZTE — e continuará trabalhando em estreita colaboração com operadores wireless para oferecer uma funcionalidade robusta de gerenciamento de conexão 3G.
O DeviceVM anunciou hoje que a Splashtop é agora o sistema operacional instant-on de escolha de todos os atuais produtos de netbook, incluindo o novo tablet netbook ASUS EeePC T91MT touchscreen, bem como netbooks adicionais da Acer, HP, Lenovo e LG.
Sobre Splashtop
Splashtop é a premiada plataforma instantânea que melhora a experiência informática pessoal. Splashtop permite aos utilizadores procurar e navegar na Internet, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem o PC. Splashtop está actualmente disponível em mais de 30 milhões de PCs em 400 modelos de netbooks, notebooks, motherboards e desktops dos principais fabricantes incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Desde a sua estreia em Outubro de 2007, Splashtop recebeu inúmeros prémios, incluindo o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, e o prémio "Melhor do que há de Novo" da Popular Science. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com
Sobre DeviceVM
DeviceVM, Inc. é uma empresa de software privada, seleccionada pela Dow Jones como uma das 50 melhores empresas para assistir. Com o seu produto Splashtop instantâneo, DeviceVM está a melhorar a experiência quotidiana dos utilizadores de computadores. Fundada em 2006, a DeviceVM está sediada em Silicon Valley com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai, e Taipé.
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