Designairspace Faz Parceria com a Splashtop para Entregar Melhor Desempenho a Designers Remotos
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2 de Março de 2022 - Nürnberg, Alemanha, e Amesterdão
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Designairspace, o fornecedor líder de desktop como serviço virtual para designers CAD e BIM, anunciou hoje uma nova parceria com Splashtop, um líder global em acesso remoto seguro e software de suporte. Através da parceria, os clientes Designairspace irão agora usar o cliente Splashtop para acederem aos seus desktops virtuais, o que irá proporcionar um melhor desempenho e uma maior segurança ao trabalharem em grandes ficheiros de arquitectura e engenharia na nuvem.
Um número crescente de engenheiros, designers e arquitectos está a usar ambientes de nuvem para trabalhar em grandes e complexos ficheiros de design e para executar software CAD e BIM. A nuvem permite-lhes utilizar qualquer computador ligado à Internet, depois utilizar remotamente o poderoso ambiente de nuvem do Designairspace para executar o seu software e editar grandes ficheiros através da Internet.
Para se conectar ao ambiente de trabalho remoto, a Designairspace utilizou previamente um cliente de desktop remoto genérico que permitia aos clientes acederem ao seu ambiente em nuvem. No entanto, ao optarem por fazer a parceria com o Splashtop, os utilizadores finais terão agora um desempenho ainda melhor ao editar ficheiros grandes online.
A Splashtop é a referência de desktop remoto seguro da indústria para softwares clientes. Já é amplamente utilizada nas indústrias de mídia, arquitetura e engenharia devido à sua capacidade de fornecer uma experiência de edição remota sem problemas. A Splashtop fornece um motor potente e até 60 frames por segundo, o que tornará a experiência de editar ficheiros grandes remotamente melhor para os clientes da Designairspace.
Além de uma experiência melhorada para acesso remoto, a Splashtop também fornece alta segurança, incluindo encriptação TLS, autenticação do utilizador em cada dispositivo e início de sessão com um clique. Isto tornará a experiência de iniciar uma sessão em ficheiros que os utilizadores estão a editar na Designairspace mais rápida e fácil do que nunca.
A Designairspace também anunciou que os seus clientes não veriam esta melhoria tecnológica reflectida nas suas subscrições mensais - o custo de utilização do Designairspace permanecerá o mesmo.
Um porta-voz da Designairspace disse:
“Estamos continuamente a trabalhar para garantir que os nossos utilizadores finais tenham a experiência mais suave possível. Quando estão a trabalhar fora do escritório, arquitetos, designers e engenheiros querem que os seus desktops remotos sejam tão rápidos e responsivos como as máquinas tradicionais. Ao estabelecer a parceria com a Splashtop, os nossos utilizadores finais vão achar mais rápido e fácil editar ficheiros grandes remotamente.”
Um porta-voz da Splashtop adicionou:
“Estamos muito satisfeitos por fazer esta parceria com a Designairspace e aumentar ainda mais o nosso suporte aos profissionais de design, engenharia e arquitetura que procuram trabalhar remotamente.”
Sobre o Designairspace
O Designairspace foi lançado em 2016 em resposta à crescente procura de software CAD baseado nas nuvens. Os seus Desktops Virtuais topo de gama com poder gráfico liberta os designers das suas secretárias, e permite às equipas de desenvolvimento de produto, designers de hardware, empresas de arquitectura e de engenharia & empresas de construção - tanto em start-ups como em negócios estabelecidos - trabalhar remotamente e utilizar desktops virtuais de alta qualidade que são pagos mensalmente.
Sobre Splashtop
Com sede em Silicon Valley e Amesterdão, Splashtop é o líder em Acesso Remoto Seguro e Suporte, oferecendo uma experiência pessoal que os utilizadores precisam com a segurança em que as TI podem confiar. Ao contrário de soluções de acesso remoto desajeitado e lento, a experiência em pessoa de Splashtop é tão rápida, simples e segura como estar em frente à máquina no local. A nossa qualidade de 4k a 60fps com fiabilidade e escalabilidade de grau empresarial define o padrão de desempenho. Splashtop simplifica o acesso e o suporte para Windows, Mac, Linux, iOS e Android numa única aplicação. Com autenticação de dois factores e um único sign-on incorporado, assim como SOC2, GDPR, CCPA e conformidade HIPAA fornece segurança de confiança. O suporte global instantâneo do Splashtop permite aos utilizadores falar directamente com um especialista, independentemente do tamanho da empresa. Saiba mais em .