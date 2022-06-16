A crise do Coronavírus solicita que o Splashtop ofereça descontos acentuados no software de acesso remoto
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SAN JOSE, Califórnia., 12 de Março de 2020 -Splashtop Inc., uma empresa de software de acesso remoto baseada no Vale do Silício, anunciou hoje que irá oferecer ferramentas de acesso remoto ao trabalho com descontos profundos até 50% para empresas que queiram ou precisem de empregados para trabalhar a partir de casa.
“Acreditamos que é nosso dever ajudar as empresas a manter sua produtividade durante o surto da COVID-19. Levamos esse compromisso muito a sério, é por isso que estamos disponibilizando nossos produtos com grandes descontos”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Temos as ferramentas que as empresas precisam para capacitar seus funcionários a trabalhar remotamente.”
Descontos por Volume
Para empresas noutras partes do mundo, Splashtop Business Access Pro Remote Access Software permite aos empregados trabalhar remotamente e aceder até dez computadores por utilizador. Para além de um dia de teste gratuito 7, Splashtop está a oferecer descontos para licenças por volume:
Para 4-9 lugares, 20% de desconto, $6.60/ mês / utilizador
Para 10-49 lugares, 45% de desconto, $4.54 / mês / utilização
Para 50-99 lugares, 50% de desconto, $4.13 / mês / utilizador
Para mais de 100 vagar, o preço será personalizado
Opções empresariais com SSO, Active Directory, SAML, integração com o Okta e suporte no local também estão disponíveis
Configuração Fácil e Rápida de Trabalho Remoto
Trabalhar a partir de casa requer uma variedade de ferramentas para gerir horários e tarefas, transferir ficheiros, e partilhar ecrãs e infra-estruturas de dados que muitas empresas não possuem. Usando o Splashtop Business Access, os utilizadores podem ligar-se a partir de um smartphone, tablet, ou qualquer outro computador e trabalhar como normalmente fazem no escritório com os seus Macs ou PCs Windows.
“Sem a complexidade e o custo da VPN, as empresas e os indivíduos podem usar a Splashtop em iniciativas de trabalho em casa ou para dar continuidade aos seus negócios”, disse Lee. “A Splashtop oferece uma experiência consistente em tudo, desde computadores a dispositivos móveis e também suporta abordagens BYOD (traga o seu próprio dispositivo) sem comprometer a segurança.”
Sobre Splashtop
Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de colaboração e acesso remoto ao computador. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial, e a Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte Splashtop On-Demand permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Aprende mais em www.splashtop.com
Para Mais Informações Contacto:
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
Nota: Os desconto mais elevados mencionados nesta nota terminaram no dia 28 de fevereiro de 2021.