A crise do Coronavírus solicita que o Splashtop ofereça descontos acentuados no software de acesso remoto

SAN JOSE, Califórnia., 12 de Março de 2020 -Splashtop Inc., uma empresa de software de acesso remoto baseada no Vale do Silício, anunciou hoje que irá oferecer ferramentas de acesso remoto ao trabalho com descontos profundos até 50% para empresas que queiram ou precisem de empregados para trabalhar a partir de casa.

“Acreditamos que é nosso dever ajudar as empresas a manter sua produtividade durante o surto da COVID-19. Levamos esse compromisso muito a sério, é por isso que estamos disponibilizando nossos produtos com grandes descontos”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Temos as ferramentas que as empresas precisam para capacitar seus funcionários a trabalhar remotamente.”

Splashtop Business Access Pro Remote Access Software permite aos empregados trabalhar remotamente e aceder até dez computadores por utilizador. Para além de um dia de teste gratuito 14 , Splashtop está a oferecer descontos para licenças por volume:

Para 4-9 lugares, 20% de desconto, $6.60/ mês / utilizador

Para 10-49 lugares, 45% de desconto, $4.54 / mês / utilização

Para 50-99 lugares, 50% de desconto, $4.13 / mês / utilizador

Para mais de 100 vagar, o preço será personalizado

Opções empresariais com SSO, Active Directory, SAML, integração com o Okta e suporte no local também estão disponíveis

“Sem a complexidade e o custo da VPN, as empresas e os indivíduos podem usar a Splashtop em iniciativas de trabalho em casa ou para dar continuidade aos seus negócios”, disse Lee. “A Splashtop oferece uma experiência consistente em tudo, desde computadores a dispositivos móveis e também suporta abordagens BYOD (traga o seu próprio dispositivo) sem comprometer a segurança.”

