Celebrando a 16.000 ª Sala de Aula usando o Splashtop Whiteboard — O aplicativo que transforma iPads em um quadro interativo

Splashtop Whiteboard adiciona trinta novas folhas de trabalho em flipchart digital e oferece styluses gratuitos aos compradores do Programa de Compra de Volume de Loja App da Apple

23 de Janeiro de 2012 - FETC, Orlando, FL - Splashtop® Inc, o líder mundial em computação entre dispositivos, está a demonstrar o último lançamento do Splashtop Whiteboard na Conferência 2012 Florida International Society for Technology in Education (FETC ®) em Orlando, FL, Stand #915. Na cabina Splashtop, os participantes da conferência podem experimentar o stylus e ver as novas folhas de trabalho em acção.

Para comemorar os 16.000 usos do Splashtop Whiteboard em salas de aula, a Splashtop está oferecendo opções estilizadas gratuitas para todos os compradores do Programa de Compra por Volume (VPP) da App Store da Apple.

A Splashtop também possui uma parceria com a SuperTeacherWorksheets.com para oferecer aos professores planilhas populares de matemática, ciências e mapas para serem usados com a ferramenta flipchart digital.

O Splashtop Whiteboard permite que professores e alunos transformem seu iPad em um quadro interativo facilmente. Ao conectar-se a um computador via Wi-Fi usando um iPad, uma sala de aula pode assistir mídia Flash com vídeo e áudio totalmente sincronizados, controlar seus aplicativos favoritos e anotar o conteúdo da aula usando uma barra de ferramentas cheia de recursos. Os professores podem interagir com os alunos em suas mesas ou em todos os quatro cantos da sala de aula.

O Splashtop Whiteboard está construído em cima do Splashtop Remote Desktop, a premiada e há muito tempo a aplicação nº1 paga para iPad da Apple App Store.

O que os profissionais da educação estão falando sobre o Splashtop Whiteboard:

“Eu gosto muito do Splashtop Whiteboard. O acesso ao desktop remoto é muito funcional e me permite carregar apenas o meu iPad ao invés de carregar o meu laptop de um lado para o outro. Só por isso essa solução já valeria a pena... a capacidade do quadro interativo para anotar em documentos e desenhos fazem tornam essa ferramenta inestimável, eu recomendo para todos”

— Jim Russell, Diretor Assistente de Serviços de Tecnologia de Negócios, Governo do Condado de Pinellas.

“A Essa Academy do Reino Unido é conhecida por sua inovação e tecnologia. A Splashtop nos ajudou a reprojetar o nosso prédio de 20 milhões de libras — redefinindo como o aprendizado se dá em nossa academia. Usando o Splashtop Whiteboard, os professores agora estão livres para passear pela turma para ajudar os alunos, sem perder o controle total da sala de aula, bem como anotar o conteúdo das aulas usando seus iPads”

— Abdul Chohan, Diretor de Inovações Educacionais.

Usando Splashtop Whiteboard, os professores podem:

Esteja no controle dos seus aplicativos Mac ou PC, como o Apple Keynote® ou o Microsoft PowerPoint®, você só precisa de um iPad. Você não precisa ficar amarrado na frente da turma. Seja livre para andar pelo ambiente. Entregue o iPad a um aluno e deixe sua imaginação fazer o resto!

Anote qualquer coisa — Use gestos para desenhar e realçar usando canetas coloridas dos mais variados tamanhos, marcadores, formas e ferramentas de texto no conteúdo já existente ou em planos com fundo em branco, tabelas e gráficos. Tire capturas de tela e salve-as na galeria para uso posterior ou envie-as por e-mail para os seus alunos, pais ou colegas.

Reprodução Realista — Todos os vídeos e áudio são reproduzidos em alta definição nos iPads. Reproduza conteúdo Adobe Flash, músicas do iTunes, DVDs, CDs, etc., da maneira como eles devem ser apreciados e evite os incômodos de sincronização.

Visite www.splashtop.com/whiteboard para saber mais sobre o Splashtop Whiteboard e baixar o aplicativo. O Splashtop Whiteboard pode ser baixado por $19,99 dólares na Apple App Store e também está disponível para compra no Apple VPP.

Sobre o Desktop Remoto Splashtop

O Desktop Remoto Splashtop elimina a necessidade de transferir, converter ou sincronizar arquivos e multimídia entre dispositivos. Arquivos de trabalho importantes e aplicativos de escritório, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word, podem ser acessados facilmente. Conteúdo para entretenimento pessoal incluindo filmes, música, fotos e até mesmo jogos 3D, também podem ser apreciados remotamente. Os usuários do Desktop Remoto Splashtop podem conectar dispositivos pela internet ou LAN.

Sobre Splashtop

Splashtop aspira a tocar a vida das pessoas, oferecendo a melhor experiência de computação de dispositivos cruzados da tua classe - comprimidos, telefones, computadores e televisões. Os produtos Splashtop já foram enviados em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e outros parceiros. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound, Presenter e outros são aplicações mais vendidas em mais de 60 países na Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore para Android, encantando milhões de utilizadores móveis com acesso interactivo e de alto desempenho às suas aplicações favoritas, conteúdos multimédia e ficheiros em qualquer altura e em qualquer lugar.

Para negócios que requerem conectividade segura e gerida entre dispositivos e serviços cloud, o Splashtop Pro é a resposta. Com Splashtop Pro, as TI e os fornecedores de serviços podem "mobilizar" uma força de trabalho em menos de 30 minutos. Os utilizadores podem desfrutar de experiência de classe de consumidor nos seus dispositivos enquanto cumprem os requisitos corporativos de segurança e conformidade.

Os produtos Splashtop são muito bem avaliados pelos usuários e receberam muitos prêmios de prestígio — O prêmio de “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das novidades” da Popular Science o “Melhor App/Software da CES 2011” e o “Melhor aplicativo móvel do CES 2012” da revista LAPTOP, além de tudo, foi o 20º aplicativo mais popular na Apple App Store Rewind em 2011. A Splashtop está sediada em San José e possui escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com.

Contacto para os media:

Equipa de RP Splashtop

Ligações úteis:

https://www.splashtop.com