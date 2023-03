Carahsoft e Splashtop Unem Forças Para Oferecer Acesso Remoto Seguro e Soluções de Suporte para Clientes do Setor Público e da Educação

Soluções de Trabalho Remoto, Educação e Suporte de TI da Splashtop Agora Disponíveis por Meio de Veículos de Contrato do Governo Federal, Estadual e Local da Carahsoft

RESTON, Va. e SAN JOSE, Califórnia - 3 de Novembro de 2021- Carahsoft, The Trusted Government IT Solutions Provider®, e Splashtop, um líder na próxima geração de software de acesso remoto e suporte remoto, anunciaram hoje uma parceria. Ao abrigo do acordo, a Carahsoft irá servir como Splashtop's Master Government Aggregator®, tornando as soluções de acesso remoto seguro e de suporte da empresa disponíveis para o Sector Público através das Soluções da NASA da Carahsoft para Compras Empresariais (SEWP) V, Soluções Empresariais de Tecnologias de Informação - Software 2 (ITES-SW2), Contratos da National Cooperative Purchasing Alliance (NCPA) e OMNIA Partners, assim como através dos parceiros revendedores da Carahsoft.

As soluções Splashtop de acesso e suporte remoto seguro e de alto desempenho permitem às instituições federais, estatais, locais e educacionais implementar um local de trabalho produtivo e híbrido para assegurar a continuidade, podendo continuar os seus negócios remotamente como habitualmente. Os departamentos e agências podem cumprir as suas missões e servir os seus eleitores a partir de qualquer lugar.

"Embora a pandemia tenha forçado as organizações do Sector Público e as instituições educativas a adaptarem-se rapidamente a ambientes de trabalho remotos, não há volta a dar. O trabalho remoto ou híbrido é o novo modelo operacional "de facto" para organizações federais, estatais, locais e educacionais", disse Justin Windsor, Chefe do Canal Splashtop para as Américas. "Adicionalmente, com o aumento do resgate e outras ameaças maliciosas, o Governo precisa de uma alternativa de confiança superior e zero a soluções VPN / RDP não fiáveis que representem riscos de segurança e privacidade. Como resultado da nossa parceria estratégica com a Carahsoft, as nossas soluções de segurança, acesso remoto e suporte remoto de TI estão agora facilmente acessíveis aos clientes do Sector Público e Educação para permitir trabalho seguro e escola a partir de qualquer lugar".

Splashtop para a Educação melhora a aprendizagem e ajuda os alunos a atingirem o seu potencial máximo com acesso aos recursos de que mais necessitam através das soluções de acesso remoto Splashtop. Os alunos podem utilizar computadores de laboratório e software licenciado da Adobe, Autodesk ou outros fornecedores dos seus computadores portáteis, iPads, Chromebooks ou dispositivos adicionais, mesmo após o horário de laboratório. As equipas de TI podem facilmente agendar sessões de acesso remoto ao laboratório para que os alunos optimizem o uso de computadores de laboratório e licenças de software caras, bem como fornecer apoio a professores e alunos que não possam estar fora do local noutros locais.

"Estamos entusiasmados por anunciar esta parceria com a Splashtop para fornecer software de acesso remoto e suporte aos nossos revendedores e aos nossos clientes do Governo e da Educação", disse Brandi Hiebert, Directora de Vendas que lidera a Equipa Splashtop na Carahsoft. "O Sector Público tem agora acesso a soluções seguras de nuvem e acesso remoto no local, permitindo o trabalho a partir de qualquer lugar".

A plataforma Splashtop está disponível através dos contratos SEWP V da Carahsoft NNG15SC03B e NNG15SC27B, ITES-SW2 Contrato W52P1J-20-D-0042, NCPA Contrato NCPA01-86 e OMNIA Contrato de Parceiros #R191902. Para mais informações, contacte a equipa Splashtop na Carahsoft pelo telefone (703) 889-9730 ou Splashtop@carahsoft.com.

Sobre a Carahsoft

Carahsoft Technology Corp. é o Fornecedor de Soluções Informáticas de Confiança do Governo®, apoiando organizações do Sector Público através de agências do Governo Federal, Estatal e Local e mercados de Educação e Saúde. Como Master Government Aggregator® para os nossos parceiros fornecedores, nós fornecemos soluções para Cybersecurity, MultiCloud, DevSecOps, Big Data, Artificial Intelligence, Open Source, Customer Experience and Engagement, e muito mais. Trabalhando com revendedores, integradores de sistemas e consultores, as nossas equipas de vendas e marketing fornecem produtos de TI, serviços e formação líderes de mercado através de centenas de veículos contratuais. Visite-nos em www.carahsoft.com .

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. fornece acesso remoto de próxima geração e software e serviços remotos para empresas, instituições académicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI, e indivíduos. A abordagem Splashtop baseada na nuvem, segura e de fácil gestão do acesso remoto está cada vez mais a substituir as abordagens herdadas, tais como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um impressionante 93 Net Promoter Score (NPS), um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Visita splashtop.com para mais informação.