Mais vendido Splashtop Remote Desktop HD tem como objetivo ser o aplicativo mais vendido no BlackBerry PlayBook da RIM

Milhões de usuários de tablets estão desfrutando da Splashtop, e a partir de hoje os usuários do BlackBerry PlayBook também podem participar desta brincadeira.

11 de Janeiro de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, acaba de anunciar o lançamento de Splashtop Remote Desktop HD para BlackBerry PlayBook, permitindo uma solução simples de um clique para acesso remoto a partir do RIM BlackBerry PlayBook para um PC ou Mac para permitir a computação pessoal em nuvem a partir do teu computador de casa ou do trabalho.

“Muitos usuários do BlackBerry PlayBook entraram em contato conosco para perguntar quando a Splashtop ia estar disponível, estamos cumprindo nossa promessa de encantar nossos clientes com a mais ampla gama de suporte a tablets”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. “Estamos entusiasmados em oferecer a Splashtop para o PlayBook no início de 2012, um ano de expansão contínua do tablet!”

Os usuários do BlackBerry PlayBook agora podem desfrutar do Splashtop Remote Desktop HD para criar sua própria nuvem pessoal para acessar arquivos, usar seus aplicativos e visualizar e ouvir conteúdo diretamente de um computador ou Mac, sem a necessidade de sincronizar ou copiar arquivos entre dispositivos.

Para os guerreiros das estradas ou apenas para aqueles que trabalham em casa, o Splashtop Remote Desktop HD permite que você acesse arquivos de trabalho importantes e aplicativos de escritório, como Outlook, PowerPoint, Excel e Word. Qualquer tipo de conteúdo para entretenimento pessoal também pode ser visualizado remotamente. Basta carregar o seu BlackBerry PlayBook para ter acesso total ao seu computador ou Mac com um Splashtop Streamer instalado.

Com Splashtop Remote Desktop HD, os utilizadores do BlackBerry PlayBook já podem:

* Controla totalmente PCs ou Macs com controlos tácteis e gestos intuitivos para aceder remotamente a ficheiros e interagir com aplicações

* Acede ao iPhoto, Quicken, Keynote e outras aplicações não disponíveis no BlackBerry PlayBook

* Aceder aos navegadores IE, Firefox, Chrome e Safari com bookmarks, plug-ins e extensões favoritas



Para além da nova solução remota BlackBerry PlayBook, Splashtop suporta actualmente muitos dispositivos e sistemas operativos, incluindo iOS, Android, webOS, Windows e Mac. O Splashtop Remote Desktop permite a milhões de dispositivos móveis, desde tablets a smartphones, aceder remotamente a PCs e Macs.

O Splashtop Remote Desktop HD para BlackBerry PlayBook pode ser baixado no BlackBerry App World por $4,99 dólares por um tempo limitado.

Splashtop Remote Desktop HD é composto por dois componentes:

* O software gratuito Splashtop Streamer que corre em qualquer computador com Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6 ou superior instalado

Sobre Splashtop

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor experiência de computação entre dispositivos — conectando tablets, telefones, computadores e TVs. Os produtos da Splashtop já foram usados em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e outros parceiros. Os produtos Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e outros são alguns dos aplicativos mais vendidos em mais de 60 países através da Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore para Android, encantando milhões de usuários móveis com um acesso interativo de alto desempenho ao seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer momento, em qualquer lugar.

Para empresas que exigem uma conectividade segura e gerenciada entre dispositivos e serviços em nuvem, o Splashtop Pro é a solução perfeita. Com o Splashtop Pro, os provedores de TI e serviços podem “mobilizar” sua força de trabalho em menos de 30 minutos. Os usuários podem desfrutar de uma ótima experiência em seus dispositivos, ao mesmo tempo que atendem aos requisitos de segurança e conformidade corporativos.

Os produtos Splashtop são muito bem avaliados por seus usuários e já receberam muitos prêmios de prestígio — o prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor das novidades” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2011” da revista LAPTOP. A Splashtop possui sede em San José com equipes em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para obter mais informações, visite https://www.splashtop.com.

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop

Ligações úteis:

https://www.splashtop.com/streamer