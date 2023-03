Redes AK Oferecerão Exclusivamente as Soluções da Acesso e Suporte Remotos e Seguros da Splashtop no Brasil

Splashtop aumenta a sua presença global com o Brasil como o seu mais recente mercado, oferecendo seu software seguro e de alto desempenho, e permitindo um trabalho produtivo flexível, com suporte informático remoto para todos os dispositivos

Cupertino, CA e São Paulo, 24 de Agosto de 2022 - Splashtop, líder em acesso remoto seguro e soluções de suporte e a AK Networks, uma empresa de serviços e consultoria de TI, anunciou hoje uma parceria que apresenta toda a linha de produtos da Splashtop aos clientes da AK Networks em todo o Brasil, ampliando a presença global da Splashtop.

O trabalho remoto e híbrido está aqui para ficar. Segundo o relatório The 2021 ISG Provider Lens™ Futuro do Trabalho - Serviços Soluções, as empresas brasileiras começaram a oferecer aos seus empregados opções de trabalho flexíveis após a pandemia da COVID-19, com poucas empresas esperando um regresso total ao escritório.

As organizações de todos os tamanhos precisam permitir que os seus empregados trabalhem a partir de qualquer lugar. Splashtop dá aos utilizadores acesso remoto seguro a qualquer dispositivo, em qualquer lugar - resolvendo todas as necessidades dos utilizadores remotos de empresas e TI. Os trabalhadores remotos e híbridos podem aceder aos seus computadores a partir de qualquer lugar e as TI podem suportar remotamente qualquer dispositivo gerido ou pessoal.

Adicionalmente, a Splashtop fornece acesso remoto a dispositivos de Internet das Coisas (IoT), para que os técnicos remotos possam diagnosticar e reparar rapidamente dispositivos danificados, assim como o computador central que está controlando eles. Recursos como o Splashtop AR, uma ferramenta de suporte remoto de realidade aumentada (AR), permite que os técnicos fora do local vejam e resolvam facilmente questões tecnológicas no local através do compartilhamento de câmaras móveis e anotações interativas de AR.

"Quando a tecnologia deixa de funcionar, ela precisa de ser consertada rapidamente - seja para o PC de um empregado, um dispositivo de ponto de venda, um quiosque, etc. Se ela tem uma tela ou sistema operacional, a Splashtop dá aos técnicos remotos uma forma simples, segura e eficaz de minimizar o tempo de inatividade e assegurar que a tecnologia funcione de forma consistente", disse Grant Murphy, VP de Vendas das Américas para Splashtop. "A AK Networks é uma parceira fantástica, e estamos satisfeitos por estarem oferecendo o nosso acesso remoto seguro e ferramentas de suporte aos seus clientes em todo o Brasil".

"A Splashtop fornece as soluções de acesso remoto mais seguras e de melhor desempenho, que são as duas características e requisitos importantes para os nossos clientes", disse Sergio Fabossi, Diretor, AK Networks. "Temos o prazer de oferecer os seus produtos exclusivamente aos nossos clientes que procuram soluções de acesso remoto".

Visite a AK Networks para saber mais sobre como comprar as soluções Splashtop no Brasil.

Sobre Splashtop

A Splashtop é líder em acesso e suporte remoto seguro. As suas soluções para trabalho flexível, aprendizagem e suporte informático proporcionam uma experiência tão rápida, simples e segura como estar em frente de uma máquina no local. A Splashtop oferece alta performance com qualidade 4k a 60fps; características avançadas de segurança e conformidade; uma aplicação para acesso e suporte para todos os dispositivos e sistemas operacionais; e suporte global instantâneo com acesso direto a um especialista. Mais de 30 milhões de usuários, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, usam os produtos Splashtop a nível global.

Sobre a AK Networks

AK Networks é uma empresa nacional e dinâmica com vasta experiência em projetos de infra-estruturas de TI de alta complexidade em empresas nacionais e internacionais. Fundada em 2006, a AK Networks concentra-se em trazer soluções inovadoras através de parcerias com start-ups de vários países, concentrando-se na segurança informática, infra-estruturas, nuvem e redes. A AK desenvolveu vários casos de sucesso com estas soluções junto de clientes como Bradesco, C&A, XP Investimentos, PagSeguro, Ascenty, UOL, Equinix, entre outros.