Aceda à multimédia do seu PC a partir de um iPhone com o Splashtop Remote Desktop

Splashtop revela o primeiro aplicativo para iPhone e iPod touch que oferece a experiência de um computador Windows, incluindo vídeo e áudio

18 de Novembro de 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, o líder em acesso móvel a conteúdos para PC, anunciou hoje a disponibilidade do Splashtop Remote Desktop para iPhone e iPod touch. A aplicação liga o teu iPhone ou iPod touch ao teu PC Windows para uma experiência de trabalho remoto sem falhas. Já classificada como a aplicação nº1 paga para o iPad nos EUA, e a aplicação nº1 paga para o iPad em muitos países em Outubro de 2010, Splashtop Remote Desktop para iPhone e iPod touch permite aos utilizadores ver filmes, ouvir música, ou aceder a quaisquer outros ficheiros e programas do Windows, incluindo navegadores web completos com Flash, directamente do dispositivo móvel. A nova aplicação funciona através de uma rede Wi-Fi, dando aos utilizadores acesso fácil ao conteúdo do PC a partir de qualquer divisão da casa ou do escritório.

“Nós inventamos uma tecnologia que permite que você coloque o seu computador no seu bolso”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop Inc. “Imagine-se deitado no seu sofá, usando o seu iPhone para assistir a um vídeo do Hulu ou para jogar Farmville Flash que está rodando no seu computador. Você terá a capacidade completa do MS Office, tudo isso para satisfazer a sua mente viciada em trabalho. O que nós criamos é a ponte perfeita entre o iPhone e o computador Windows. Com o Splashtop Remote, você não só terá o iPhone mais legal da rua, também será muito mais produtivo.”

Com o Splashtop Remote Desktop, os usuários podem usar o seu iPhone ou iPod touch para:

Veja e controle o seu PC Windows como se estivesse diretamente na sua frente

Acesse todos os arquivos e programas Windows, incluindo o Microsoft Office, sem ter de sincronizar os arquivos

Assista vídeos (incluindo Flash) e ouça músicas (streaming ou a partir da sua biblioteca)

Conecte-se a vários PCs com a mesma aplicação iPhone ou iPod touch

Interaja com qualquer aplicação Windows utilizando controles intuitivos como o toque e zoom

O Splashtop Remote Desktop para iPhone e iPod touch está disponível na Apple App Store. Requer iOS3.2 ou posterior e funciona no iPhone 4, iPhone 3GS e iPod touch (3ª geração).

Splashtop Remote Desktop liga-se a qualquer dispositivo que execute o Windows 7, Windows Vista, ou sistema operativo Windows XP. O Splashtop Remote consiste em dois componentes: uma aplicação a correr no dispositivo iOS, e uma aplicação desktop a correr no PC. Para saber mais sobre o Splashtop Remote, por favor visita:

Sobre Splashtop

Splashtop Inc. (anteriormente conhecida como DeviceVM, Inc.) foi fundada em 2006 com o objectivo de optimizar a experiência informática para que as pessoas em todo o lado possam chegar rapidamente ao que é importante para elas. O principal produto Splashtop OS, introduzido pela primeira vez em 2007, é uma premiada plataforma instantânea que permite aos utilizadores aceder online, aceder ao e-mail e conversar com amigos segundos depois de ligarem os seus PCs. A família alargada de produtos inclui o Splashtop Remote, que permite aos utilizadores desfrutar de toda a experiência do Windows a partir do seu iPad ou outro dispositivo móvel, enquanto estão longe do seu PC Windows.

Hoje, os produtos da Splashtop estão disponíveis em mais de 40 milhões de computadores dos principais fabricantes, incluindo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. A Splashtop recebeu inúmeros prêmios, incluindo o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, o prêmio “Melhor do que há de novo” da Popular Science e o prêmio “Melhor do CES 2010” da Laptop Magazine. A Splashtop Inc. possui sede em San José, com escritórios em Pequim, Hangzhou, Xangai e Taipei. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

Contacto para os media: Equipa de RP Splashtop

Ligações úteis:

Splashtop home: https://www.splashtop.com

