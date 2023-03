1 Aplicativo de acesso remoto mais vendido, Splashtop 2, agora gratuito em Mac e Windows

O software de última geração da Splashtop está disponível para download na Microsoft Windows Store, Mac App Store da Apple e Splashtop.com

19 de Dezembro de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento das suas versões cliente Macintosh e Windows do software Splashtop 2, gratuitas para uso não comercial. Após os recentes lançamentos do Splashtop 2 para dispositivos iOS e Android, a última geração de software de desktop remoto premiado irá agora suportar ligações entre Macs e PCs e estará disponível para uma base de utilizadores combinada de mais de dois biliões de utilizadores de computadores e dispositivos móveis.

Em testes de benchmarking, o software Splashtop demonstra taxas de quadros de vídeo significativamente maiores do que os produtos de desktop remoto da LogMeIn, GoTomyPC by Citrix e softwares baseados em protocolos VNC e RDP. Além disso, a latência de menos de 30 milissegundos líder do setor da Splashtop oferece uma experiência de usuário superior para dispositivos baseados em toque que fornecem acesso remoto.

Até hoje, o consumidor do Splashtop 2 e das linhas de produtos Splashtop para Negócios capacitaram mais de 11 milhões de usuários a acessar remotamente seus computadores para rodar aplicativos, visualizar e editar arquivos, assistir a vídeos HD e jogar jogos com gráficos pesados.

“Nosso maior desejo é unir qualquer tela com qualquer tela, independentemente do dispositivo que você esteja usando ou de onde você esteja”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Agora, com o lançamento das versões para Mac e Windows, nosso suporte para várias plataformas é quase universal — a menos que o seu sistema operacional seja anterior à década de 1990 ou caso você não seja do planeta Terra, provavelmente nós temos tudo que você precisa.”

Para que os clientes possam começar a usar o Splashtop 2, a única configuração necessária é um nome de usuário e senha. Não é necessário configurar roteadores ou firewalls, nem inserir manualmente endereços IP ou códigos de segurança. Com o Splashtop Anywhere Access Pack, disponível para compra no aplicativo, o mesmo processo permite que os usuários se conectem aos seus dispositivos de forma confiável através da internet, não importa onde eles estejam.

O Splashtop 2 possui tecnologia de auto-otimização que se adapta às condições da rede, permitindo que o usuário aproveite ao máximo a banda de uma rede 3G ou 4G ou conexão à internet. A Splashtop protege os dados dos seus usuários por meio da sua rede proprietária de servidores de retransmissão, a “Bridging Cloud”, e implanta uma tecnologia de criptografia padrão do setor para manter um alto nível de segurança.

Recursos principais

Acesso remoto a aplicativos Windows ou Mac, jogos, conteúdo multimídia e arquivos, não há a necessidade de sincronizar arquivos ou dados

Suporte para conexões LAN, Wi-Fi, 3G e 4G (o acesso via internet requer a compra no aplicativo do Anywhere Access Pack)

Suporte para o ecrã Apple Retina (quando se usa resolução nativa)

Streaming de alta definição e outros conteúdos multimídia de até 30 quadros por segundo

Latência de menos de 30 milissegundos, permitindo uma experiência de usuário altamente responsiva no caso de jogos interativos 3D, como Witcher, Shogun, Diablo ou EA Sports

Suporte Wake-on-LAN, permitindo que o computador remoto permaneça em repouso até que seja acessado

Splashtop Streamer

O Splashtop 2 requer o download e a instalação do software gratuito Splashtop Streamer em um PC Windows ou Mac. Plataformas suportadas: Windows 8, 7, Vista e XP (incluindo Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion é necessário para usuários de Mac). Um computador com CPU dual-core é recomendado visando o melhor desempenho. O Splashtop 2 inclui uma licença para acessar até 5 computadores.

Recursos de Apoio

Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor colaboração entre dispositivos, conectando tablets, telefones, computadores, TVs e serviços em nuvem. A tecnologia Splashtop possibilita que seus usuários possuam um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Microsoft Windows Store e outros. Mais de dez milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop em app stores em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros parceiros da Splashtop.

A linha de produtos Splashtop para Negócios apresenta um servidor de retransmissão local e um console de gerenciamento. Uma solução em sintonia com as tendências atuais do setor, como o BYOD (traga o seu próprio dispositivo) e a consumerização de TI, o Splashtop para Negócios atende às necessidades de mobilidade das organizações, fornecendo uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, ao mesmo tempo em que oferece controle orientado por políticas dos departamentos de TI.

A rede mundial de servidores de retransmissão de alto desempenho da Splashtop, o “Splashtop Bridging Cloud™”, uma infraestrutura SaaS, garante acesso remoto rápido e seguro para todos os seus usuários, não importa onde eles estejam.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose, com muitos escritórios internacionais. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

Contacto para os media:

Equipe de Relações Públicas da Splashtop