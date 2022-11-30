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#1 Aplicativo de acesso remoto mais vendido, Splashtop 2, agora gratuito em Mac e Windows

Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.

O software de última geração da Splashtop está disponível para download na Microsoft Windows Store, Mac App Store da Apple e Splashtop.com

19 de Dezembro de 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração entre dispositivos, anunciou hoje o lançamento das suas versões cliente Macintosh e Windows do software Splashtop 2, gratuitas para uso não comercial. Após os recentes lançamentos do Splashtop 2 para dispositivos iOS e Android, a última geração de software de desktop remoto premiado irá agora suportar ligações entre Macs e PCs e estará disponível para uma base de utilizadores combinada de mais de dois biliões de utilizadores de computadores e dispositivos móveis.

Em testes de benchmarking, o software Splashtop demonstra taxas de quadros de vídeo significativamente mais altas do que produtos de desktop remoto da LogMeIn, GoToMyPC da Citrix e software baseado em protocolos VNC e RDP. Além disso, a latência de menos de 30 milissegundos líder do setor do Splashtop oferece uma experiência de usuário dramaticamente superior para dispositivos baseados em toque que fornecem acesso remoto.

Até hoje, o consumidor do Splashtop 2 e das linhas de produtos Splashtop para Negócios capacitaram mais de 11 milhões de usuários a acessar remotamente seus computadores para rodar aplicativos, visualizar e editar arquivos, assistir a vídeos HD e jogar jogos com gráficos pesados.

“Nosso maior desejo é unir qualquer tela com qualquer tela, independentemente do dispositivo que você esteja usando ou de onde você esteja”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Agora, com o lançamento das versões para Mac e Windows, nosso suporte para várias plataformas é quase universal — a menos que o seu sistema operacional seja anterior à década de 1990 ou caso você não seja do planeta Terra, provavelmente nós temos tudo que você precisa.”

Para que os clientes possam começar a usar o Splashtop 2, a única configuração necessária é um nome de usuário e senha. Não é necessário configurar roteadores ou firewalls, nem inserir manualmente endereços IP ou códigos de segurança. Com o Splashtop Anywhere Access Pack, disponível para compra no aplicativo, o mesmo processo permite que os usuários se conectem aos seus dispositivos de forma confiável através da internet, não importa onde eles estejam.

O Splashtop 2 possui tecnologia de auto-otimização que se adapta às condições da rede, permitindo que o usuário aproveite ao máximo a banda de uma rede 3G ou 4G ou conexão à internet. A Splashtop protege os dados dos seus usuários por meio da sua rede proprietária de servidores de retransmissão, a “Bridging Cloud”, e implanta uma tecnologia de criptografia padrão do setor para manter um alto nível de segurança.

Recursos principais

  • Acesso remoto a aplicativos Windows ou Mac, jogos, conteúdo multimídia e arquivos, não há a necessidade de sincronizar arquivos ou dados

  • Suporte para conexões LAN, Wi-Fi, 3G e 4G (o acesso via internet requer a compra no aplicativo do Anywhere Access Pack)

  • Suporte para o ecrã Apple Retina (quando se usa resolução nativa)

  • Streaming de alta definição e outros conteúdos multimídia de até 30 quadros por segundo

  • Latência de menos de 30 milissegundos, permitindo uma experiência de usuário altamente responsiva no caso de jogos interativos 3D, como Witcher, Shogun, Diablo ou EA Sports

  • Suporte Wake-on-LAN, permitindo que o computador remoto permaneça em repouso até que seja acessado

Splashtop Streamer


O Splashtop 2 requer o download e a instalação do software gratuito Splashtop Streamer em um PC Windows ou Mac. Plataformas suportadas: Windows 8, 7, Vista e XP (incluindo Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard ou Lion é necessário para usuários de Mac). Um computador com CPU dual-core é recomendado visando o melhor desempenho. O Splashtop 2 inclui uma licença para acessar até 5 computadores.


Recursos de Apoio


Página inicial do Splashtop: https://www.splashtop.com
Baixe o Splashtop 2: https://www.splashtop.com/splashtop2
Baixe o Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer


Siga a Splashtop em:


Sobre a Splashtop Inc.

A Splashtop deseja tocar a vida das pessoas oferecendo a melhor colaboração entre dispositivos, conectando tablets, telefones, computadores, TVs e serviços em nuvem. A tecnologia Splashtop possibilita que seus usuários possuam um acesso seguro e interativo de alto desempenho aos seus aplicativos favoritos, conteúdo de mídia e arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Os produtos da Splashtop são alguns dos aplicativos mais vendidos na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Microsoft Windows Store e outros. Mais de dez milhões de pessoas já baixaram os produtos Splashtop em app stores em mais de 100 milhões de dispositivos da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros parceiros da Splashtop.

A linha de produtos Splashtop para Negócios apresenta um servidor de retransmissão local e um console de gerenciamento. Uma solução em sintonia com as tendências atuais do setor, como o BYOD (traga o seu próprio dispositivo) e a consumerização de TI, o Splashtop para Negócios atende às necessidades de mobilidade das organizações, fornecendo uma conectividade confiável, segura e de alto desempenho em vários dispositivos, ao mesmo tempo em que oferece controle orientado por políticas dos departamentos de TI.

A rede mundial de servidores de retransmissão de alto desempenho da Splashtop, o “Splashtop Bridging Cloud™”, uma infraestrutura SaaS, garante acesso remoto rápido e seguro para todos os seus usuários, não importa onde eles estejam.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, o prémio "Best of What's New" da Popular Science e o prémio "Best of 2012 CES" da Revista LAPTOP. A empresa está sediada em San Jose, com muitos escritórios internacionais. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

Contato de mídia:

Equipe de Relações Públicas da Splashtop