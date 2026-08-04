MSP Summit – outono de 2026

Uma plataforma. Mais controlo. Menos caos
Visite a Splashtop no Stand #405 para ver como os MSPs podem automatizar operações de endpoint, resolver problemas mais rapidamente e reforçar a segurança dos endpoints através de uma plataforma unificada.
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Passe Summit de $279 — acesso total
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*Oferta válida apenas para parceiros de canal qualificados (MSPs, agentes, revendedores, integradores e consultores de utilizadores finais) até sexta-feira, 25 de setembro de 2026, às 23:59 ET. É necessário usar o código para receber o desconto. Intransmissível. Não válida para inscrições já pagas.