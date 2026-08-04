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MSP technician satisfied with meeting their remote access needs after adopting Splashtop

MSP Summit – outono de 2026

28 a 30 de setembro – Orlando, Florida

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Uma plataforma. Mais controlo. Menos caos

Visite a Splashtop no Stand #405 para ver como os MSPs podem automatizar operações de endpoint, resolver problemas mais rapidamente e reforçar a segurança dos endpoints através de uma plataforma unificada. 

Oferta exclusiva de registo*: 

  • Passe GRATUITO para a Expo + palestra principal  

  • Passe Summit de $279 — acesso total 

REGISTE-SE AGORA COM O CÓDIGO: SPLASH 

*Oferta válida apenas para parceiros de canal qualificados (MSPs, agentes, revendedores, integradores e consultores de utilizadores finais) até sexta-feira, 25 de setembro de 2026, às 23:59 ET. É necessário usar o código para receber o desconto. Intransmissível. Não válida para inscrições já pagas. 

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