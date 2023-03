Alternativa ao SolarWinds Take Control – Splashtop SOS

O Splashtop SOS é a solução de suporte remoto perfeita para MSPs que queiram suportar remotamente dispositivos não geridos na sua conta RMM. Com o SOS, você pode acessar remotamente a qualquer um dos dispositivos dos seus clientes no momento em que eles precisarem de ajuda. Não é necessária nenhuma configuração prévia. Basta se conectar com um código de sessão, tomar o controle do seu dispositivo e resolver o problema rapidamente.