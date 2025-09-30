Splashtop faz parceria com o distribuidor de software número 1 do Japão - Sourcenext.

Setembro tem sido um mês muito movimentado. Splashtop continua a sua expansão global através da nossa parceria de distribuição a retalho com a SOURCENEXT no Japão. Agora dez milhões de utilizadores japoneses registados poderão tirar partido de novas conveniências com acesso em qualquer lugar e a qualquer hora a partir de qualquer dispositivo com Splashtop.
Além disso, de acordo com um relatório recente da Cisco, haverá mais de 10 bilhões de dispositivos móveis até 2017 que as pessoas usarão para as suas vidas pessoais e profissionais. O crescimento meteórico de BYOD no local de trabalho criou desafios significativos para as empresas de hoje. Os trabalhadores móveis querem ser totalmente produtivos nos seus dispositivos móveis; no entanto, as aplicações de negócios de que precisam não estão todas disponíveis nos formatos móveis. Na minha publicação recente no blogue no SiliconANGLE, eu falei sobre como as empresas podem manobrar à volta destes desafios e apoiar com sucesso uma força de trabalho verdadeiramente móvel, apesar de um cenário móvel em rápida mudança.