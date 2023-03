Splashtop faz parceria com o distribuidor de software número 1 do Japão - Sourcenext.

Setembro tem sido um mês muito movimentado. Splashtop continua a sua expansão global através da nossa parceria de distribuição a retalho com a SOURCENEXT no Japão. Agora dez milhões de utilizadores japoneses registados poderão tirar partido de novas conveniências com acesso em qualquer lugar e a qualquer hora a partir de qualquer dispositivo com Splashtop.

Além disso, de acordo com um relatório recente da Cisco, haverá mais de 10 biliões de dispositivos móveis até 2017 que as pessoas usarão para as suas vidas pessoais e profissionais. O crescimento meteórico de BYOD no local de trabalho criou desafios significativos para a empresa de hoje. Os trabalhadores móveis querem ser totalmente produtivos nos seus dispositivos móveis; no entanto, as aplicações de negócio de que precisam não estão todas disponíveis em factores de forma móvel. No meu recente blogue sobre SiliconANGLE, esboço como as empresas podem manobrar em torno destes desafios e apoiar com sucesso uma força de trabalho verdadeiramente móvel, apesar de uma paisagem móvel em rápida mudança.

As Três Razões As Empresas Não Estão Tão "Prontas para Celular" Como Pensam