Sophia Gibson

Representante de Sucesso do Cliente

Sophia Gibson é uma Representante de Sucesso do Cliente dedicada com uma paixão por tecnologia inovadora. Como especialista de contas na equipa de Sucesso do Cliente, utiliza os seus conhecimentos para garantir que os utilizadores tiram o máximo partido dos seus produtos Splashtop. Construir relações fortes com os clientes e oferecer um valor excepcional são as suas partes favoritas do trabalho. Fora do trabalho, a Sophia gosta de ler e de passar o tempo com a sua chápoa de chá Yorkie, Nina.