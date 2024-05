Mark Bautista

Diretor Sénior de Vendas nos EUA

Antes de se juntar à Splashtop, Mark passou 12 anos na indústria das Comunicações como Serviço na 8x8, Inc., onde fez crescer e escalou equipas de vendas. Juntou-se às 8x8 durante um período de crescimento em que estavam a fazer 80 milhões de dólares por ano e foi responsável pela construção de equipas de vendas de alto desempenho. Em 2023, a receita anual do 8x8 atingiu os 744 milhões de dólares. A sua experiência de liderança tem sido a gestão de equipas transacionais de Executivo de Contas e Gestão de Contas. Aprendeu que as equipas de vendas de alto desempenho mantêm-se responsáveis e conduzem juntas para o objetivo da equipa. Mark recebeu o seu diploma de bacharel em administração de empresas pela San Francisco State University. Fora do trabalho, a maior parte do tempo do Mark é passado com a família dele. Ele é um ávido fã de desporto, apoiando os 49ers, Warriors, Giants, Sharks e Barracudas. No seu tempo livre, o Mark gosta de boxe, de exercício, de estar em dia com o MMA e o bourbon ocasional.