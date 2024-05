Joseph Khalifa

Associado de Marketing de Produto

Como Associado de Marketing de Produto na Splashtop, Joseph Khalifa tem uma paixão por combinar os seus conhecimentos técnicos com o marketing para ajudar a partilhar os últimos avanços em soluções de acesso remoto. A utilização diária do Splashtop por Joseph ajuda-o a envolver-se e a colaborar com membros da equipa em todo o mundo sem problemas, mantendo-se produtivo. Fora do Splashtop, o Joseph gosta de fotografia, de tudo o que é tecnologia e de passar tempo com o seu cão, o Buddy.