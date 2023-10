De gedetailleerde SOC 2-informatie van Splashtop kan worden verstrekt aan bedrijven die meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan wat beschikbaar is in ons openbare SOC 3-rapport. Dit proces vereist een actieve verkoopmogelijkheid en een ondertekende wederzijdse NDA. Dien hieronder uw verzoek in en een Splashtop-vertegenwoordiger zal contact met u opnemen.