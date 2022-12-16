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Splashtop Whiteboard: Overzicht

Top-performance remote annotatie-oplossing laat docenten tablets veranderen in interactieve whiteboards

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Met Splashtop Whiteboard kunnen leraren en leerlingen hun tablet veranderen in een interactief whiteboard. Door via Wi-Fi verbinding te maken met hun klascomputer kunnen ze Flash-media bekijken met volledig gesynchroniseerde video en audio, hun favoriete toepassingen bedienen en vervolgens lesinhoud annoteren, allemaal vanaf een iPad of Android-tablet. Leraren kunnen nu met leerlingen communiceren aan hun bureau of vanuit waar dan ook in het klaslokaal.

Meer informatie over Splashtop Whiteboard.

Demo Video: Splashtop Whiteboard Overview
Demo Video: Splashtop Whiteboard Overview


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