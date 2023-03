Splashtop Whiteboard: Overzicht

Met Splashtop Whiteboard kunnen leraren en leerlingen hun tablet veranderen in een interactief whiteboard. Door via Wi-Fi verbinding te maken met hun klascomputer kunnen ze Flash-media bekijken met volledig gesynchroniseerde video en audio, hun favoriete toepassingen bedienen en vervolgens lesinhoud annoteren, allemaal vanaf een iPad of Android-tablet. Leraren kunnen nu met leerlingen communiceren aan hun bureau of vanuit waar dan ook in het klaslokaal.

