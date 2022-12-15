Val Verde Unified School District gebruikt Splashtop Classroom en Mirroring360
Hoe een schooldistrict de interactiviteit in de klas en de betrokkenheid van studenten vergrootte met Splashtop-technologie
Samenvatting
Val Verde liet zijn inflexibele en dure SMART Boards en Interwrite-tablets achter zich door Splashtop te gebruiken en docenten uit te rusten met iPads en studenten met Chromebooks.
Over het Val Verde Unified School District
Het Val Verde Unified School District (VVUSD) ligt in Riverside County, Californië. Ze bedient een diverse gemeenschap van bijna 20.000 leerlingen in alle klassen met eenentwintig scholen, waaronder twaalf basisscholen, vier middelbare scholen, twee middelbare scholen, een school voor alternatief onderwijs, een virtuele academie en een groeiend kleuterprogramma in vier basisscholen. VVUSD heeft erkenning gekregen van talrijke staats- en nationale organisaties, waaronder:
Winnaar van de National Blue Ribbon School award
California Business for Education Excellence award
Meerdere California Distinguished School awards
Erkenning van de Education Trust West voor het succes bij het verbeteren van de onderwijsresultaten voor leerlingen van minderheden met veel armoede.
Advanced Placement District van het Jaar Prijs
VVUSD blijft innoveren in het lesgeven en opstellen van leerplannen. Het voorziet al zijn studenten door uitstekend onderwijs te combineren met uitzonderlijke technologie.
Het Val Verde Unified School District gebruikt technologie effectief om onderwijs en leren op alle niveaus te ondersteunen voor een op normen gebaseerd curriculum. VVUSD zag al vroeg in dat tablets, gecombineerd met apps, een zeer effectief onderwijs- en lesplatform waren. Nu breiden ze de kracht van die technologie uit met nieuwe Splashtop producten.
De uitdaging
Val Verde wilde de technologie in de lokalen upgraden. De SMART Interactive Whiteboards waren niet flexibel, vereisten veel PD en zorgden dat de leraar steeds voor de klas moest blijven staan. Interwrite tablets waren moeilijk te gebruiken en duur in onderhoud. Sommige scholen gebruiken Apple TV's, maar de kosten en bekabeling voor het aansluiten op oudere projectoren en monitoren en het niet ondersteunen van Chromebooks maken die oplossing onpraktisch.
De oplossing
Val Verde gebruikt Splashtop Classroom en Mirroring360. Dit stelt leraren in staat om de lesinhoud op hun pc's weer te geven en te annoteren vanaf elke plek in het lokaal met behulp van hun iPad, en die inhoud vervolgens gemakkelijk te delen met de iPads en Chromebooks van de leerlingen. Leerlingen kunnen vervolgens de schermen van hun eigen apparaten delen met de klas.
Splashtop software wordt centraal ingezet, en geïntegreerd met Active Directory, waardoor er geen kabels en urenlange gebruikersinstellingen nodig zijn. Het systeem is flexibel, zodat Val Verde zowel bestaande als nieuwe apparaten kan gebruiken.
Mirroring360 bespaart 4 maanden installatiekosten en laat scholen het apparaat kiezen dat ze willen
Mirroring360 is technologisch en fiscaal voordelig. Omdat Mirroring360 apparaatonafhankelijk is, is elke school vrij om de apparaten te kiezen die het meest logisch zijn voor hun leerlingen. Ze worden niet beperkt door compatibiliteitsproblemen tussen tablets en laptops en oudere projectie- en beeldschermsystemen. VVUSD bespaart geld omdat Mirroring360 centraal kan worden ingezet. Er is geen technicus nodig om bekabeling te installeren in 800 klaslokalen. Een kostenanalyse voorspelde dat 1 werknemer meer dan 4 maanden nodig zou hebben om Apple TV's te installeren!
“Splashtop zorgt voor enthousiasme; het raakt de kern van waar de gemeenschap om vraagt. Technologie als deze is een krachtvermenigvuldiger in het onderwijs.”
– Michael R. McCormick, assistent-hoofdinspecteur bij Ed Services
“Splashtop is een geweldig hulpmiddel voor het verbeteren van het onderwijs en het beheren van onze klassen … laat de desktopcomputer achter en meng je tussen de studenten terwijl je nog steeds de content in de gaten houdt – en er aantekeningen bij maakt – en laat dan de leerlingen hun scherm delen met de klas.”
– Chris Parsons, leraar 5e klas, Columbia Elementary
Meer informatie over Splashtop Classroom en Mirroring360. Bekijk ook alle Splashtop remote accesstools voor het onderwijs.
Details
Met Splashtop Classroom en Mirroring 360 kunnen leraren:
Een rijke interactieve ervaring bieden zodat docenten een applicatie of lesinhoud kunnen gebruiken en vervolgens aantekeningen kunnen maken
Zich comfortabel door het klaslokaal begeven, zonder kabels
Toegang hebben tot al hun computerbestanden, in welke software of formaat dan ook
Alle soorten lessen beter geven
Beheertaken naadloos combineren met activiteiten in de klas
Met Splashtop Classroom en Mirroring 360 kunnen leerlingen:
Zich dieper engageren met cursusinhoud en met hun collega's
Samenwerken met klasgenoten en delen wat ze leren
21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen als makers van inhoud en presentatoren
Deel nemen aan projectmatig leren in kleine groepen
Inhoud weergeven van elke computer of tablet die ze gebruiken
Technieken en processen presenteren en met elkaar delen
Splashtop Classroom verbetert de ervaringen van leraren en leerlingen. Leraren kunnen lesinhoud delen vanaf hun tablets, en leerlingen uitnodigen hun eigen apparaten te gebruiken om de inhoud te becommentariëren en van aantekeningen te voorzien. Daardoor zijn leerlingen enthousiaster over hun lessen en hebben ze meer aandacht voor hun leraren en medeleerlingen.
In het taalonderwijs brengen annotaties de begrijpelijke input naar boven en slaan zo effectief een brug tussen ideeën en taal.
Waar mogelijk worden leerlingen presentatoren, die technieken en processen met elkaar delen. Dit voldoet aan het gemeenschappelijke kerndoel om niet alleen feitenkennis, maar ook complexe denkprocessen aan te moedigen.
Wat klanten zeggen
Splashtop zorgt voor enthousiasme; het raakt de kern van waar het onderwijs om draait. Dit soort technologie is een krachtvermeerderaar in het onderwijs.
Michael R. McCormick, Assistant Superintendent of Educational Services
Wat klanten zeggen
Splashtop is een opmerkelijke tool om het onderwijs en het klassenmanagement te verbeteren. Je kunt de desktopcomputer achterlaten en je onder de leerlingen begeven, terwijl je toch de content controleert - en van aantekeningen voorziet. Hierdoor kunnen leerlingen hun scherm spiegelen met de klas.
Chris Parsons, 5th Grade Teacher at Columbia Elementary