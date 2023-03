Val Verde Unified School District gebruikt Splashtop Classroom en Mirroring360

Val Verde liet zijn inflexibele en dure SMART Boards en Interwrite-tablets achter zich door Splashtop te gebruiken en docenten uit te rusten met iPads en studenten met Chromebooks.

Over het Val Verde Unified School District

Het Val Verde Unified School District (VVUSD) ligt in Riverside County, Californië. Ze bedient een diverse gemeenschap van bijna 20.000 leerlingen in alle klassen met eenentwintig scholen, waaronder twaalf basisscholen, vier middelbare scholen, twee middelbare scholen, een school voor alternatief onderwijs, een virtuele academie en een groeiend kleuterprogramma in vier basisscholen. VVUSD heeft erkenning gekregen van talrijke staats- en nationale organisaties, waaronder:

Winnaar van de National Blue Ribbon School award

California Business for Education Excellence award

Meerdere California Distinguished School awards

Erkenning van de Education Trust West voor het succes bij het verbeteren van de onderwijsresultaten voor leerlingen van minderheden met veel armoede.

Advanced Placement District van het Jaar Prijs

VVUSD blijft innoveren in het lesgeven en opstellen van leerplannen. Het voorziet al zijn studenten door uitstekend onderwijs te combineren met uitzonderlijke technologie.

Het Val Verde Unified School District gebruikt technologie effectief om onderwijs en leren op alle niveaus te ondersteunen voor een op normen gebaseerd curriculum. VVUSD zag al vroeg in dat tablets, gecombineerd met apps, een zeer effectief onderwijs- en lesplatform waren. Nu breiden ze de kracht van die technologie uit met nieuwe Splashtop producten.

De uitdaging

Val Verde wilde de technologie in de lokalen upgraden. De SMART Interactive Whiteboards waren niet flexibel, vereisten veel PD en zorgden dat de leraar steeds voor de klas moest blijven staan. Interwrite tablets waren moeilijk te gebruiken en duur in onderhoud. Sommige scholen gebruiken Apple TV's, maar de kosten en bekabeling voor het aansluiten op oudere projectoren en monitoren en het niet ondersteunen van Chromebooks maken die oplossing onpraktisch.

De oplossing

Val Verde gebruikt Splashtop Classroom en Mirroring360. Dit stelt leraren in staat om de lesinhoud op hun pc's weer te geven en te annoteren vanaf elke plek in het lokaal met behulp van hun iPad, en die inhoud vervolgens gemakkelijk te delen met de iPads en Chromebooks van de leerlingen. Leerlingen kunnen vervolgens de schermen van hun eigen apparaten delen met de klas.

Splashtop software wordt centraal ingezet, en geïntegreerd met Active Directory, waardoor er geen kabels en urenlange gebruikersinstellingen nodig zijn. Het systeem is flexibel, zodat Val Verde zowel bestaande als nieuwe apparaten kan gebruiken.

Mirroring360 bespaart 4 maanden installatiekosten en laat scholen het apparaat kiezen dat ze willen

Mirroring360 is technologisch en fiscaal zinvol. Omdat Mirroring360 apparaat-agnostisch is, is elke school vrij om de apparaten te kiezen die voor hun leerlingen het beste werken. Ze worden niet beperkt door compatibiliteitsproblemen tussen tablets en laptops en oudere projectie- en displaysystemen. VVUSD bespaart geld omdat Mirroring360 centraal kan worden ingezet. Er is geen technicus nodig om bekabeling te installeren in 800 klaslokalen. Een kostenanalyse voorspelde dat het 1 werknemer meer dan 4 maanden zou kosten om Apple TV's te installeren!

"Splashtop zorgt voor enthousiasme; het raakt de kern van waar het onderwijs voor staat. Technologie als deze is een geeft het onderwijs zoveel meer kracht."



"Splashtop is een opmerkelijk hulpmiddel om het lesgeven en het klassenmanagement te verbeteren ... laat de desktopcomputer achterwege en begeef u tussen de leerlingen terwijl u toch de inhoud controleert - en er aantekeningen bij maakt - .... laat leerlingen vervolgens hun scherm delen met de klas."



Meer informatie over Splashtop Classroom en Mirroring360. Bekijk ook alle Splashtop remote accesstools voor het onderwijs.