Ryman Healthcare versterkt de remote support in Australië en Nieuw-Zeeland met Splashtop
Een verspreid infrastructuurteam voorzien van veilige, schaalbare en kosteneffectieve remote support voor circa 5.000 endpoints in Australië en Nieuw-Zeeland.
Gevolg
Lagere kosten voor remote support zonder in te leveren op functionaliteit
Door TeamViewer te vervangen door Splashtop heeft Ryman Healthcare de licentiekosten aanzienlijk verlaagd, terwijl het de remote support-functionaliteit behield die het infrastructuurteam dagelijks nodig heeft.
Snellere ondersteuning voor een geografisch verspreid personeelsbestand
Splashtop stelt engineers in staat om direct verbinding te maken met endpoints in bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en zorglocaties, waardoor problemen snel opgelost worden en verstoring voor het personeel wordt geminimaliseerd.
Schaalbare remote support voor 5.000 endpoints
Met betrouwbare remote access, eenvoudige implementatie en een centrale administratie ondersteunt Splashtop ongeveer 5.000 Windows- en Android-apparaten en biedt het een platform dat kan mee kan groeien met de technologische omgeving van Ryman Healthcare.
Uitdagingen
Ryman Healthcare is een van de toonaangevende aanbieders van woonzorg en ouderenzorg in Australië en Azië en exploiteert woonzorglocaties, ouderenzorgvoorzieningen en zorgdiensten in Australië en Nieuw-Zeeland. Voor een organisatie die geografisch zo verspreid is, is betrouwbare technologie essentieel om medewerkers in staat te stellen kwalitatieve zorg te bieden zonder onderbrekingen.
Als Technology Infrastructure Manager geeft Jacques Loubser leiding aan een team van tien engineers en specialisten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de essentiële IT-infrastructuur van de organisatie. Zijn team is verantwoordelijk voor de infrastructuurstrategie, het endpointmanagement, clouddiensten, cybersecurity, operationele continuïteit en de technologieplatforms die de organisatie draaiende houden.
Met duizenden endpoints verspreid over meerdere locaties is snelle en betrouwbare remote support essentieel. Engineers moeten problemen oplossen, onderhoud uitvoeren en medewerkers in de frontlinie ondersteunen, zonder de vertragingen en kosten die gepaard gaan met het reizen naar de verschillende locaties.
Voordat Ryman Healthcare voor Splashtop koos, gebruikte de organisatie TeamViewer voor remote support. Hoewel het platform voldeed aan de functionele eisen van de organisatie, zagen Jacques en zijn team mogelijkheden om de kosten en efficiëntie van hun remote support-omgeving te verbeteren als onderdeel van een bredere optimalisatie van de IT-omgeving.
Het team ging op zoek naar alternatieven die dezelfde hoogwaardige functionaliteit voor organisaties konden bieden, maar tegelijkertijd een hoger rendement op de investering zouden opleveren.
Belangrijke doelstellingen waren onder andere:
Het verlagen van de kosten voor licenties voor remote support
Het behouden of verbeteren van de remote support-ervaring
Het vereenvoudigen van de uitrol en bestaande administratie
Het efficiënt ondersteunen van ongeveer 5.000 endpoints
Een oplossing bieden die kan opschalen met toekomstige groei
Een naadloze ervaring bieden voor zowel IT-personeel als eindgebruikers
Het team vergeleek TeamViewer met verschillende andere oplossingen voor remote support voordat het voor Splashtop koos.
We kozen voor Splashtop omdat het de beste balans bood tussen functionaliteit, gebruiksgemak, schaalbaarheid en commerciële waarde. Vergeleken met TeamViewer leverde het een hoger rendement op de investering op.
Jacques Loubser, Technology Infrastructure Manager, Ryman Healthcare
Oplossing
Na een succesvolle evaluatie koos Ryman Healthcare Splashtop Remote Support als standaardoplossing om veilige remote support te leveren in Australië en Nieuw-Zeeland.
Zakelijke remote support in Australië en Nieuw-Zeeland
Splashtop stelt het infrastructuurteam van Ryman Healthcare in staat om gebruikers veilig te ondersteunen, ongeacht hun locatie. Engineers kunnen problemen op afstand oplossen, onderhoud uitvoeren en medewerkers assisteren in bejaardenhuizen, ouderenzorginstellingen en zorglocaties zonder dat een bezoek ter plaatse nodig is.
De mogelijkheid om direct verbinding te maken met externe apparaten vermindert vertragingen bij probleemoplossing en stelt het team in staat snel te reageren wanneer ondersteuning nodig is.
Betrouwbare support voor ongeveer 5.000 endpoints
Inmiddels gebruikt het infrastructuurteam Splashtop voor het beheer en de ondersteuning van circa 5.000 Windows- en Android-endpoints binnen een grote, geografisch verspreide omgeving.
Met behulp van onbeheerde en beheerde remote access kunnen technici snel problemen oplossen, technische ondersteuning bieden en het dagelijkse endpointmanagement doen via een betrouwbaar remote supportplatform.
Eenvoudige implementatie en snelle adoptie
De implementatie was eenvoudig en efficiënt, waardoor de organisatie met minimale verstoring van TeamViewer kon overstappen.
Het infrastructuurteam kon kort na de implementatie beginnen met het onboarden van apparaten, terwijl supportmedewerkers het platform al snel in hun dagelijkse werkprocessen integreerden.
“Het hele traject verliep soepel, van de evaluatie tot en met de implementatie. De uitrol was eenvoudig en onze supportteams namen het platform snel in gebruik."
Lagere totale eigendomskosten
Een van de belangrijkste resultaten is een verbeterde commerciële waarde.
Door TeamViewer te vervangen door Splashtop heeft Ryman Healthcare de licentiekosten verlaagd, terwijl het de hoogwaardige remote support-functionaliteit behield die binnen de hele organisatie nodig is.
In plaats van op functionaliteit in te leveren om kosten te besparen, verlaagde de organisatie de totale eigendomskosten zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de support.
Snellere respons en verbeterde gebruikerservaring
Snelle externe verbindingen stellen engineers in staat direct te beginnen met het oplossen van problemen, wat helpt om de downtime voor medewerkers in heel Australië en Nieuw-Zeeland te verminderen.
Onbemande remote access is een van de meest waardevolle functies voor het team geworden. Supportmedewerkers kunnen hierdoor verbinding maken met apparaten zonder uitgebreide afstemming met eindgebruikers. Dit helpt problemen efficiënter op te lossen en tegelijkertijd de overlast voor het personeel in de frontlinie te minimaliseren.
Gebouwd op schaal
Terwijl Ryman Healthcare zijn IT-omgeving verder moderniseert, biedt Splashtop een schaalbaar platform dat klaar is om de verdere groei van de organisatie te ondersteunen.
Dankzij betrouwbare prestaties, eenvoudig beheer en beveiliging op enterprise-niveau kan het infrastructuurteam consistente remote support bieden binnen een grote en geografisch verspreide endpointomgeving.
"Wij zullen Splashtop aanbevelen aan organisaties die op zoek zijn naar enterprise-kwaliteit remote support zonder enterprise-grade prijzen. Het biedt sterke functionaliteit en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding." — Jacques Loubser, Technology Infrastructure Manager, Ryman Healthcare
Splashtop in Drie Woorden
Door volledig te kiezen voor Splashtop Remote Support verbeterde Ryman Healthcare de ondersteuning van circa 5.000 endpoints in Australië en Nieuw-Zeeland, terwijl de organisatie de licentiekosten verlaagde en een hoge servicekwaliteit behield. Het infrastructuurteam beschikt nu over een remote support-platform dat enterprise-grade functionaliteit combineert met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, waardoor de organisatie efficiënte IT-diensten kan blijven leveren binnen haar groeiende activiteiten.
Over de klant
Ryman Healthcare is een van de toonaangevende aanbieders van verzorgingshuizen en ouderenzorg, met faciliteiten voor bejaarden, ouderenzorginstellingen en zorgdiensten in heel Nieuw-Zeeland en Australië. De organisatie zet zich in voor het bieden van hoogwaardige seniorenwoningen en zorg via speciaal gevormde gemeenschappen die het welzijn en de onafhankelijkheid van ouderen ondersteunen. Met activiteiten in beide landen vertrouwt Ryman Healthcare op moderne technologie om efficiënte diensten te leveren en duizenden medewerkers te ondersteunen in een geografisch verspreide omgeving.