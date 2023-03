'My IT Indy' stelt klanten in staat om thuis te werken met externe toegang

Ryan Grimes, president van My IT Indy, legt uit hoe zijn bedrijf tijdens de COVID19 crisis Splashtop Business Access gebruikte om kleine bedrijven in Indiana in staat te stellen vanuit de veiligheid van hun huis te blijven werken.

Splashtop Business Access is een tool voor externe desktoptoegang waarmee gebruikers onderweg toegang hebben tot hun computers. Dankzij Splashtop was de inzet van mogelijkheden voor externe toegang van My IT Indy snel, eenvoudig en goedkoop.

Ryan zei dat "Toen COVID de Indiase gemeenschappen trof, stapten de meeste bedrijven die vanuit huis konden werken daar meteen op over." Maar zegt hij: "Hoewel veel bedrijven wel het potentieel hadden om op thuiswerken in te stellen, wisten ze niet hoe ze dat moesten doen."

Hoe My IT Indy bedrijven in Indiana heeft geholpen veerkracht te bereiken met Splashtop Remote Access Oplossingen

Alvorens remote mogelijkheden uit te breiden naar klanten, evalueerde My IT Indy verschillende producten waarmee ze klanten konden klaarmaken voor thuiswerk.

Volgens My IT Indy voldeed Splashtop Business Access aan al hun behoeften. "Het was super eenvoudig te regelen om via onze RMM-tool de reeds geïnstalleerde versie te vervangen, en het was niet super duur," zei Ryan.

My IT Indy deed een proef met klanten en stelde hen in staat om Splashtop te gebruiken, en ze vonden het meteen geweldig. Ze bleven de software testen en toen ze het proces verfijnd hadden, stelden ze al hun klanten in staat om Splashtop te gebruiken.

Ryan Grimes legde uit dat Splashtop heel goed werkte. "Het was ook snel en gebruiksvriendelijk. Het werkte zelfs op een LTE iPad + Magic Trackpad, wat prettig is," zei Ryan.

De resultaten

Uiteindelijk vond My IT Indy met Splashtop de oplossing die ze voor hun klanten nodig hadden.

My IT Indy had verschillende tools gebruikt, die in de loop der jaren werden opgekocht, geïntegreerd in andere systemen of in prijs zodanig stegen dat ze onbetaalbaar werden. Met Splashtop Business Access kreeg My IT Indy een kosteneffectieve en betrouwbare remote accessoplossing voor bedrijven in Indiana.

Dat komt omdat Splashtop niet alleen juist geprijsd was, maar ook geen geschiedenis had van prijsverhogingen zoals andere leveranciers van externe toegang.

Voorwaarts – Samen

Ryan vertelt dat we om vooruit te komen in deze moeilijke tijden positief moeten blijven, en hij gelooft vol vertrouwen dat My IT Indy "de kalmte in de storm" kan zijn. "Het is wat het is," en hoe we erop reageren zal bepalen hoe we het eruit komen. Wees zo behulpzaam en genereus als u kunt zijn."

Ryans woorden klonken Splashtop goed in de oren. Het COVID-19 coronavirus is een levendige herinnering aan waarom Splashtop in de eerste plaats begonnen is: om particulieren, bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere organisaties te helpen flexibeler te worden door effectieve thuiswerkoplossingen in hun activiteiten op te nemen.

Daarom heeft Splashtop in reactie op de Coronacrisis zijn remote access producten sterk afgeprijsd.