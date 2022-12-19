'My IT Indy' stelt klanten in staat om thuis te werken met externe toegang
Hoe een Managed Service Provider (MSP) kleine bedrijven hielp veerkracht te bereiken tijdens de pandemie
Samenvatting
Ryan Grimes, voorzitter van My IT Indy, legde uit hoe zijn bedrijf tijdens de COVID19-crisis Splashtop Remote Access gebruikte om kleine bedrijven in Indiana in staat te stellen om vanuit de veiligheid van hun eigen huis te blijven werken.
Splashtop Remote Access is een remote desktop accesstool waarmee gebruikers onderweg toegang kunnen krijgen tot hun computers. Dankzij Splashtop was de implementatie van remote access door My IT Indy snel, eenvoudig en goedkoop.
Ryan zei dat "Toen COVID de Indiase gemeenschappen trof, stapten de meeste bedrijven die vanuit huis konden werken daar meteen op over." Maar zegt hij: "Hoewel veel bedrijven wel het potentieel hadden om op thuiswerken in te stellen, wisten ze niet hoe ze dat moesten doen."
Hoe My IT Indy bedrijven in Indiana heeft geholpen veerkracht te bereiken met Splashtop Remote Access Oplossingen
Alvorens remote mogelijkheden uit te breiden naar klanten, evalueerde My IT Indy verschillende producten waarmee ze klanten konden klaarmaken voor thuiswerk.
Volgens My IT Indy voldeed Splashtop Remote Access aan al hun eisen. "Het was supereenvoudig te implementeren via onze RMM-tool en de reeds geïnstalleerde versie te vervangen, en het was niet superduur", zegt Ryan.
My IT Indy deed een proef met klanten en stelde hen in staat om Splashtop te gebruiken, en ze vonden het meteen geweldig. Ze bleven de software testen en toen ze het proces verfijnd hadden, stelden ze al hun klanten in staat om Splashtop te gebruiken.
Ryan Grimes legt uit dat Splashtop heel goed werkte. “Het was ook snel en gemakkelijk te gebruiken. Het werkte zelfs op een LTE iPad + Magic Trackpad, wat fijn is”, aldus Ryan.
De resultaten
Uiteindelijk vond My IT Indy met Splashtop de oplossing die ze voor hun klanten nodig hadden.
My IT Indy heeft verschillende tools gebruikt en in de loop der jaren werden ze of opgekocht of geïntegreerd in andere systemen of stegen hun prijzen zodanig dat ze onbetaalbaar werden. Met Splashtop Remote Access was My IT Indy in staat om een kosteneffectieve en betrouwbare remote accessoplossing in te zetten voor bedrijven in Indiana.
Dat komt omdat Splashtop niet alleen juist geprijsd was, maar ook geen geschiedenis had van prijsverhogingen zoals andere leveranciers van externe toegang.
Voorwaarts – Samen
Ryan vertelt dat we om vooruit te komen in deze moeilijke tijden positief moeten blijven, en hij gelooft vol vertrouwen dat My IT Indy "de kalmte in de storm" kan zijn. "Het is wat het is," en hoe we erop reageren zal bepalen hoe we het eruit komen. Wees zo behulpzaam en genereus als u kunt zijn."
Ryans woorden klonken Splashtop goed in de oren. Het COVID-19 coronavirus is een levendige herinnering aan waarom Splashtop in de eerste plaats begonnen is: om particulieren, bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere organisaties te helpen flexibeler te worden door effectieve thuiswerkoplossingen in hun activiteiten op te nemen.
Daarom heeft Splashtop in reactie op de Coronacrisis zijn remote access producten sterk afgeprijsd.
Details
Over My IT Indy
Als full-service MSP voor zakelijke klanten levert My IT Indy IT-diensten die nodig zijn om een bedrijf te runnen. Dit omvat computerbeheer, netwerkbeheer, VoIP-systemen en beveiliging voor hun bedrijven.
Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access is een remote desktop accesstool waarmee u onderweg toegang heeft tot u computers. Hiermee heeft u toegang tot uw Windows, Mac en Linux computers vanaf elk ander Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook device.
U krijgt controle over uw computer en toegang tot al uw toepassingen, bestanden en data. Probeer het gratis (geen creditcard nodig).
Wat klanten zeggen
We gebruiken veel technologie om onze klanten te helpen. Remote access-applicaties zoals Splashtop stellen ons in staat om hen niet alleen op afstand te helpen, maar ook om op afstand te werken en open te blijven.
Ryan Grimes, President of My IT Indy