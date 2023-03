ClassX Radio - Remote access tot computers in zendmasten

Nadat TeamViewer gratis gebruikers begon aan te pakken om ze over te halen een dure commerciële licentie aan te schaffen, wendde ClassX Radio zich tot Splashtop Business Access voor hun remote accessbehoeften. Splashtop Business Access is sneller, heeft dezelfde topfuncties en kost bijna 90% minder dan TeamViewer.

De uitdaging

ClassX Radio zendt 24 uur per dag uit naar luisteraars verspreid over het Cincinnati-gebied. Om hun publiek te bereiken, vertrouwt ClassX Radio op verschillende zendmasten om het bereik van hun signaal te versterken. Elke torenlocatie heeft een lokale computer die wordt gebruikt om de toren te onderhouden en te besturen. Omdat elke torenlocatie op enige afstand van elkaar is verwijderd, heeft ClassX Radio software voor externe toegang nodig, zodat ze snel toegang hebben tot de computers op elke torenlocatie.

"Zonder remote access moesten we bij problemen naar de uitzendtoren rijden om ze op te lossen," zei Bill Spry, eigenaar van ClassX Radio. Dergelijke problemen vereisen onmiddellijke actie, waardoor het noodzakelijk is om een betrouwbare remote supportoplossing achter de hand te hebben.

Voordat ClassX Radio overstapte op Splashtop gebruikte het gratis remote accesspakket van TeamViewer. De laatste maanden heeft TeamViewer echter hun gratis gebruikers hard aangepakt in een poging hen over te halen een van hun dure commerciële licenties aan te schaffen.

Spry legde ons uit welke frustraties hij had met TeamViewer:

“TeamViewer zou ons constant pop-ups geven op onze mobiele app waarin staat dat ze vermoeden dat we een commercieel bedrijf zijn. We kregen al maanden dezelfde pop-up, ondanks het feit dat we GEEN commercieel bedrijf zijn, maar eerder een liefdadigheidsorganisatie zonder oog op winst. Ongeveer een week geleden beperkten ze de tijd van onze mobiele app tot ongeveer 60 seconden, waarna ze onze verbinding verbraken en ons tien minuten moesten laten wachten voordat ze ons opnieuw een minuut konden laten verbinden. "

Met slechts 60 seconden externe toegangstijd en daarna 10 minuten wachten, was de gratis versie van TeamViewer onbruikbaar voor ClassX Radio. En het kopen van een commercieel plan van TeamViewer was ook niet haalbaar, omdat TeamViewer bekend staat als een bedrijf met een van de hoogste prijzen in de branche.

"Hun laagste tarief voor ons als non-profitorganisatie, was verschrikkelijk hoog," zei Spry, "het was een prijs die we ons gewoon niet konden veroorloven."

CLASSX Radio kiest Splashtop ter vervanging van TeamViewer

Omdat TeamViewer afviel, begon Spry onderzoek te doen naar andere remote accessproducten, waardoor hij Splashtop vond. "We stuitten op Splashtop Business Access en downloadden het om het uit te proberen," zei Spry.

Splashtop Business Access is een hoogwaardige remote accessoplossing voor zakelijke professionals en teams. Hiermee kunt u gemakkelijk toegang krijgen tot uw Windows en Mac computers op afstand vanaf elke andere computer, tablet of mobiel apparaat. Splashtop biedt de snelste en meest betrouwbare remote verbindingen. Plus, met een prijs vanaf slechts €4.58 per maand, stond Spry te popelen om een gratis proefperiode te beginnen.

Na het uitproberen, abonneerde Spry ClassX Radio op Splashtop Business Access. Hij kon Splashtop in een mum van tijd aan de praat krijgen. "Implementatie was eenvoudig", zei Spry, "Gemakkelijk te begrijpen, een soort plug and play. Er komt niet veel bij kijken, zeker niet voor iemand die al gewend is om remote desktop-oplossingen te gebruiken. ”

De resultaten

Met Splashtop profiteerde ClassX Radio onmiddellijk op twee belangrijke manieren.

Ten eerste hebben ze nu een betrouwbare remote accessoplossing met Splashtop Business Access. Ze konden vanaf hun mobiele apparaten op afstand inloggen op de computers van hun uitzendlocaties en elke taak met gemak uitvoeren.

Ten tweede bespaarden ze een hoop geld, wat extra belangrijk is voor een non-profit organisatie. TeamViewer begint bij €32.90 per maand ( €394.80 per jaar), terwijl Splashtop Business Access begint bij €4.58 per maand ( €55 per jaar). Dat is bijna een besparing van 90% wanneer u Splashtop boven TeamViewer verkiest.

(Zie onze vergelijking van Splashtop met TeamViewer)

Na de overstap van TeamViewer naar Splashtop kon Spry niet gelukkiger zijn: "We zijn altijd bereid geweest te betalen voor een remote accessoplossing. We hebben lang geleden Remote Admin aangeschaft, maar ze boden geen mobiele app. Bij TeamViewer zijn de tarieven buitensporig hoog, te hoog voor een non-profitorganisatie. Onze ervaring met Splashtop tot nu toe is dat het net zo gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen is als TeamViewer of Remote Admin. Het biedt een eenvoudig te gebruiken mobiele app en een zeer lage en redelijke jaarlijkse prijs. We zijn om! Bedankt Splashtop!"