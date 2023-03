Trainingscentra op afstand runnen met Splashtop

Zoals veel bedrijven had Bechtle IT System House Chemnitz veel last van COVID19. Dit keam vooral aan het licht bij de trainingscentra van het bedrijf, die vanwege de pandemie werden gesloten. Johann Geßner, Service Desk Agent bij Bechtle IT System House Chemnitz, legde uit hoe en waarom zijn bedrijf gebruik maakte van Splashtop Enterprise voor remote labs en snel en kostenefficiënt de manier waarop ze tijdens de pandemie IT-training gaven, opnieuw uitvonden.

De uitdaging: de continuïteit van opleidingscentra waarborgen en tegelijkertijd de operationele kosten laag houden

Bechtle IT System House Chemnitz heeft opleidingscentra in Chemnitz, Dresden en Cottbus. Elk van deze centra is uitgerust met computerlokalen en bijbehorende trainingssoftware. Tot COVID werkte deze opzet uitstekend voor het geven van trainingen aan secretaresses, PA's en IT-beheerders over de cloud, servers, netwerken en andere IT-onderwerpen.

Door de lockdown konden de trainingscentra ter plaatse niet meer functioneren vanwege social distancing en andere veiligheidsmaatregelen. "Voor een opleidingscentrum dat graag wat wil verdienen, was sluiten geen optie," zei Geßner. De opleidingscentra werkten ook nog eens tegen hoge kosten, omdat ze hebben moeten investeren in laboratoria met datacentra.

Geßner bedacht dat er een kostenefficiënte manier moest zijn om de trainingscentra tijdens de pandemie op afstand te laten werken, dus ging hij op zoek naar oplossingen. Hij keek eerst naar voor hem bekende remote softwareproducten, maar dat bleken dure en ingewikkelde oplossingen te zijn. "Om deze oplossingen te laten werken, hadden we veel dure hardware en internettoegang moeten kopen," legt Geßner uit. "We hebben het over een investering van bijna 150.000 euro."

Hij legt verder uit dat deze oplossingen ook erg ingewikkeld waren en niet zo gebruiksvriendelijk als Geßner had gehoopt. "Ze vereisten dat elke gebruiker ingewikkelde software ging downloaden en certificaten ging implementeren, wat niet praktisch was tijdens een lockdown," zei Geßner.

Geßner richtte zich toen op VPN en RDP en testte een negental oplossingen die niet werkten. "Deze oplossingen waren voor de helft goed," zei hij. "De uitdaging was dat we voorzichtig moesten zijn omdat we volgens de wetten inzake gegevensbescherming nergens de adressen van onze klanten mogen doorgeven, en we waren niet gelukkig met de veiligheidsrisico's van het implementeren van VPN."

Toen ontdekte Geßner Splashtop for remote labs.

De oplossing: Splashtop Enterprise for Remote Labs - Betaalbare, gebruiksvriendelijke en betrouwbare remote access-software

Splashtop Enterprise for remote labs is remote accesssoftware waarmee gebruikers toegang hebben tot opleidingscomputers en deze kunnen besturen vanaf elk ander apparaat, waaronder Windows- of Mac-computers, Chromebooks, iPads, Android-tablets en meer.

Splashtop Enterprise bood alles wat Geßner zocht op het gebied van kosten, beheerbaarheid en het op afstand runnen van de trainingscentra.

"Ik wil niet wild rondklikken in portalen," aldus Geßner. "Met Splashtop is alles duidelijk; ik kan binnen een paar minuten afronden wat ik moet doen, en de klanten hebben hun toegang zonder dat ik in submenu's hoef te zoeken. Verder is alles overzichtelijk op één duidelijk niveau. Alles wat ik moet voorbereiden, zoals het toekennen van wachtwoorden en machtigingen, kan ik gemakkelijk implementeren."

Met Splashtop kon hij ook de privacy-uitdaging oplossen rond het niet delen van persoonlijke klantenadressen. "Met Splashtop kan ik accounts instellen met onze eigen e-mailadressen, de wachtwoorden telkens voor de training veranderen en ze naar behoefte beschikbaar stellen aan de deelnemers," legt Geßner uit. "Dit is een functionaliteit die alleen Splashtop biedt, want ik kon dit met geen enkel ander product!"

Bovendien, vergeleken met andere remote access-software, had Splashtop Enterprise meer functionaliteit voor minder dan de helft van de prijs. "Dit heeft iedereen overtuigd," zei Geßner.

Uiteindelijk konden Geßner en zijn team met Splashtop Enterprise for remote labs de volgende zaken realiseren:

Stel studenten en docenten in staat om op afstand op de computers van de trainingscentra te werken net alsof ze fysiek achter de computer zitten

Plan tijdvakken en stel machtigingen in om een soepele remote access-ervaring voor studenten en docenten te garanderen

Support en beheer schoolcomputers op afstand en bied snelle on-demand remote support voor elke computer of mobiel apparaat, evenals support voor studenten en docenten thuis of op de campus

De resultaten: Splashtop laat het jaar niet verloren gaan en biedt mogelijkheden voor hybride opleidingen

Na het testen van meer dan 10 tools koos Bechtle IT System House Chemnitz voor Splashtop voor remote labs ter ondersteuning van hun remote trainingscentra. Splashtop sprong eruit vanwege de functionaliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Geßner zei dat Splashtop zijn team uiteindelijk heeft geholpen het jaar te redden.

Ook het implementatieproces verliep soepel. Het IT-team installeerde Splashtop op 67 Windows clients, zodat maximaal 24 studenten op afstand toegang konden krijgen tot de pc's van de trainingscentra voor hun trainingssessies. Na het geven van slechts twee trainingen kon Bechtle IT System House Chemnitz al een positief rendement halen uit hun Splashtop-investering.

Bechtle IT System House Chemnitz heeft nu cursisten die overal in Duitsland trainingen kunnen volgen, omdat ze niet naar een van de locaties van het bedrijf hoeven te reizen. "Dit betekent een besparing op reistijd, hotelkosten en op onze eigen organisatiekosten van de opleidingsafdeling," aldus Geßner.

Vanwege dit succes zijn Geßner en zijn team van plan Splashtop ook na de pandemie te blijven gebruiken en mogelijk een hybride trainingsoplossing aan te bieden. "Ik ga er nu van uit dat we ook na de pandemie doorgaan met het aanbieden van online training, simpelweg omdat we het allemaal behoorlijk cool en betrouwbaar vinden dankzij Splashtop," zei hij. Hij voegt eraan toe dat online training soms ook als kwalitatief beter en handiger voor klanten wordt beschouwd, wat een extra bonus is voor ons afstandsonderwijs met Splashtop.

—

Splashtop Enterprise for remote labs is de ideale oplossing voor onderwijs- en opleidingsinstellingen die op zoek zijn naar een krachtige, eenvoudig te beheren en veilige remote accesstool die studenten en docenten kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot computers op de campus. Neem contact met ons op om gratis aan de slag te gaan en een demo in te plannen.