ABCis gebruikt Splashtop SOS om beheerde en onbeheerde support te bieden aan retailklanten

Het IT-team van ABCis ondersteunt ongeveer 1.500 klanten die producten en diensten van ABCis gebruiken. Het team heeft een remote accessoplossing nodig om hun software die op de computers van klanten draait te installeren en efficiënt te ondersteunen.

Voordat het IT-team voor Splashtop koos, probeerden ze andere remote accessoplossingen die niet aan hun behoeften voldeden. We spraken met Braeden Saxon, Integrated Systems Manager bij ABCis, om het hele verhaal te horen.

De uitdaging: Een veilige remote accessoplossing vinden met ondersteuning voor meerdere gebruikers

Het IT-team van ABCis gebruikte AnyDesk om op afstand toegang te krijgen tot de computers van hun klanten. AnyDesk miste echter voldoende beveiligingsmaatregelen, vooral als het ging om een multi-user omgeving. Saxon zei: "AnyDesk biedt niet de mogelijkheid om gebruikers te beheren, wat voor ons een zorg is omdat we gedeelde wachtwoorden moeten hebben voor onbeheerde toegang. Dit is verre van ideaal. We hebben geen manier om de toegang te blokkeren als een van onze teamleden het bedrijf verlaat. We gingen op zoek naar een alternatieve oplossing met ondersteuning voor meerdere gebruikers en een veel betere beveiliging."

Tijdens de zoektocht naar een oplossing om AnyDesk te vervangen, probeerde het IT-team LogMeIn, TeamViewer en andere remote accessoplossingen, maar vond niet wat ze zochten: een kosteneffectieve oplossing waarmee het team hun klanten veilig en effectief kon ondersteunen.

Toen zag Saxon dat een andere Australische softwareleverancier, Independent Solutions, onlangs was overgestapt van LogMeIn Rescue naar Splashtop.

ABCis vindt Splashtop: Een remote supportoplossing met krachtige mogelijkheden voor security en gebruikersbeheer

Saxon benaderde de supportdesk van Independent Solutions om te informeren naar Splashtop en hun feedback te krijgen. Ze hadden niks dan positiefs te zeggen over Splashtop en zeiden dat ze blij zijn dat ze zijn overgestapt.

Daarna probeerde het IT-team van ABCis Splashtop. Ze waren blij dat Splashtop voldeed aan al hun behoeften op het gebied van remote access. Saxon vertelt: "We hebben de onbeheerde access en de on-demand eenmalige access van Splashtop goed bekeken, en we waren behoorlijk onder de indruk. Ik heb een achtergrond in IT-support en heb LogMeIn Central, LogMeIn Rescue en TeamViewer gebruikt. Ik ben dus zeer vertrouwd met de mogelijkheden die elk platform biedt. Ik ben blij te kunnen zeggen dat Splashtop al mijn vakjes aankruist."

Het IT-team gebruikt Splashtop SOS Unlimited om de Windows pc's van zijn klanten te ondersteunen. Ze maken gebruik van remote access om hun software te installeren en te ondersteunen. Voor klanten die onbeheerde access toestaan, zetten ze de Splashtop Streamer in, waarmee ze kunnen inloggen zonder dat ze contact met de klant hoeven op te nemen.

Saxon en zijn collega's vonden de functies van Splashtop zeer goed passen bij hun behoeften:

Bemande toegang op aanvraag en onbemande toegang

Met Splashtop SOS Unlimited hebben technici toegang tot een onbeperkt aantal bemande computers en mobiele apparaten, evenals een onbeperkt aantal onbemande computers.

Ondersteuning voor meerdere gebruikers en securityfuncties

Technici hebben individuele accounts voor beheerd en onbeheerd gebruik. Splashtop account admins kunnen de toegangsrechten en privileges van teamleden op een granulair niveau beheren. Uitgebreide logging van remote sessieactiviteit en andere solide securityfuncties stellen gebruikers in staat hun klanten veilig te ondersteunen.

Geïntegreerde chatfunctie

Technici kunnen met de eindgebruiker chatten tijdens een remote sessie.

Bestandsoverdracht

Technici kunnen gemakkelijk en veilig bestanden verslepen tussen de apparaten.

Eenvoudige, geautomatiseerde remote inzet

Saxon zei: "Het implementatie- en instellingsproces was eenvoudig en intuïtief. We hadden veel onbeheerde toegang geconfigureerd met AnyDesk en moesten we allemaal handmatig instellen. We konden gebruik maken van Splashtop's remote deployment om snel en gemakkelijk onze AnyDesk verbindingen naar Splashtop te migreren." Hij gaat verder: "We hebben een commandoserver die we gebruiken om de Splashtop Streamer op afstand in te zetten. De mogelijkheid tot inzet op afstand was voor ons levensreddend."