Splashtop demonstreert nieuwe integratie voor toegang op afstand met Freshworks Freshservice op Refresh 19

Las Vegas, NV. - 4 september 2019 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, demonstreert zijn nieuwste softwareaanbod voor helpdesks, IT, ondersteuningsteams en managed service providers, waaronder zijn aanstaande integratie met Freshservice op Freshworks' Refresh 19.

Refresh 19 is de wereldwijde gebruikersconferentie van Freshworks voor partners, marktleiders en klanten die samenkomen om meer te weten te komen over de CX-sector. Het evenement vindt plaats van 4-5 september in Las Vegas, NV. Splashtop is een Silver sponsor van het evenement en zal te vinden zijn op stand #S1 in de beurshal.

Nieuwe On-Demand Support Integratie met Freshservice

Splashtop zal op de Splashtop stand zijn nieuwe Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) integratie met Freshservice demonstreren. Met deze integratie kunnen gebruikers van Freshservice toegangssessies op afstand starten vanuit het Freshservice ticket. Technici zullen de computers van hun klanten in real time kunnen zien en op afstand bedienen. Kenmerken zijn:

Klik om een snelle ondersteuningssessie op afstand te starten vanuit een Freshservice ticket

Windows- en Mac-computers op afstand benaderen en bedienen

Automatisch details van de externe toegangssessie in het Freshservice-ticket vastleggen ter ondersteuning van auditvereisten

"We zijn erg verheugd om Refresh 19 te sponsoren", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. “We hebben gehoord hoe belangrijk het voor klanten van Freshservice om de juiste oplossing voor toegang op afstand / ondersteuning op afstand te integreren met hun systeem voor servicebeheer. Onze Splashtop SOS-integratie biedt hen de beste oplossing.”

Beschikbaarheid

De Splashtop integratie met Freshservice is naar verwachting binnenkort beschikbaar via de Freshworks Marketplace. De integratie-app werkt met Splashtop SOS Unlimited dat je kunt kopen of gratis kunt proberen via de Splashtop website. Iedereen die bij de stand van Splashtop stopt om zijn badge te laten scannen, krijgt bericht zodra die beschikbaar is. Wie het evenement niet bijwoont, kan een e-mail sturen naar sales@splashtop.com om bericht te krijgen wanneer de integratie-app te downloaden is. Bij vrijgave zal ook een link beschikbaar zijn van https://www.splashtop.com/integrations/freshservice

Over Splashtop SOS

Splashtop SOS maakt het bieden van ondersteuning op afstand eenvoudig. Maak verbinding met de Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten van gebruikers met een eenvoudige sessiecode. Je hoeft geen tijd of geld te verspillen door naar de fysieke locatie van een gebruiker te reizen; je kunt er gewoon op afstand in en de controle overnemen op het moment dat je nodig bent. Diagnosticeer en repareer het probleem snel en laat je klanten tevreden achter. Een gratis proefversie is beschikbaar op: https://www.splashtop.com/sos

Over Refresh 19

Refresh is de wereldwijde gebruikersconferentie van Freshworks. Refresh 19 biedt twee dagen vol inspirerende sessies, technische hands-on workshops, netwerken en een heleboel plezier! Neem deel aan sessies over de nieuwste trends en best practices op het gebied van helpdesk/klantondersteuning, CX-management, IT-servicedeskbeheer en meer. Meer informatie op: https://refresh.freshworks.com/las-vegas/

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com