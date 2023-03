Splashtop brengt verbeteringen uit voor zijn alles-in-één remote access en supportoplossing

Splashtop Enterprise stelt eindgebruikers nu in staat om direct vanaf een bureaubladpictogram om hulp te vragen en live met technici te praten tijdens een probleemoplossingssessie en biedt daarnaast andere functies zoals RDP-connectiviteit en het delen van mobiele camera's verbeterd met AR.

CUPERTINO, Calif., 19 mei 2022 - Splashtop kondigde vandaag de beschikbaarheid aan van een robuuste nieuwe functieset voor Splashtop Enterprise, een alles-in-één oplossing voor toegang en ondersteuning op afstand die werknemers in staat stelt overal op elk apparaat te werken, en IT- en helpdeskteams in staat stelt elk apparaat op afstand te benaderen, te ondersteunen en te beheren met onbewaakte en bijgewoonde ondersteuning. De nieuwe functies maken meer mogelijkheden mogelijk voor veilig werken op afstand, vereenvoudigen verbindingsworkflows en vergroten de efficiëntie voor helpdesktechnici en eindgebruikers.

"Wij weten dat de behoeften van onze klanten voortdurend veranderen en hun feedback speelt een grote rol in onze productplanning. Om eindgebruikers en technici een betere ervaring te bieden, hebben we belangrijke productverbeteringen doorgevoerd. Met deze release hebben we ons gericht op het eenvoudiger maken voor eindgebruikers om hulp te vragen, het verbeteren van de communicatie tussen technici en eindgebruikers, meer naadloze samenwerking tussen technici, en meer robuuste beveiligings- en complianceknoppen", aldus Annie Chen, VP Product voor Splashtop.

Nieuwe Splashtop Enterprise-verbeteringen omvatten:

SOS Call

Eindgebruikers hebben nu hun eigen "easy button" voor remote support. Wanneer ze hulp nodig hebben, dubbelklikken ze gewoon op de SOS Call-app op hun bureaublad om een supportsessie aan te vragen, waardoor het snel en gemakkelijk is om hulp te krijgen. De sessie wordt doorgestuurd naar de juiste technicus-supportwachtrij.

Voice Call

Op elk moment tijdens een remote supportsessie kan de supportmedewerker een spraakoproep initiëren om live met de eindgebruiker te praten. Dit kan het probleemoplossingsproces versnellen en de klantervaring verbeteren.

Naadloze samenwerking tussen supportmedewerkers

Met de nieuwe samenwerkingsfunctie voor supportmedewerkers kunnen tot twee extra supportmedewerkers worden uitgenodigd voor een sessie, waardoor de efficiëntie van het team maximaal wordt benut en het oplossen van problemen tijdens een eerste oproep wordt verbeterd.

Virtuele buitendienstondersteuning met Augmented Reality

Splashtop AR is een nieuwe functie waarmee technici op afstand fysieke locaties kunnen bekijken met behulp van het delen van mobiele camera's. Een technicus kan tweeweg AR-annotatiemogelijkheden en spraak gebruiken om onsite technologische problemen te begeleiden, te trainen, op te lossen en op te lossen. Andere mogelijkheden zijn het bevriezen van het kader voor scherpstelling, het opnemen van sessies en de mogelijkheid om de zaklamp van het mobiele apparaat aan te zetten.

Veilige verbindingen maken naar Windows zonder een VPN of Remote Access Agent

Met de Splashtop Connector functie kunnen IT-beheerders op afstand toegang krijgen tot computers op interne netwerken die mogelijk geen internettoegang hebben of de installatie van apps van derden toestaan. IT kan Remote Desktop Protocol (RDP) verbindingen met Windows computers en servers veilig overbruggen via Splashtop zonder extra software te installeren op die eindpunten en zonder dat een VPN nodig is. Gebruikers kunnen ook gebruik maken van bestaande Remote Desktop Services (RDS) om op dezelfde computer van afzonderlijke bureaubladsessies te genieten of op afstand een specifieke toepassing te draaien zonder verbinding te maken met een volledig bureaublad op afstand.

Verbeterde controle met IP-whitelisting

Splashtop Enterprise biedt nu IP whitelisting, waardoor bedrijven de toegang tot specifieke IP-adressen kunnen beperken en het potentiële risico van ongeoorloofde toegang verder wordt verlaagd.

Uitgebreide auditing en logging

Voor bedrijven met strikte auditing en disaster recovery processen kan Splashtop nu integreren met Security Information and Events Management (SIEM) oplossingen zoals Splunk of SumoLogic om gebeurtenissen en sessiedetails automatisch te loggen, waardoor de last van IT-beheerders wordt verlicht.

Splashtop Enterprise is onderscheiden met de 2022 Top Product Award van TrustRadius, een prijs die volledig gebaseerd is op feedback van klanten. Eindgebruikers genieten van hoogwaardige functies, waaronder 4k HD-kwaliteit, framerates tot 60 frames per seconde (FPS), omleiding van apparaten en mic passthrough voor productiviteit. Gecombineerd creëren deze functies een ervaring die zo snel en eenvoudig is, dat gebruikers het gevoel hebben dat ze ter plekke werken, ongeacht hun locatie.

Over Splashtop

Splashtop is een leider in veilige toegang en ondersteuning op afstand. Haar oplossingen voor flexibel werken, leren en IT-ondersteuning leveren een 'in-person experience' die net zo snel, eenvoudig en veilig is als voor een machine op locatie staan. Splashtop levert hoge prestaties met 4k-kwaliteit bij 60fps; geavanceerde beveiligingsfuncties en compliance; één applicatie voor toegang en ondersteuning voor alle apparaten en besturingssystemen; en onmiddellijke wereldwijde ondersteuning met directe toegang tot een expert. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten.