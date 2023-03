Splashtop powers SuperOps.ai Veilige Remote Access en Control voor MSP's

Splashtop en SuperOps.ai heeft vandaag een integratiepartnerschap aangekondigd dat Splashtop's beveiligde externe toegang technologie bundelt met SuperOps.ai's intuïtief alles-in-één platform voor MSP's. Het platform combineert Professional Services Automation (PSA) en Remote Monitoring and Management (RMM) software tot één essentiële oplossing voor hedendaagse MSP's. Met Splashtop ingebouwd kunnen gebruikers nu elk client-apparaat dat ze beheren controleren en veilige, 24 uur per dag ondersteuning bieden, overal vandaan.

SuperOps.ai gebruikt AI en automatisering om workflows te vereenvoudigen en ruis te elimineren met intelligente waarschuwingen en een moderne, intuïtieve interface om incidenten proactief te beheren. Wanneer technici problemen met apparaten van klanten moeten oplossen, starten ze gewoon een Splashtop-sessie op afstand vanuit SuperOps.ai en diagnosticeren ze problemen net als in persoon, zelfs zonder dat de klant aanwezig is.

“Met de steeds grotere omvang en complexiteit van IT-projecten van vandaag, en de groeiende dreiging van ransomware, hebben we een eenvoudige en veilige remote accesspartner nodig die de uitdaging aan kan en MSP's in staat stelt om best-in-class services aan hun klanten te bieden', zegt Arvind Parthiban, CEO van SuperOps.ai. “Splashtop staat bekend om zijn veiligheid en superieure gebruikerservaring, waardoor ze de perfecte partner zijn voor ons en onze klanten. De focus bij SuperOps.ai is om MSP's een naadloze en goed geïntegreerde ervaring te bieden, en ik geloof dat dit integratiepartnerschap een nieuwe stap in de richting van dat doel is."

SuperOps.ai gebruikers hebben nu toegang tot voordelen als:

Onbeheerde remote access : MSP's hoeven niet aanwezig te zijn om op afstand toegang te krijgen tot de apparaten en servers van een klant. Ze kunnen proactief problemen oplossen, onderhoud uitvoeren en klanten op afstand ondersteunen.

Automatische implementatie : de Splashtop-streamer wordt automatisch geïnstalleerd op alle clientapparaten in het platform via de SuperOps.ai-agent. Dit betekent dat u geen tijd hoeft te besteden aan handmatige implementatie op het apparaatnetwerk.

Functies tijdens sessies : gebruikers kunnen profiteren van Splashtop-functies om de ervaring van remote sessies te verbeteren, waaronder bestandsoverdracht, chat, klembordsynchronisatie en meer. Dit alles helpt MSP's eenvoudig en snel en efficiënt aan de behoeften van klanten te voldoen.

Robuuste beveiliging: elke remote sessie wordt beschermd door TLS en 256-bits AES-codering, wat gemoedsrust biedt met betrekking tot de integriteit van de externe sessies.

"MSP's hebben de mogelijkheid nodig om direct op afstand in te kunnen loggen om overal problemen op te lossen en klanten te allen tijde aan het werk te houden", Philip Sheu, medeoprichter en CTO bij Splashtop. "Bij SuperOps.ai draait alles om de gebruikerservaring en het stroomlijnen van alle transacties die MSP's op een dag maken, en we zijn verheugd dat Splashtop een deel van deze oplossing kan bieden."

200.000 bedrijven en 30 miljoen eindgebruikers over de hele wereld maken veilig gebruik van Splashtop, waaronder grote banken, mediabedrijven, onderwijsinstellingen, gezondheidszorgorganisaties en overheidsinstellingen. De veilige toegang en ondersteuning op afstand wordt zonder extra kosten aangeboden aan gebruikers van SuperOps.ai, die ook de optie hebben om splashtop.com/sos aan te schaffen. voor ad-hoc ondersteuning op afstand aan computers en mobiele apparaten die niet onder SuperOps.ai worden beheerd. Bezoek SuperOps.ai/marktplaats/splashtop en Splashtop.com/integraties/superopsai voor meer informatie.

Over SuperOps.ai SuperOps.ai is een PSA-RMM platform aangedreven door AI en intelligente automatisering, gebouwd voor moderne MSP's. Het bedrijf werd in 2020 opgericht door serie-ondernemer Arvind Parthiban en Jayakumar Karumbasalam, die samen meer dan 35 jaar ervaring hebben in de IT-industrie. CEO Arvind creëerde de toonaangevende marketingautomatiseringssoftware-Zarget, die werd overgenomen door Freshworks. Jayakumar, de CTO en CPO, heeft gewerkt bij Zoho, Optus en Freshworks, waar hij leiding gaf aan en bouwt aan dataplatforms. Nu hebben beiden de MSP-ruimte betreden om de industrie te transformeren, door het moderne alternatief - SuperOps.ai - te introduceren en zo een mooie toekomst in de markt te pionieren. SuperOps.ai wordt gesteund door belangrijke investeerders, Addition, Tanglin Venture Partners, Matrix Partners India en Elevation Capital.

Over Splashtop

