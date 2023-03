Splashtop werkt samen met JumpCloud om Single Sign-On te bieden voor Remote Access-oplossingen

Organisaties kunnen JumpCloud's Directory-as-a-Service® gebruiken om Splashtop's software voor toegang op afstand met gecentraliseerde verificatie veilig in te zetten.

SAN JOSE, Californië, 11 mei 2020 - Splashtop Inc., wereldwijd leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, is een partnerschap aangegaan met JumpCloud, 's werelds eerste Directory-as-a-Service, om Single Sign-On (SSO) te bieden voor Splashtop's oplossingen voor toegang op afstand. Authenticatie via SSO vergroot het gebruiksgemak voor gebruikers en stelt organisaties tegelijkertijd in staat om ervoor te zorgen dat wachtwoorden voldoen aan compliance- en beveiligingseisen.

"Door samen te werken met JumpCloud en hun Directory-as-a-Service, kunnen we hun cloud-directory gebruiken om authenticatie via SSO te bieden voor ons toegang op afstand-platform", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. “Veel bedrijven willen de thuiswerkmogelijkheden massaal inzetten voor werknemers. Splashtop's veilige externe computertoegangsoplossingen in combinatie met de toonaangevende SSO-service van JumpCloud biedt organisaties de juiste tools om veilig en effectief op afstand te kunnen werken. ”

"Zoals talloze organisaties hebben ervaren tijdens deze COVID-19 pandemie, heeft de druk waarmee zowel IT-teams als werknemers worden geconfronteerd met de plotselinge verschuiving naar veilig en efficiënt thuiswerken enorme uitdagingen belicht," aldus Greg Keller, chief technology officer bij JumpCloud. "Onze samenwerking met Splashtop combineert twee vooruitstrevende oplossingen die ontworpen zijn om een echt work-from-anywhere model te ondersteunen en te beheren. Van de bekende assistentiemogelijkheden op afstand van Splashtop tot de identiteits- en beveiligingscontroles op apparaatniveau van JumpCloud, biedt de samenwerking een vooruitstrevende, op cloud gebaseerde beheersuite om moderne IT-teams de kracht te bieden die ze nodig hebben om werk op afstand te ondersteunen."

Beschikbaarheid

Organisaties kunnen toegang tot Splashtop inschakelen met hun JumpCloud-referenties door een van de volgende Splashtop-oplossingen aan te schaffen:

Volumelicentie Splashtop Business Toegang Pro - Hiermee hebben werknemers vanaf elk apparaat op afstand toegang tot hun Windows-, Mac- en Linux-computers om thuis te werken.

Splashtop On-Demand Ondersteuning (SOS) voor ondernemingen - Hiermee kunnen IT-afdelingen en helpdesk op afstand toegang krijgen tot en ondersteuning bieden aan de computers, tablets en mobiele apparaten van hun gebruikers.

Over JumpCloud

JumpCloud® Directory-as-a-Service® is Active Directory® en LDAP in een nieuw jasje. JumpCloud beheert en verbindt gebruikers veilig met hun systemen, applicaties, bestanden en netwerken. Kijk voor meer informatie op https://jumpcloud.com/.

Over Splashtop

Splashtop levert de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand aan professionals, MSP's, IT-afdelingen en Helpdesks. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway, en andere software voor toegang op afstand. Meer dan 30 miljoen gebruikers, 200.000 bedrijven en overheidsinstellingen genieten wereldwijd van Splashtop-producten.