Splashtop werkt samen met Freshworks aan nieuwe integratie voor ondersteuning op afstand

Gebruikers van Freshworks kunnen nu vanuit een ticket op afstand toegang krijgen tot de computers van hun klanten door gebruik te maken van de Splashtop SOS-dienst.

San Jose, Calif., 14 januari 2020 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, is geïntegreerd met Freshworks om een snelle, betrouwbare en veilige oplossing voor ondersteuning op afstand te bieden aan gebruikers van zowel de ITSM-software van Freshworks, Freshservice, als de klantondersteuningssoftware van Freshworks, Freshdesk. Met de Splashtop-integratie kunnen agents direct verbinding maken met de computers van hun gebruikers en deze bedienen om ondersteuning te bieden, allemaal vanuit Freshworks.

De integratie maakt het gebruik van Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) mogelijk vanuit een ticket op Freshservice of Freshdesk. Met een simpele klik kan de technicus een unieke link genereren die hij naar zijn klant kan sturen. Door de link te volgen, downloadt en draait de cliënt de SOS app die de technicus volledige toegang tot en controle over zijn apparaat geeft.

Splashtop SOS voor Freshworks Belangrijkste kenmerken

Klik om een snelle ondersteuningssessie op afstand te starten vanuit een Freshservice of Freshdesk ticket op Freshworks, zonder dat installatie op het apparaat van de klant nodig is.

Op afstand toegang tot en controle over een onbeperkt aantal Windows- en Mac-computers

Profiteer van de ondersteuningsfuncties in Splashtop SOS, zoals bestandsoverdracht, herstarten op afstand, chatten, technicusbureaublad delen en meer

Automatisch details van de toegangssessie op afstand in het ticket vastleggen ter ondersteuning van de controlevereisten

"We zijn enthousiast om Splashtop naar Freshworks te brengen," zei Mark Lee, CEO van Splashtop. "Splashtop SOS is de oplossing voor ondersteuning op afstand met de beste waarde. Gebruikers van Freshservice en Freshdesk kunnen tot 70% of meer besparen door Splashtop te kiezen boven andere, duurdere producten voor ondersteuning op afstand. Bovendien krijgen ze alle hulpmiddelen die ze nodig hebben om hun klanten sneller te kunnen ondersteunen, waardoor de efficiëntie en de klanttevredenheid verbeteren."

"De klanten van vandaag eisen de best mogelijke interactie met serviceteams. De integratie met Splashtop voegt waarde toe aan IT-ondersteuning en stelt agenten in staat hands-on ondersteuning te bieden, zonder beperkt te worden door geografie," aldus Anand Venkatraman, VP of Global Partnership bij Freshworks. "De Freshworks Marktplaats is een broedplaats van innovatie geworden en deze integratie is zo'n voorbeeld van het oplossen van een kritiek bedrijfsprobleem."

Beschikbaarheid

De Splashtop SOS integratie-apps met Freshservice en Freshdesk zijn gratis beschikbaar in de Freshworks Marketplace. De integratie-apps werken met Splashtop SOS met de PSA Ticketing & ITSM integratie add-on. Splashtop SOS is te koop of gratis te proberen via de Splashtop website. Meer informatie, inclusief instellingsinstructies, is te vinden op: https://www.splashtop.com/integrations/freshservice en https://www.splashtop.com/integrations/freshdesk.

Over Splashtop SOS

Splashtop SOS maakt het bieden van ondersteuning op afstand eenvoudig. Maak verbinding met de Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten van gebruikers met een eenvoudige sessiecode. Je hoeft geen tijd of geld te verspillen door naar de fysieke locatie van een gebruiker te reizen; je kunt gewoon op afstand inloggen en de controle overnemen op het moment dat je nodig bent. Diagnosticeer en repareer het probleem snel en laat je klanten tevreden achter. Een gratis proefversie is beschikbaar op: https://www.splashtop.com/sos.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com

Over Freshworks Marketplace

Freshworks Marketplace is het eerste volledig geïntegreerde partner-ecosysteem voor klantbetrokkenheid in de SaaS-sector. De in 2018 gelanceerde Marketplace bestaat uit 350+ partners in 40+ landen die oplossingen doorverkopen, aanpassen en implementeren en klanten wereldwijd ondersteunen. Freshworks Marketplace bevat meer dan 700 apps die zijn ontwikkeld door ISV's (Independent Software Vendors) en SI's (Systems Integrators).

Over Freshworks

Freshworks levert innovatieve customer engagement software voor bedrijven van elke omvang, waardoor het voor teams eenvoudig wordt om klanten te werven, te binden en levenslang te behouden. De SaaS-producten van Freshworks bieden een 360-graden beeld van de klant, zijn gebruiksklaar, gemakkelijk te gebruiken en bieden een snel rendement op de investering. Met het hoofdkantoor in San Mateo, VS, werken meer dan 2500 teamleden van Freshworks in kantoren over de hele wereld. Kijk voor meer informatie op www.freshworks.com