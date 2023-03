Splashtop geoptimaliseerd voor AMD GPU en APU, waardoor 3D-gaming op afstand mogelijk wordt & Professionele Graphics

Door AMD Media SDK te integreren met AMF-DEM Library kan Splashtop op afstand een 3D-ervaring bieden met lage latentie en hoge framerate.

Krijg Splashtop computer toegang op afstand met configureerbare snelkoppelingen en gamepad in:

SAN JOSE, Calif. - 24 maart 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigde optimalisatie aan van Splashtop Streamer op geselecteerde AMD discrete GPU's en APU's. Gebruikers kunnen nu genieten van HD videostreaming op afstand, professionele 3D graphics en spelervaring, met een superlage latentie.

"Splashtop verandert elke pc met AMD APU of GPU in een volledig interactieve gaming engine op afstand, waarbij 3D-games naar elk mobiel apparaat worden gestreamd," zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Bedrijven, ontwerpers, artsen of financiële analisten kunnen nu op afstand toegang krijgen tot professionele 3D-apps en -gegevens, altijd en overal."

Door de integratie van de AMF-DEM library in de Media SDK, kan Splashtop Streamer 60 frames per seconde coderen van 1080P HD-materiaal, met een latency van minder dan 100ms. Dit is 3 tot 4 keer sneller dan Splashtop Streamer zonder AMF-DEM optimalisatie. Door gebruik te maken van de hardwareversnelling is er bovendien een aanzienlijke vermindering van het CPU-gebruik, zodat de CPU zich kan richten op het uitvoeren van andere complexe toepassingen.

Met Splashtop's innovatieve Configureerbare Snelkoppelingen en Gamepad genieten Splashtop gebruikers van de beste remote desktop ervaring vanaf elk mobiel touch screen. Overlay een virtuele joystick (gamepad) op een mobiel apparaat ter ondersteuning van een interactief 3D-spel op afstand of overlay een schuifbalk en sneltoetsen ter ondersteuning van populaire 3D AutoCAD of Adobe ® Premier ® Pro videobewerkingstools om je desktop pc-ervaring gemakkelijk mee te nemen onderweg.

En, voor een beperkte tijd, Splashtop gebruikers ontvangen een gratis promotiecode voor Splashtop Externe Desktop - Persoonlijke applicatie om de "Configureerbare Snelkoppelingen en Gamepad" activeren als een bonus optie voor AMD's Never Settle Forever game bundel met de aankoop van een in aanmerking komende Radeon AMD™ Grafische kaart. De "Configurable Shortcuts and Gamepad" aanbieding zal ook beschikbaar worden gesteld met in aanmerking komende AMD A-serie APU's op een later tijdstip.

"We zijn enthousiast over de samenwerking met Splashtop om AMD-klanten ongeëvenaarde grafische mogelijkheden op afstand te bieden," zegt Amit Mookerjee, Senior Manager, Media Software Solutions bij AMD. "Splashtop stelt AMD Radeon GPU- en AMD APU-eigenaren in staat om graphics op pc-niveau op afstand te ervaren op mobiele apparaten met een laag stroomverbruik."

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en cloud overbrugt. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 16 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze best presterende oplossing voor externe desktop en toepassing is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" award van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 Noord-Amerika finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM / MAM partners en extra resellers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Voor meer informatie bezoek www.splashtop.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

