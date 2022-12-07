Splashtop Personal
Eenvoudige remote computertoegang voor individueel niet-commercieel gebruik. Commercieel gebruik, inclusief thuiswerken, vereist een zakelijke proefperiode of abonnement.
Remote access tot uw computer vanaf elk apparaat
Gebruik Splashtop Personal gratis op het wifi-netwerk thuis om vanaf uw bank of bed toegang te krijgen tot uw thuiscomputer. Abonneer u op het Anywhere Access Pack om vanaf elke plek op internet toegang te krijgen tot uw thuiscomputers.
Breid uw opties uit met een Splashtop-abonnement
Voor zakelijk en persoonlijk gebruik
Splashtop Remote Access
Toegang tot uw thuis- en werkcomputers vanaf waar dan ook. Krijg extra functies zoals multi-monitor ondersteuning, bestandsoverdracht, remote print, groepslicenties, prioriteit bij live technische support en meer! Vanaf € 5,50 per maand.
Voor persoonlijk gebruik
Anywhere Access Pack
Op afstand toegang tot maximaal twee thuiscomputers, vanaf elke locatie met een internetverbinding. Uw sessies zijn altijd volledig veilig. € 6,99 per maand of € 24,99 per jaar wanneer u zich hier abonneert.
Voor persoonlijk gebruik
Productivity Pack
Voeg live annotaties en sneltoetsen op het scherm toe wanneer u verbinding maakt vanaf uw iPad en Android-tablets door u te abonneren op het Productivity Pack. € 15,49 per jaar wanneer u zich hier abonneert.
Niet beschikbaar voor iPhone.
De prijzen kunnen hoger zijn in appstores van derden.
Gratis remote access-software voor persoonlijk gebruik
Splashtop Personal is gratis* voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op uw lokale thuisnetwerk. Toegang tot maximaal 2 computers die niet voor zakelijke of commerciële doeleinden worden gebruikt vanaf uw bank of in uw slaapkamer met een iPhone, iPad of Android-apparaat voor mobiele remote access, of krijg toegang tot uw externe computer vanaf een andere computer.
*Gratis in uw lokale thuisnetwerk. Een abonnement is nodig om vanaf een extern netwerk verbinding te maken.
Splashtop Personal Features
Toegang tot alles
Toegang tot alle apps, bestanden, video's en muziek op uw computer. Bekijk en bewerk Microsoft Office- en PDF-bestanden. Surf op het web met Chrome, Firefox, Edge en Safari. Speel grafisch intensieve pc- en Mac-games. Geniet van uw volledige video- en muziekbibliotheek. En meer!
Brede apparaatondersteuning
Toegang tot uw Mac en Windows PC vanaf vrijwel elk mobiel apparaat of computer. Splashtop Personal werkt op meerdere besturingssystemen.
Alleen voor niet-commercieel gebruik
Splashtop Personal is uitsluitend voor niet-commercieel gebruik, met toegang tot maximaal 2 computers. Koop Splashtop Remote Access wanneer u Splashtop zakelijk gaat gebruiken.
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