Splashtop Personal is gratis* voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op je lokale thuisnetwerk. Krijg toegang tot maximaal 5 computers die niet voor zakelijke of commerciële doeleinden worden gebruikt vanuit uw luie stoel of slaapkamer met behulp van een iPhone, iPad of Android-apparaat voor mobiele remote access, of krijg toegang tot uw remote computer vanaf een andere computer.

