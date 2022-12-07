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A man wearing headphones sits at a desk using a computer with dual monitors. An overlay shows a remote desktop application listing multiple computers. Icons of a monitor and a play button are also displayed.

Splashtop Personal

Eenvoudige remote computertoegang voor individueel niet-commercieel gebruik. Commercieel gebruik, inclusief thuiswerken, vereist een zakelijke proefperiode of abonnement.

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Vertrouwd door 30+ miljoen gebruikers, beoordeeld met 4.7 uit 5 sterren op Capterra, G2, TrustRadius en GetApp

Remote access tot uw computer vanaf elk apparaat

Gebruik Splashtop Personal gratis op het wifi-netwerk thuis om vanaf uw bank of bed toegang te krijgen tot uw thuiscomputer. Abonneer u op het Anywhere Access Pack om vanaf elke plek op internet toegang te krijgen tot uw thuiscomputers.

Breid uw opties uit met een Splashtop-abonnement

Voor zakelijk en persoonlijk gebruik

Splashtop Remote Access

Toegang tot uw thuis- en werkcomputers vanaf waar dan ook. Krijg extra functies zoals multi-monitor ondersteuning, bestandsoverdracht, remote print, groepslicenties, prioriteit bij live technische support en meer! Vanaf € 5,50 per maand.

Koop NuGratis proefperiode

Voor persoonlijk gebruik

Anywhere Access Pack

Op afstand toegang tot maximaal twee thuiscomputers, vanaf elke locatie met een internetverbinding. Uw sessies zijn altijd volledig veilig. € 6,99 per maand of € 24,99 per jaar wanneer u zich hier abonneert.

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Voor persoonlijk gebruik

Productivity Pack

Voeg live annotaties en sneltoetsen op het scherm toe wanneer u verbinding maakt vanaf uw iPad en Android-tablets door u te abonneren op het Productivity Pack. € 15,49 per jaar wanneer u zich hier abonneert.

Niet beschikbaar voor iPhone.

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De prijzen kunnen hoger zijn in appstores van derden.

Woman using Splashtop Personal to edit creative files

Gratis remote access-software voor persoonlijk gebruik

Splashtop Personal is gratis* voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op uw lokale thuisnetwerk. Toegang tot maximaal 2 computers die niet voor zakelijke of commerciële doeleinden worden gebruikt vanaf uw bank of in uw slaapkamer met een iPhone, iPad of Android-apparaat voor mobiele remote access, of krijg toegang tot uw externe computer vanaf een andere computer.

*Gratis in uw lokale thuisnetwerk. Een abonnement is nodig om vanaf een extern netwerk verbinding te maken.

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Splashtop Personal Features

  • Multiple computers icon

    Toegang tot alles

    Toegang tot alle apps, bestanden, video's en muziek op uw computer. Bekijk en bewerk Microsoft Office- en PDF-bestanden. Surf op het web met Chrome, Firefox, Edge en Safari. Speel grafisch intensieve pc- en Mac-games. Geniet van uw volledige video- en muziekbibliotheek. En meer!

  • Devices icon

    Brede apparaatondersteuning

    Toegang tot uw Mac en Windows PC vanaf vrijwel elk mobiel apparaat of computer. Splashtop Personal werkt op meerdere besturingssystemen.

  • End-User Remote Access icon

    Alleen voor niet-commercieel gebruik

    Splashtop Personal is uitsluitend voor niet-commercieel gebruik, met toegang tot maximaal 2 computers. Koop Splashtop Remote Access wanneer u Splashtop zakelijk gaat gebruiken.

Splashtop Business icon

Op zoek naar krachtigere remote access?

Probeer Splashtop Toegang op Afstand

Vanaf € 5,50/ maandMeer informatie

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