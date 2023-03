Splashtop On-Demand Support Integration ontvangt applicatiecertificering van ServiceNow

Maakt platformoverschrijdende ondersteuning op afstand mogelijk voor Windows- en Mac-computers die via ServiceNow Service Management worden gestart.

[San Jose, Californië. - 25 april 2019 -] Splashtop heeft vandaag aangekondigd dat het de certificering heeft ontvangen van zijn applicatie met ServiceNow, die nu beschikbaar is in de ServiceNow Store. Certificering door ServiceNow wordt alleen toegekend aan apps die beschikbaar zijn in de Store en betekent dat de Splashtop SOS Integratie met succes een reeks gedefinieerde tests heeft doorlopen die gericht zijn op Now Platform beveiliging, compatibiliteit, prestaties en integratie-interoperabiliteit. De certificering garandeert ook dat best practices worden toegepast bij het ontwerp en de implementatie van Splashtop SOS Integratie met ServiceNow.

Splashtop is geïntegreerd met ServiceNow, zodat technici gebruikers op afstand kunnen ondersteunen vanuit ServiceNow, met behulp van de Splashtop On-Demand Support (SOS) service.

Met de integratie kan een technicus een remote desktop verbinding met de computer van een gebruiker starten om direct vanuit ServiceNow incidenten ondersteuning te bieden, met slechts een paar klikken! Na de ondersteuningssessie wordt de sessie-informatie automatisch gelogd in het incident voor toekomstig gebruik. Eindgebruikers hoeven geen software voorgeïnstalleerd te hebben om verbinding te maken.

Splashtop On-Demand Support is een oplossing die is geoptimaliseerd voor IT-ondersteuningsteams, helpdesks en MSP's die op zoek zijn naar een oplossing voor ad-hocondersteuning op afstand van de beste kwaliteit, met hoge prestaties en robuuste beveiliging.

Belangrijkste kenmerken

Gemakkelijk een sessie op afstand naar de computer van een gebruiker maken vanuit een incident

Profiteer van alle Splashtop-functies tijdens een sessie op afstand, inclusief bestandsoverdracht, reboot op afstand en delen van technicusbureaublad

Automatisch sessie-informatie vastleggen en vanuit het incident opvragen

Sessies op afstand zijn volledig versleuteld

"Helpdesktechnici die Splashtop On-Demand Support gebruiken, kunnen nu rechtstreeks vanuit hun ServiceNow-incidenten sessies op afstand starten", aldus Philip Sheu, Splashtop CTO. "Hierdoor besparen technici tijd, kunnen ze meer doen zonder uit ServiceNow over te stappen, en worden audit trails verbeterd."

Beschikbaarheid

Splashtop SOS Integratie voor ServiceNow is nu beschikbaar in de ServiceNow Store. Contact sales@splashtop.com voor Splashtop SOS licenties voor gebruik met de ServiceNow integratie. Aanvullende informatie over Splashtop SOS en een gratis proefversie zijn beschikbaar op https://www.splashtop.com/sos.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.

ServiceNow Store

De ServiceNow Store is de exclusieve bron voor Now Certified apps van ISV Technology Partners die ServiceNow aanvullen en uitbreiden en de time to value voor klanten versnellen.

ServiceNow, het ServiceNow logo, Now, Now Platform en andere ServiceNow merken zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van ServiceNow, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze verbonden zijn.