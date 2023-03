Splashtop biedt gratis 60 dagen software voor toegang op afstand als reactie op de uitbraak van het Coronavirus COVID-19

*Nu de coronavirussituatie in de aanvankelijk zwaar getroffen Aziatische landen is verbeterd, is het proefprogramma van 60 dagen afgelopen en zullen nieuwe proeven 14 dagen duren.

San Jose, Californië, 14 februari 2020 - Splashtop Inc., wereldwijd leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, biedt gratis toegang op afstand aan bedrijven en personen in landen die getroffen zijn door het Coronavirus. Inwoners van Singapore, China, Hong Kong, Taiwan en Macau die zich aanmelden voor een gratis proefperiode van Splashtop Business Access krijgen een verlengde gratis proefperiode van 60 dagen, zodat ze tijdens de uitbraak op afstand kunnen werken. Inwoners van andere landen krijgen 14 dagen gratis.

Aanvullende informatie is beschikbaar op: https://www.splashtop.com/free-remote-access-work-from-home-coronavirus.

In Hong Kong werden ambtenaren, bankpersoneel, advocaten en een groot aantal andere werknemers in de particuliere sector gevraagd thuis te werken om de dreiging van het virus tot een minimum te beperken. Andere organisaties en bedrijven volgen deze trend.

Thuiswerken vereist een verscheidenheid aan hulpmiddelen om schermen te delen, schema's/taken te beheren, en gegevens zoals documenten te delen - een infrastructuur die bij veel bedrijven ontbreekt.

Om de door het Coronavirus getroffen gebieden te helpen, biedt Splashtop zijn zakelijke oplossingen voor toegang op afstand 60 dagen lang gratis aan, zowel voor bedrijven als burgers in Singapore, China, Hong Kong, Taiwan en Macau.

Met Splashtop Business-toegang kunnen gebruikers verbinding maken met Windows-pc's en Macs vanaf hun smartphone, tablet of een andere computer - net alsof ze achter hun werkcomputer zitten. Splashtop Business-toegang biedt ook externe toegang voor het slepen en neerzetten van bestandsoverdracht en het delen van schermen.

'We maken ons grote zorgen over de gezondheid van onze medewerkers, vrienden en families in Azië. Daarom stellen we onze technologie beschikbaar aan degenen die door deze vreselijke ziekte zijn getroffen. We hopen en moedigen andere leveranciers in onze branche aan hetzelfde te doen. We bidden dat deze uitbraak spoedig zal worden ingedamd.' - Mark Lee, CEO van Splashtop

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens.

Met Splashtop-ondersteuningsservices op afstand kunnen IT- en MSP's computers, mobiele, industriële apparatuur en het internet der dingen (IoT) ondersteunen. Met Splashtop on-demand ondersteuningsoplossingen kunnen ondersteunings- en helpdeskteams op afstand toegang krijgen tot computers, evenals iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden.

Splashtop-samenwerkingsservices, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken het effectief delen van één naar meer schermen op verschillende apparaten mogelijk. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop-producten. Lees meer op https://www.splashtop.com.