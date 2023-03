Splashtop werkt samen met SyncroMSP om nieuwe Toegang op Afstand Integration vrij te geven

Syncro-gebruikers hebben nu met één klik toegang tot de toonaangevende remote support tool voor MSP's



De integratie maakt het gebruik van Splashtop's unattended remote access tools mogelijk vanuit Syncro's RMM platform. Zelfs zonder aanwezigheid van een eindgebruiker zullen Syncro gebruikers in staat zijn om snelle, betrouwbare en veilige verbindingen op afstand te starten met elk van hun beheerde computers met slechts een enkele klik.

Splashtop voor SyncroFreshworks Belangrijkste kenmerken

Start snel een afstandsbedieningssessie naar elke computer binnen Syncro.

Op afstand toegang tot en controle over beheerde Windows en Mac computers.

Vereenvoudig dagelijkse taken met de functies van Splashtop, waaronder bestandsoverdracht via slepen en neerzetten, chatten, op afstand herstarten, technicusbureaublad delen en meer.

Gebruik de Splashtop Business App om toegang te krijgen tot externe computers vanaf elk Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat.

"Splashtop is de best geprijsde remote access software voor MSP's," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Door samen te werken met Syncro, wiens RMM-platform hoog gewaardeerd wordt in de MSP-gemeenschap, geven we MSP's gezamenlijk een hoogwaardig aanbod. Syncro-gebruikers zullen met Splashtop gemakkelijk en tegen een betaalbare prijs ondersteuning op afstand kunnen bieden aan hun apparaten."

"Syncro staat erom bekend te luisteren naar MSP's en vervolgens snel nieuwe functies uit te brengen op basis van die feedback. De laatste tijd vragen MSP's die van andere platforms naar ons zijn overgestapt om een integratie met Splashtop. De samenwerking met het team van Splashtop was heel eenvoudig, en we zijn verheugd deze integratie aan te kondigen. MSP's kunnen nu naadloos op afstand toegang krijgen tot de apparaten van hun klanten via onze Remote Monitoring and Management (RMM) oplossing en de betrouwbare remote desktop verbinding van Splashtop." - Ian Alexander, COO van Syncro

Beschikbaarheid

De Splashtop integratie met Syncro is beschikbaar voor Syncro-gebruikers die zich abonneren op Splashtop Remote Support of Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS+10, of Splashtop SOS Unlimited). De integratie kan ook worden geëvalueerd met behulp van een gratis proefversie van Splashtop Remote Support of SOS. Meer informatie, waaronder instructies voor het opzetten, is te vinden op https://www.splashtop.com/integrations/syncro.

Over Splashtop

Gevestigd in Silicon Valley, levert Splashtop Inc. de beste waarde en de beste oplossingen voor computertoegang op afstand en samenwerking in zijn klasse aan meer dan 20 miljoen gebruikers. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop ondersteuningsdiensten op afstand stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en het internet der dingen (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen.

Meer informatie op https://www.splashtop.com