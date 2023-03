Splashtop uitgeroepen tot winnaar van de 2022 Best Software List Award van TrustRadius

TrustRadius benoemt Splashtop tot winnaar van de Overall Best Software List, op basis van uitzonderlijke reviews en feedback van klanten over de oplossingen van Splashtop voor veilige remote access en support.

CUPERTINO, Calif - 2 november 2022 - Splashtop, een leider in oplossingen die de work-anywhere wereld vereenvoudigen en stroomlijnen, heeft vandaag aangekondigd dat het is geëerd als een 2022 Best Software List Award winnaar van TrustRadius, een van de top 10 software review platforms wereldwijd. Dit jaar verdiende Splashtop via TrustRadius verschillende onderscheidingen op basis van verdiensten, waaronder Top Rated, Solutions Leader, Best Value en Best Feature set.

"Splashtop werd geselecteerd voor de 2022 Best Software List als meest geschikt voor alle marktsegmenten: van klein tot groot", aldus Megan Headley, Vice President of Research bij TrustRadius. "Deze prijzen zijn rechtstreeks gebaseerd op de feedback van hun klanten. Klanten van Splashtop in alle segmenten noemden met name de SOS-accessfunctie, waarmee supportmedewerkers op afstand toegang kunnen krijgen tot zowel beheerde als onbeheerde apparaten."

Dit is wat geverifieerde Splashtop klanten zeggen op TrustRadius:

"Wij gebruiken Splashtop in ons hele bedrijf om toegang te krijgen tot onze CRM, muzieksystemen en computers die we ter plaatse bij evenementen gebruiken. Het geeft ons VEILIG toegang tot onze data, zodat we ons bedrijf soepel en efficiënt kunnen laten draaien. Het is uiterst gebruiksvriendelijk, en het is heel eenvoudig om te wisselen tussen accounts om toegang te krijgen tot verschillende werkcomputers." General Manager, Cutting Edge Entertainment (Entertainment, 11-50 werknemers)

"Wij gebruiken Splashtop om een groeiend hybride (remote en in-person) personeelsbestand te ondersteunen. De IT-afdelingen zijn de gebruikers en beheerders van Splashtop. Wij helpen werknemers, zowel thuis als in andere vestigingen, reistijd te verminderen en downtime te voorkomen. Splashtop heeft ons zelfs in staat gesteld diagnoses te stellen en tablets en telefoons op afstand te repareren." Administrator in Information Technology (Bankbedrijf, 51-200 werknemers)

"Het mooie van Splashtop is dat alle gegevens binnen ieders netwerk blijven in plaats van op laptops die ergens onderweg zijn. Goede cybersecurity bestaat uit meerdere lagen en Splashtop is een belangrijk onderdeel van onze beveiliging, zowel intern als voor onze klanten." Technology Consultant, ATC Tech Inc. (Informatietechnologie & diensten, 1-10 werknemers)

"Onze IT-afdeling gebruikt het om verbinding te maken met al onze campuscomputers en eindgebruikers te ondersteunen. Dit hielp om op afstand op de machines van de gebruikers te komen om problemen op te lossen. Dit bespaart ons veel tijd. We hoefden niet de campus over om fysiek bij de machines te komen. We hebben het gebruikt voor het patchen van updates toen onze implementatieoplossing niet werkte." User Services Architect, San Juan College (Onderwijsmanagement, 501-1000 werknemers)

"We zijn onze gebruikersgemeenschap dankbaar dat ze ons hebben aanbevolen, en TrustRadius voor deze erkenning", aldus Mark Lee, chief executive officer bij Splashtop. "Wij zijn er trots op dat wij de meest gebruiksvriendelijke producten hebben en een ongeëvenaarde klantervaring."

Geoptimaliseerde remote gebruikerservaring

Splashtop verbindt mensen met computers, apps en accounts, waar ze zich ook bevinden - eenvoudig, betaalbaar en veilig. Gebruikers genieten van de krachtige mogelijkheden die ze nodig hebben om overal ter wereld te werken, met 4k HD-kwaliteit, snelle verbindingen in realtime en framerates tot 60 fps.

Veilig platform met veel functies

IT Help Desk teams en Managed Service Providers kunnen gemakkelijk gedistribueerde teams beheren en ondersteunen met het alles-in-één remote access en support platform, beschikbaar voor zowel cloud als on-prem. Splashtop maakt meer mogelijkheden mogelijk voor veilig werken op afstand, met vereenvoudigde verbindingsworkflows en meer efficiëntie voor helpdesktechnici en eindgebruikers. Splashtop maakt beveiliging een fundamenteel onderdeel van toegang op afstand, met versleutelde verbindingen en op toestemming gebaseerde toegang tot computers en toepassingen.

Duidelijke contracten en prijzen

Splashtop biedt transparante, eenvoudige contracten met duidelijke prijzen en geen verrassende tariefstijgingen. Als gebruikers hulp nodig hebben, profiteren ze van de ongeëvenaarde klantenservice van Splashtop - beschikbaar via e-mail, chat en live telefonische ondersteuning - om problemen op te lossen en snel weer aan het werk te gaan.

Splashtop.com of recensies lezen op TrustRadius.

Over Splashtop

Splashtop is een leider in oplossingen die de work-anywhere wereld vereenvoudigen en stroomlijnen. Haar oplossingen voor flexibel werken, leren en IT-ondersteuning leveren een ervaring die net zo snel, eenvoudig en veilig is als voor een machine op locatie. Splashtop levert hoge prestaties met 4k-kwaliteit bij 60fps; geavanceerde beveiligingsfuncties en compliance; één applicatie voor toegang en ondersteuning voor alle apparaten en besturingssystemen; en onmiddellijke wereldwijde ondersteuning met directe toegang tot een expert. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com

Over TrustRadius

TrustRadius is het meest vertrouwde onderzoeks- en beoordelingsplatform voor bedrijfsleiders om de juiste software voor hun behoeften te vinden en te selecteren. Beslissers in alle sectoren vertrouwen op geverifieerde, op collega's gebaseerde begeleiding en onderzoek van TrustRadius. Verkopers engageren en converteren high-intent kopers door hun unieke verhalen te vertellen via rijke recensies. Meer dan 12 miljoen bezoekers per jaar creëren en betrekken hoogwaardige recensie-inhoud en gegevens op Trustradius.com. TrustRadius, met hoofdkantoor in Austin, TX, is opgericht door succesvolle ondernemers en wordt gesteund door Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners en Next Coast Ventures.