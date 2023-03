Splashtop lanceert de volgende generatie Mirroring360, de eerste oplossing in de sector die iOS10 Airplay Mirroring en Chromebook WebRTC ondersteunt.

Airplay en WebRTC-schermdeling van iOS10, Chromebook, Android, Windows en MAC naar elk apparaat via netwerken.

San Jose, CA - 26 augustus 2016 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-screen toegang, ondersteuning en samenwerking, kondigt Mirroring360 AirPlay Receiver aan, de eerste oplossing in de branche die iOS10 Airplay Mirroring ondersteunt, evenals verbeterde Mirroring360 Sender voor Chromebook maakt schermdeling over Chromebooks en andere apparaten op basis van WebRTC mogelijk.

Met Mirroring360 kun je je muziek, films, tv-programma's, foto's, games en apps van elk apparaat naar elk apparaat streamen of spiegelen. Eenmaal geïnstalleerd verandert Mirroring360 Receiver je Windows, MAC of Android in een AirPlay-ontvanger. Mirroring360 Sender for Chromebook maakt gebruik van de industriestandaard WebRTC om Chromebook-schermdeling over apparaten en netwerken mogelijk te maken.

"Mirroring360 wordt al door miljoenen mensen gebruikt, vooral door docenten en zakelijke presentatoren", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "We zijn verheugd dat we iOS10 en verbeterde WebRTC-ondersteuning aan onze gebruikers kunnen aanbieden."

“Het gebruik van Mirroring60 is een echte game changer op het vlak van technologisch onderwijs, ontwerp en nog meer in mijn kleuterklas. Mijn collega's en ik gebruiken deze tool elke dag, de hele schooldag lang op onze iPads. We gebruiken het om voorbeeldgevallen te laten zien, toepassingen op de iPads te modelleren en om alles te zien dat we doen met onze iPad in de klas. Geweldig bedankt voor deze fantastische tool om in de klas te gebruiken!” Claire Brown, Mayflower Mill Elementary.

“Splashtop werkt perfect voor mijn leerlingen met een visuele beperking. Ze hebben toegang tot hun Interactive Whiteboard-inhoud via hun Splashtop-app op de iPad, dus ze hebben geen aanvullende ondersteunende technologie nodig om het IWB te bekijken. Ik zou Splashtop ten zeerste aanbevelen als hulpmiddel voor studenten met een visuele beperking ”, aldus Alison Stephen, Specialist Teacher Vision, Taree West PS.

Hoe ga je Mirroring360 gebruiken?

Docenten - Docenten kunnen met elk mobiel apparaat door de klas lopen en direct inhoud op het scherm van hun apparaat delen naar de voorkant van het interactieve whiteboard, het project of de HDTV van de klas. Leerlingen kunnen ook direct hun ideeën of huiswerk delen vanaf hun apparaten zonder van hun stoel te komen. Door Mirroring360 te combineren met Splashtop Classroom kan elk apparaatscherm tegelijkertijd worden gedeeld met het apparaatscherm van 40 leerlingen. Geweldig voor je 1:1 of BYOD programma!

Docenten en presentatoren - Vul bestaande WebEx-, join.me- en GoToMeeting-oplossingen aan door schermdeling vanaf mobiele apparaten mogelijk te maken. Eenvoudig mobiele toepassingen en inhoud demonstreren. Gemakkelijk mobiele applicatie demo opnemen.

Speciaal onderwijs voor visueel gehandicapten - Visueel gehandicapte leerlingen kunnen gemakkelijk toegang krijgen tot inhoud van iPad en Chromebook zonder extra hulptechnologie. Leerlingen kunnen het formaat van hun voorkeur gebruiken om de inhoud van de les onmiddellijk te bekijken.

Media-enthousiastelingen - Deel je foto's, muziek of video met je familie op een grote HDTV via een mediacentercomputer met Mirroring360. Leun achterover en bedien de media-ervaring op afstand met je iOS-apparaat.

Gamers - Neem je mobiele games op, deel ze en stream ze vanaf je computer.

Om bedrijfsbrede of schoolbrede inzet van Mirroring360 te vergemakkelijken, biedt Splashtop ook Mirroring360 Large Deployment Package, inclusief MSI-pakketten, vooraf ingestelde configuratieopties, licentie met één sleutel, Mirroring Assist voor netwerkoverschrijdende connectiviteit (inclusief de optie om chatty Bonjour broadcast op de netwerken uit te schakelen), evenals andere verbeterde functies en verbeterde ondersteuning.

"Mirroring360 lost veel van onze problemen met het aansluiten van een iPad op ons schoolnetwerk op. We hebben heel lang geprobeerd AirPlay aan de praat te krijgen, zonder succes," zegt Rick Meyer, technologiefacilitator en -instructeur op de openbare scholen van Sidney. "Eindelijk is er iets dat gemakkelijk te gebruiken is en ons IT-personeel niet belast."

Mirroring360 is momenteel in de aanbieding voor $14.99 (50% korting). Mirroring Assist is gratis te downloaden in de appstore: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Mirroring360 Sender voor Chromebook is gratis te downloaden uit de Chrome Web Store: https://chrome.google.com/webstore/detail/mirroring360-sender-for-c/iaigceaehdihlnolehbapjfbbfpnlngg?utm_source=chrome-ntp-icon

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteits-, ondersteunings- en samenwerkingservaring. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen 1-op-1 over apparaten mogelijk. Meer dan 25 miljoen gebruikers genieten momenteel van Splashtop-producten, en productiepartners als Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp en Toshiba hebben Splashtop gebundeld op meer dan 100 miljoen apparaten.

Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een Red Herring 100 North America finalist. Tot de partners van Splashtop behoren AT&T, NTT Docomo, KDDI en SoftBank, en vele wederverkopers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com en www.mirroring360.com. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

